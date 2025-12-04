غسالة ملابس تحميل علوي سعة 24 كجم | ™TurboWash3D | محرك الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | محرك دفع مباشر بست حركات | ™ThinQ | لون جوهر الجرافيت

يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. في حال عدم استواء المنتج، قد يصدر اهتزازات وضوضاء.



في حال عدم استواء المنتج، يُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفله لتسويته. (يرجى عدم فك البراغي بشكل مفرط. 10 مم أو أقل).



تجنب تركيب المنتج في مكان ذي رطوبة عالية قدر الإمكان، فقد يؤدي ذلك إلى تآكله وتعطله.



يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 سم من الخلف و5 سم من الجانبين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم الصرف) بين المنتج وجدران مكان التركيب.



