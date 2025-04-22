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غسالة ملابس 20 كجم، تحميل أمامي، محرك دفع مباشر بست حركات، محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي، بخار، TurboWash360، لون جوهر الجرافيت + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
غسالة ملابس 20 كجم، تحميل أمامي، محرك دفع مباشر بست حركات، محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي، بخار، TurboWash360، لون جوهر الجرافيت + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
احصل على سعة XL
دون أن تشغل مساحة كبيرة.*
مصممة لتناسب غسيلك وحياتك.
*تمت مقارنة أبعاد الطراز الجديد من LG WXLS-1014 (العرض 650 × الارتفاع 950 × العمق 660) مع الطراز السابق LG WXL10-14 (العرض 650 × الارتفاع 940 × العمق 770).
** تم استخدام الفيديو لأغراض التوضيح فقط. عارضة أزياء من الخارج تظهر في الفيديو. يُرجى الرجوع إلى معرض الصور للاطلاع على الطراز المحلي.
-
مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
-
غسالة ملابس 20 كجم، تحميل أمامي، محرك دفع مباشر بست حركات، محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي، بخار، TurboWash360، لون جوهر الجرافيت
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
‎251 x 1026 x 242 ‎
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
-
8806096421024
الملحقات الأساسية
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
1 (فردية)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
15
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
251 x 1026 x 242
-
الوزن (كجم)
-
1.97
الميزات (أكثر نظافة)
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
لا
-
تكنولوجيا الكومبريسور
-
لا
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
الفوهات
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الممسحة
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
لا
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
أداء (أنظف)
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.25
-
قوة الشفط القصوى (واط)
-
150
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
20
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
‎650x950x780 ‎
-
Steam
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
لا
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
ColdWash
-
لا
-
إنهاء التأخير
-
نعم
-
مستوى المنظف
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
-
لا
-
الغسل الأولي
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
شطف+
-
لا
-
الشطف + العصر
-
لا
-
مستوى مليّن الملابس
-
لا
-
عصر
-
5 مستويات
-
Steam
-
نعم
-
درجة الحرارة
-
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
TurboWash
-
نعم
-
غسل
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
الباركود
-
الباركود
-
8806096038215
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
20
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
-
إشارة قفل الباب
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
-
710x1012x800
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
780
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1280
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
650x950x780
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
-
87.0
-
الوزن (كجم)
-
80.0
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
نظام Centum
-
لا
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
نظام كشف الرغوة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
Steam+
-
لا
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
جوهر الجرافيت
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
-
لا
البرامج
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
-
لا
-
غسيل AI
-
نعم
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
غسل أوتوماتيكي
-
لا
-
عناية بملابس الأطفال
-
نعم
-
ملابس الأطفال
-
لا
-
انتعاش المفارش
-
لا
-
ملاءات السرير
-
نعم
-
غسيل بارد
-
نعم
-
العناية بالألوان
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
القطن+
-
لا
-
غسل الملابس الداكنة
-
لا
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
شطف مزدوج
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
داون جاكيت
-
نعم
-
قمصان
-
نعم
-
تجفيف فقط
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
Eco 40-60
-
نعم
-
العناية الرقيقة
-
لا
-
غسيل معقم
-
نعم
-
مكثف 60
-
لا
-
جينز
-
نعم
-
أقمشة مختلطة
-
نعم
-
قميص واحد
-
نعم
-
الأماكن المفتوحة
-
لا
-
غسيل العناية من الحيوانات الأليفة
-
نعم
-
كويك 14 (سرعة 14)
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسل سريع
-
نعم
-
غسل سريع + تنشيف
-
لا
-
أيام ممطرة
-
نعم
-
إعادة الإنعاش
-
لا
-
شطف فقط
-
نعم
-
شطف+تنشيف
-
نعم
-
الزي المدرسي
-
نعم
-
غسيل هادئ
-
نعم
-
ملابس مفردة
-
نعم
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
الأكمام والياقات
-
لا
-
حمولة صغيرة
-
نعم
-
الشطف الذكي
-
نعم
-
دوران فقط
-
نعم
-
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
-
لا
-
عناية بالبقع
-
نعم
-
إنتعاش البخار
-
لا
-
المناشف
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
49غسيل فائق السرعة
-
لا
-
59غسيل فائق السرعة
-
لا
-
الغسل + التجفيف
-
لا
-
غسيل فقط
-
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
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