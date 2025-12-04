About Cookies on This Site

غسالة ملابس تحميل علوي سعة 24 كجم | ™TurboWash3D | محرك الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | محرك دفع مباشر بست حركات | ™ThinQ | لون جوهر الجرافيت

WTR24HHG

WTR24HHG
الميزات الرئيسية

  • ™AI DD
  • 6 ™Motion
  • ™TurboWash3D
فيديو يعرض تصميم وقرص ولوحة غسالة LG علوية التحميل

حلول غسيل ذكية

اكتشاف الأقمشة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من LG

™AI DD

استنادًا إلى الوزن ونوع القماش

يُظهر تيارات مياه قوية للتنظيف الشامل

™TurboWash3D

غسيل ثلاثي الأبعاد (3D)؛ سريع وقوي في 30 دقيقة فقط²⁾

سيدة تضع الملابس وتخرجها من الغسالة علوية التحميل

™EasyUnload

وصول مريح وسهل

شاشة تعرض تغييرات القائمة مع قرص غسالة الملابس

Easy Control

قرص تحكم LCD سريع وسهل الاستخدام

™AI DD

غسالة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل الغسيل سهلاً جدًا

استمتع بالعناية الممتازة بالأقمشة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، المصممة خصيصًا لأقمشتك.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

6 ™Motion

الطريقة المثلى للغسيل

تعمل ست دورات مختلفة بمحرك ™LG Inverter Direct Drive، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.

  • حركة الغسيل الديناميكية

    حركة الغسيل الديناميكية

    حركة الغسيل العادية

  • حركة التأرجح

    حركة التأرجح

    تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف الأقمشة

  • حركة الدوران

    حركة الدوران

    تفرد الأقمشة بلطف وتمنحها تنظيفًا عميقًا

  • حركة الفرك

    حركة الفرك

    تتحرك في اتجاهين متعاكسين لتفرك الأقمشة بلطف على سطح الاسطوانة

  • حركة waveforce

    قوة الموجة

    شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق

  • حركة الضغط

    حركة الضغط

    حركة دوران عالية السرعة

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

™TurboWash3D

تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة فقط

توفر تقنية ™LG TurboWash3D نظافة قوية ولطيفة، مما يساعدك على إنجاز المزيد من الغسيل في وقت أقل.

سيدة على الطاولة تنظر إلى ساعتها خلال تناول وجبة خفيفة. وأيقونة مكتوب عليها 30 دقيقة.

صورة لتدفق مياه PowerMotion القوي من أعلى إلى أسفل
صورة لتدفق موجات المياه الديناميكية من اليمين واليسار في TurboDrum
صورة توضح رشاش JetSpray وهو يطلق دفعات ماء لشطف سريع
صورة لتدفق مياه PowerMotion القوي من أعلى إلى أسفل
صورة لتدفق موجات المياه الديناميكية من اليمين واليسار في TurboDrum
صورة توضح رشاش JetSpray وهو يطلق دفعات ماء لشطف سريع

قوة الموجة

شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق

™TurboDrum

موجات ديناميكية من جانب إلى آخر للغسيل الشامل

JetSpray

رشاش مياه لشطف سريع

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

الموزع التلقائي

استخدم الغسالة عدة مرات مع تعبئة واحدة سهلة

يوزع تلقائيًا الكمية المناسبة من المنظف ومنعم الأقمشة. احصل أيضًا على تنبيهات على هاتفك الذكي عندما يحين وقت إعادة التعبئة، مما يجعل الغسيل سريعًا وسهلاً ومضمونًا.

*يلزم وجود Wi-fi وتطبيق ThinQ. الميزات خاضعة للتغيير.

*قد تختلف النتائج باختلاف البيئة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

™EasyUnload

وصول سهل ومريح

توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

تحسين دورات التشغيل والخيارات

دورات غسيل مصممة خصيصًا لعاداتك في الغسيل

من خلال تحديد الدورات المتكررة تلقائيًا، يمكن للغسالة توفير الوقت في الغسيل. ما عليك سوى تبديل خيار تحرير قائمة الدورات.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

مشهد مقرّب يُظهر القماش بعد معالجته بالبخار بتفاصيل دقيقة

تزيل البقع والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا.

ارتدِ ملابسك بثقة وأنت تعلم أن البقع ومسببات الحساسية قد أُزيلت بالبخار.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

صورة للماء يُحيط بإسطوانة نظيفة

حلول بسيطة لتنظيف اسطوانة الغسالة

تُنظِّف الاسطوانة والباب والحشيات وتُجفِّفها جيدًا بضغطة زر.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

فلتر الوبر العريض

طريقة سهلة لتنظيف الفلتر

يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الغبار والوبر على الملابس.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

محرك ™Inverter Direct Drive

يدوم طويلاً، اهتزاز منخفض، ضوضاء منخفضة

يتميز محرك ™Inverter Direct Drive بالموثوقية والهدوء، ويأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات.

*يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاطلاع على سياسة الضمان لمدة 10 سنوات.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

™ThinQ

تحكم في غسيلك في أي وقت ومن أي مكان

يتيح لك تطبيق ™ThinQ الاتصال بالغسالة كما لم يحدث من قبل. ابدأ دورة الغسيل بلمسة واحدة فقط.

صيانة سهلة ومتابعة الاستخدام بمرونة

سواء للمهام اليومية أو الصيانة الأكبر، يمكنك متابعة استهلاك الطاقة لغسالتك بسهولة من خلال تطبيق ™ThinQ.

غسيل بدون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي

اطلب ما تحتاجه من مساعدك الذكي ودع الغسالة تتولى الباقي.

* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

غسالة LG علوية التحميل في غرفة الغسيل

تصميم أنيق وعصري

التحكم الرقمي السهل في في لوحة تحكم غسالة LG

تحكم رقمي سهل في لوحة التحكم

فلتر وبر واسع في الاسطوانة

باب يتميز بإغلاق سلس

اسطوانة غسالة LG المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

فلتر الوبر العريض

اسطوانة غسالة LG المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

اسطوانة من الحديد المقاوم للصدأ

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

1) ™AI DD

-يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 3 كجم.

- يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط [ليست كل الأقمشة قابلة للكشف] ومع منظف مناسب.

2) تنظيف في 30 دقيقة فقط

-اختبرت Intertek الغسالة مع حمولة IEC قدرها 3 كجم. نتيجة وقت التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة

3) إزالة مسببات الحساسية

- تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek، وأثبتت فعاليتها في تقليل مسببات الحساسية من عث الغبار بنسبة 99% (Der p1)، والتخلص من 99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus)، وتقليل البكتيريا بنسبة 99% (المكورات العنقودية الذهبية، والمعوية البرازية، والإشريكية القولونية)

الأسئلة الشائعة (FAQ)

Q.

أين وكيف يجب أن أقوم بتثبيت المنتج؟

A.

يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. في حال عدم استواء المنتج، قد يصدر اهتزازات وضوضاء.

في حال عدم استواء المنتج، يُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفله لتسويته. (يرجى عدم فك البراغي بشكل مفرط. 10 مم أو أقل).

تجنب تركيب المنتج في مكان ذي رطوبة عالية قدر الإمكان، فقد يؤدي ذلك إلى تآكله وتعطله.

يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 سم من الخلف و5 سم من الجانبين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم الصرف) بين المنتج وجدران مكان التركيب.

* هذا المحتوى مُخصص للاستخدام العام، وقد يحتوي على صور أو محتوى مختلف عن المنتج المُشترى.

Q.

كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل؟

A.

تنقل بين دورات الغسيل واخترها بتدوير قرص LCD في وسط لوحة التحكم.

1. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الغسالة.

2. أدر القرص لاختيار دورة (الدورة الافتراضية: عادية).

3. بعد اختيار دورة، اضبط الخيارات المطلوبة (درجة الحرارة، العصر، مستوى الملوحة، إلخ).

4. بعد اختيار دورة، اضغط على زر البدء لبدء الغسيل.

* هذا المحتوى مُخصص للاستخدام العام، وقد يحتوي على صور أو محتوى مختلف عن المنتج المُشترى.

Q.

كيف أحافظ على الغسالة في حالة جيدة؟

A.

نظّف الجزء الداخلي من حجرة المنظف جيدًا باستخدام فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان، إلخ. إذا كان المدخل مسدودًا ببقايا المنظف أو المتصلب، فقد لا يتدفق المنظف بشكل صحيح. نظّف حجرة المنظف مرة واحدة شهريًا تقريبًا للحفاظ عليها نظيفة وجاهزة للاستخدام.

نظّف الفلتر بعد كل غسلة للحفاظ على نظافته.

Q.

كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟

 

A.

بشكل عام، يُرجى مراجعة ملصق العناية على ملابسك واختيار دورة الغسيل المناسبة لجهازك. عند اختيار دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي، ستقوم غسالات إل جي المزوّدة بوظيفة الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي بوزن ملابسك تلقائيًا وقياس نعومتها لتحديد نمط الغسيل المناسب وضبط حركات الغسيل أثناء الغسيل وفقًا لذلك.

Q.

كيف تستفيد غسيلتي من تقنية ™AI DD؟

A.

تستخدم غسالات إل جي المزودة بتقنية ™AI DD‎ تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع قماش غسيلك بشكل فردي. والنتيجة؟ يُحسّن نظام حركات الغسيل التلقائي حماية الأقمشة للحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة رائعًا. تُوفر محركات DirectDrive™‎ تقنية 6 حركات لضمان تنظيف شامل وفعال للملابس.

Q.

ما هي وظيفة ™TurboWash3D؟

 

A.

توفر تقنية ™TurboWash3D السريعة من إل جي غسيلًا نظيفًا تمامًا في 30 دقيقة فقط، مع غسلة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ملابسك. يعمل رذاذ الماء القوي، بالإضافة إلى الحوض والمحرك اللذين يدوران بشكل مستقل وفي اتجاهين متعاكسين، على توليد تدفق قوي للمياه يُحفز احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال دورة الغسيل لتحسين أداء الغسيل.

*تم اختباره من قِبل إنترتك بحمولة 3 كجم وفقًا لمعايير IEC. مدة التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع الملابس ووزنها والبيئة.

Q.

كيف تعمل وظيفة الجرعة التلقائية؟

 

A.

يتيح لك موزع المنظفات الأوتوماتيكي من إل جي تعبئة موزع المنظفات مسبقًا وترك غسالتك تقوم بالعمل. تستشعر تقنية الجهاز وزن حمولة الغسيل وتضيف الكمية المناسبة من المنظفات تلقائيًا في كل مرة. هذا يُجنّبك خطر الإفراط في استخدام المنظفات، ويوفر لك الوقت. كما يُساعد ضبط كمية المنظفات الصحيحة على الحفاظ على أداء غسالات التحميل العلوي في حالة تشغيلية جيدة. تتسع حجرات المنظفات والمنعم معًا لما يصل إلى 25 جرعة من قوة التنظيف. ما عليك سوى إغلاق الباب والضغط على زر التشغيل!

Q.

ما هي وظيفة البخار في الغسالة ال جي؟

 

A.

تقنية ™Steam‎ الحصرية من إل جي (في طُرز مختارة) تُزيل مسببات الحساسية بفعالية. تعمل وظيفة Allergy Care على تبخير الملابس في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإزالة مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.

*دورة Allergy Care، التي اختبرتها Intertek، تُقلل 99% من مسببات حساسية عث الغبار المنزلي (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus)، و99% من البكتيريا (Staphylococcus aureus، وEnterococcus faecalis، وEscherichia coli).

Q.

كيف أستخدم دورة تنظيف الحوض في الغسالة الخاصة بي؟

 

A.

إذا تراكم الوبر على حوض الاستحمام أو كانت رائحة العفن كريهة، فاستخدم منظفات الغسالات لتنظيفه بانتظام.

يُنصح بتشغيل دورة تنظيف حوض الاستحمام مرة شهريًا للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام.

Q.

لماذا أصبحت ملابسي مغطاة بالغبار والوبر؟

 

A.

1. يُصفّى الغبار الناتج عن الغسيل عبر فلتر التنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفيته بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع تراكم الغبار والوبر على الملابس.

2. افصل ملابسك الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تُنتج الوبر. اغسلها في دفعات غسيل مختلفة لمنع تراكم الغبار والوبر غير المرغوب فيه في ملابسك.

Q.

كيف أقوم بتسجيل منتجي على ThinQ؟

 

A.

1. تأكد من تشغيل كلٍّ من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت.

2. قرّب المنتج من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة جدًا، فقد تكون الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.

3. ثبّت تطبيق ThinQ. يُرجى مراجعة الصفحة الخاصة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل المنتج.

 

الملخص

طباعة

الأبعاد

wtr24hhg

المواصفات الرئيسية

  • السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    24

  • الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎686x1092x721 ‎

  • الميزات - Steam

    نعم

  • التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • توفير المياه

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • غسل على البارد

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • الشطف

    5 مرات

  • الشطف + العصر

    لا

  • نقع

    نعم

  • عصر

    5 مستويات

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • Steam

    نعم

  • Strong Wave

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • زمن التأخير

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • ماء إضافي

    لا

الباركود

  • الباركود

    8806096532287

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎686x1092x721 ‎

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1448

  • الوزن (كجم)

    59.0

الميزات

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • Steam

    نعم

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • ezDispense

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • JetSpray

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • مرشح نسالة

    لا

  • LoadSense

    نعم

البرامج

  • العناية بالبقع

    نعم

  • الذكاء الاصطناعي في الغسيل

    نعم

  • ملابس الأطفال

    نعم

  • الاهتمام بالألوان

    نعم

  • غسيل ناعم

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • تصريف + دوران

    لا

  • لحاف

    نعم

  • التوفير

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    نعم

  • الرعاية المدرسية

    نعم

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    نعم

  • الملابس الرياضية

    نعم

  • موجة قوية

    نعم

  • مناشف

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • رعاية الحساسية

    نعم

  • صامت

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    لون جرافيتي

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    24

التحكم والشاشة

  • نوع الشاشة

    قرص + أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LCD+LED

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    LCD

التقنية الذكية

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

