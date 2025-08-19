Skip to ContentSkip to Accessibility Help
مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1700 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي

VC5417NNT
الميزات الرئيسية

  • سهولة التحكم
  • حجم صغير
  • Ellipse Cyclone

الأسباب التي تدعو للشراء

Reasons To Buy

قوة شفط عالية

تتميز مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس بقوة شفط عالية، مما يضمن التقاط الغبار بشكل مثالي.

High Suction Power

سهولة التحكم في صندوق الغبار

استمتع بتجربة التخلص من النفايات بشكل أكثر ملاءمة مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.

صندوق غبار سهل التنظيف

استمتع بتجربة تنظيف أكثر ملاءمة لصندوق الغبار مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.

حجم صغير

الحجم الصغير لتصميم المكنسة الكهربائية بدون كيس من إل جي يجعل من السهل تخزينها.

Ellipse Cyclone

يعمل نظام Ellipse Cyclone على فصل الغبار عن الهواء النظيف بكفاءة.

فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA)

تم تصميم نظام فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA) لتقليل وجود مسببات الحساسية المنزلية الشائعة وعث الغبار.

أنبوب تليسكوبي

تجعل الميزة التلسكوبية الأنبوب أطول وأسهل في الاستخدام.

