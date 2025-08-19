We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1700 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
الميزات الرئيسية
- سهولة التحكم
- حجم صغير
- Ellipse Cyclone
الأسباب التي تدعو للشراء
قوة شفط عالية
تتميز مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس بقوة شفط عالية، مما يضمن التقاط الغبار بشكل مثالي.
سهولة التحكم في صندوق الغبار
استمتع بتجربة التخلص من النفايات بشكل أكثر ملاءمة مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.
صندوق غبار سهل التنظيف
استمتع بتجربة تنظيف أكثر ملاءمة لصندوق الغبار مع مكنسة إل جي الكهربائية بدون كيس.
حجم صغير
الحجم الصغير لتصميم المكنسة الكهربائية بدون كيس من إل جي يجعل من السهل تخزينها.
Ellipse Cyclone
يعمل نظام Ellipse Cyclone على فصل الغبار عن الهواء النظيف بكفاءة.
فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA)
تم تصميم نظام فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 13 (HEPA) لتقليل وجود مسببات الحساسية المنزلية الشائعة وعث الغبار.
أنبوب تليسكوبي
تجعل الميزة التلسكوبية الأنبوب أطول وأسهل في الاستخدام.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
