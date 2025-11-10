We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض + مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
2 :المنتجات في هذه الباقة
الأسباب التي تدعو للشراء
Reasons To Buy
- غسالة سعة 11 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون أبيض
- مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
11
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
الميزات - Steam
نعم
خيارات إضافية - العناية بتجعّد الملابس
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
نعم
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ColdWash
لا
إنهاء التأخير
نعم
مستوى المنظف
لا
إضاءة الحلة
لا
تنظيف فوهة ezDispense
لا
الغسل الأولي
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
شطف+
نعم
الشطف + العصر
لا
مستوى مليّن الملابس
لا
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
Steam
لا
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
تنظيف الحوض
لا
TurboWash
لا
غسل
لا
العناية بتجعّد الملابس
لا
الباركود
الباركود
8806084791887
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
11
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
660 x 890 x 660
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
620
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1100
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
71.0
الوزن (كجم)
67.0
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
نظام Centum
لا
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
إضاءة الحلة
لا
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
تقنية TurboWash
نعم
نظام كشف الرغوة
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
قواعد التسوية
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
Steam+
لا
TurboWash360˚
لا
النوع
غسالة تحميل أمامي
مستشعر الاهتزاز
نعم
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
أبيض
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
غسيل AI
نعم
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
غسل أوتوماتيكي
لا
عناية بملابس الأطفال
لا
ملابس الأطفال
لا
غسيل بارد
لا
العناية بالألوان
لا
القطن
نعم
القطن+
نعم
غسل الملابس الداكنة
لا
الملابس الحساسة
نعم
دورة التحميل
نعم
صرف + عصر
لا
اللحف
نعم
العناية السهلة
نعم
Eco 40-60
لا
العناية الرقيقة
لا
غسيل معقم
لا
مكثف 60
لا
أقمشة مختلطة
نعم
الأماكن المفتوحة
لا
سريع 30
لا
غسل سريع
لا
إعادة الإنعاش
لا
شطف+تنشيف
لا
غسيل هادئ
لا
العناية بالبشرة
لا
سريع 14
نعم
غسل + تجفيف سريع
لا
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
نعم
عناية بالبقع
لا
إنتعاش البخار
لا
تنظيف الحوض
نعم
39غسيل فائق السرعة
لا
49غسيل فائق السرعة
لا
59غسيل فائق السرعة
نعم
الغسل + التجفيف
لا
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التقنية الذكية
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
كل المواصفات
