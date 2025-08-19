We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض + مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
2 :المنتجات في هذه الباقة
الأسباب التي تدعو للشراء
Reasons To Buy
- غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض
- مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10.5
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 × 850 × 620
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
التحكم والشاشة
نوع الشاشة
لمس LED
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 × 850 × 620
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam+
نعم
النوع
غسالة تحميل أمامي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
أبيض
نوع الباب
باب من الزجاج المقوى + حافة فضية
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
خيارات إضافية
إضافة قطعة
نعم
TurboWash
نعم
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
10.5
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10.5
