غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض + مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي

WFV1114WHT.VC541
Front view
Front view
الميزات الرئيسية

  • غسل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • غسل تيربو
  • بخار+
  • سهولة التحكم
  • حجم صغير
  • Ellipse Cyclone
2 :المنتجات في هذه الباقة

WFV1114WHT

غسالة سعة 10.5 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون أبيض
GrandeK_VC5420NNT_VC5420NNTS_Stand_Front

VC5417NNT

مكنسة كهربائية بدون كيس من إل جي، 1800 واط، سعة الغبار 1.3 لتر، لون فضي
الأسباب التي تدعو للشراء

المواصفات الرئيسية

السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam+‎

نعم

النوع

غسالة تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

باب من الزجاج المقوى + حافة فضية

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

TurboWash

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10.5

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10.5

