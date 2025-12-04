We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة ملابس تحميل علوي سعة 24 كجم | ™TurboWash3D | محرك الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | محرك دفع مباشر بست حركات | ™ThinQ | لون جوهر الجرافيت
WTR24HHG
الميزات الرئيسية
- ™AI DD
- 6 ™Motion
- ™TurboWash3D
حلول غسيل ذكية
™AI DD
استنادًا إلى الوزن ونوع القماش
™TurboWash3D
غسيل ثلاثي الأبعاد (3D)؛ سريع وقوي في 30 دقيقة فقط²⁾
™EasyUnload
وصول مريح وسهل
Easy Control
قرص تحكم LCD سريع وسهل الاستخدام
™AI DD
غسالة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل الغسيل سهلاً جدًا
استمتع بالعناية الممتازة بالأقمشة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، المصممة خصيصًا لأقمشتك.
6 ™Motion
الطريقة المثلى للغسيل
تعمل ست دورات مختلفة بمحرك ™LG Inverter Direct Drive، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.
حركة الغسيل الديناميكية
حركة الغسيل العادية
حركة التأرجح
تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف الأقمشة
حركة الدوران
تفرد الأقمشة بلطف وتمنحها تنظيفًا عميقًا
حركة الفرك
تتحرك في اتجاهين متعاكسين لتفرك الأقمشة بلطف على سطح الاسطوانة
قوة الموجة
شلال قوي من الأعلى إلى الأسفل للغسيل العميق
حركة الضغط
حركة دوران عالية السرعة
™TurboWash3D
تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة فقط
توفر تقنية ™LG TurboWash3D نظافة قوية ولطيفة، مما يساعدك على إنجاز المزيد من الغسيل في وقت أقل.
سيدة على الطاولة تنظر إلى ساعتها خلال تناول وجبة خفيفة. وأيقونة مكتوب عليها 30 دقيقة.
الموزع التلقائي
استخدم الغسالة عدة مرات مع تعبئة واحدة سهلة
يوزع تلقائيًا الكمية المناسبة من المنظف ومنعم الأقمشة. احصل أيضًا على تنبيهات على هاتفك الذكي عندما يحين وقت إعادة التعبئة، مما يجعل الغسيل سريعًا وسهلاً ومضمونًا.
™EasyUnload
وصول سهل ومريح
توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.
تحسين دورات التشغيل والخيارات
دورات غسيل مصممة خصيصًا لعاداتك في الغسيل
من خلال تحديد الدورات المتكررة تلقائيًا، يمكن للغسالة توفير الوقت في الغسيل. ما عليك سوى تبديل خيار تحرير قائمة الدورات.
فلتر الوبر العريض
طريقة سهلة لتنظيف الفلتر
يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الغبار والوبر على الملابس.
محرك ™Inverter Direct Drive
يدوم طويلاً، اهتزاز منخفض، ضوضاء منخفضة
يتميز محرك ™Inverter Direct Drive بالموثوقية والهدوء، ويأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات.
™ThinQ
تحكم في غسيلك في أي وقت ومن أي مكان
يتيح لك تطبيق ™ThinQ الاتصال بالغسالة كما لم يحدث من قبل. ابدأ دورة الغسيل بلمسة واحدة فقط.
صيانة سهلة ومتابعة الاستخدام بمرونة
سواء للمهام اليومية أو الصيانة الأكبر، يمكنك متابعة استهلاك الطاقة لغسالتك بسهولة من خلال تطبيق ™ThinQ.
غسيل بدون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي
اطلب ما تحتاجه من مساعدك الذكي ودع الغسالة تتولى الباقي.
1) ™AI DD
-يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 3 كجم.
- يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط [ليست كل الأقمشة قابلة للكشف] ومع منظف مناسب.
2) تنظيف في 30 دقيقة فقط
-اختبرت Intertek الغسالة مع حمولة IEC قدرها 3 كجم. نتيجة وقت التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع ووزن الملابس والبيئة
3) إزالة مسببات الحساسية
- تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek، وأثبتت فعاليتها في تقليل مسببات الحساسية من عث الغبار بنسبة 99% (Der p1)، والتخلص من 99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus)، وتقليل البكتيريا بنسبة 99% (المكورات العنقودية الذهبية، والمعوية البرازية، والإشريكية القولونية)
الأسئلة الشائعة (FAQ)
Q.
أين وكيف يجب أن أقوم بتثبيت المنتج؟
A.
يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. في حال عدم استواء المنتج، قد يصدر اهتزازات وضوضاء.
في حال عدم استواء المنتج، يُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفله لتسويته. (يرجى عدم فك البراغي بشكل مفرط. 10 مم أو أقل).
تجنب تركيب المنتج في مكان ذي رطوبة عالية قدر الإمكان، فقد يؤدي ذلك إلى تآكله وتعطله.
يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 سم من الخلف و5 سم من الجانبين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم الصرف) بين المنتج وجدران مكان التركيب.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل؟
A.
تنقل بين دورات الغسيل واخترها بتدوير قرص LCD في وسط لوحة التحكم.
1. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الغسالة.
2. أدر القرص لاختيار دورة (الدورة الافتراضية: عادية).
3. بعد اختيار دورة، اضبط الخيارات المطلوبة (درجة الحرارة، العصر، مستوى الملوحة، إلخ).
4. بعد اختيار دورة، اضغط على زر البدء لبدء الغسيل.
Q.
كيف أحافظ على الغسالة في حالة جيدة؟
A.
نظّف الجزء الداخلي من حجرة المنظف جيدًا باستخدام فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان، إلخ. إذا كان المدخل مسدودًا ببقايا المنظف أو المتصلب، فقد لا يتدفق المنظف بشكل صحيح. نظّف حجرة المنظف مرة واحدة شهريًا تقريبًا للحفاظ عليها نظيفة وجاهزة للاستخدام.
نظّف الفلتر بعد كل غسلة للحفاظ على نظافته.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
A.
بشكل عام، يُرجى مراجعة ملصق العناية على ملابسك واختيار دورة الغسيل المناسبة لجهازك. عند اختيار دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي، ستقوم غسالات إل جي المزوّدة بوظيفة الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي بوزن ملابسك تلقائيًا وقياس نعومتها لتحديد نمط الغسيل المناسب وضبط حركات الغسيل أثناء الغسيل وفقًا لذلك.
Q.
كيف تستفيد غسيلتي من تقنية ™AI DD؟
A.
تستخدم غسالات إل جي المزودة بتقنية ™AI DD تقنية ذكية لتحليل وزن ونوع قماش غسيلك بشكل فردي. والنتيجة؟ يُحسّن نظام حركات الغسيل التلقائي حماية الأقمشة للحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة رائعًا. تُوفر محركات DirectDrive™ تقنية 6 حركات لضمان تنظيف شامل وفعال للملابس.
Q.
ما هي وظيفة ™TurboWash3D؟
A.
توفر تقنية ™TurboWash3D السريعة من إل جي غسيلًا نظيفًا تمامًا في 30 دقيقة فقط، مع غسلة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ملابسك. يعمل رذاذ الماء القوي، بالإضافة إلى الحوض والمحرك اللذين يدوران بشكل مستقل وفي اتجاهين متعاكسين، على توليد تدفق قوي للمياه يُحفز احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال دورة الغسيل لتحسين أداء الغسيل.
*تم اختباره من قِبل إنترتك بحمولة 3 كجم وفقًا لمعايير IEC. مدة التشغيل للدورة العادية مع خيار TurboWash هي 29 دقيقة. قد يتأخر وقت الغسيل وقد تختلف النتائج حسب نوع الملابس ووزنها والبيئة.
Q.
كيف تعمل وظيفة الجرعة التلقائية؟
A.
يتيح لك موزع المنظفات الأوتوماتيكي من إل جي تعبئة موزع المنظفات مسبقًا وترك غسالتك تقوم بالعمل. تستشعر تقنية الجهاز وزن حمولة الغسيل وتضيف الكمية المناسبة من المنظفات تلقائيًا في كل مرة. هذا يُجنّبك خطر الإفراط في استخدام المنظفات، ويوفر لك الوقت. كما يُساعد ضبط كمية المنظفات الصحيحة على الحفاظ على أداء غسالات التحميل العلوي في حالة تشغيلية جيدة. تتسع حجرات المنظفات والمنعم معًا لما يصل إلى 25 جرعة من قوة التنظيف. ما عليك سوى إغلاق الباب والضغط على زر التشغيل!
Q.
ما هي وظيفة البخار في الغسالة ال جي؟
A.
تقنية ™Steam الحصرية من إل جي (في طُرز مختارة) تُزيل مسببات الحساسية بفعالية. تعمل وظيفة Allergy Care على تبخير الملابس في بداية دورة الغسيل لتفكيك الألياف وإزالة مسببات الحساسية، بما في ذلك حبوب اللقاح وعث الغبار.
*دورة Allergy Care، التي اختبرتها Intertek، تُقلل 99% من مسببات حساسية عث الغبار المنزلي (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus)، و99% من البكتيريا (Staphylococcus aureus، وEnterococcus faecalis، وEscherichia coli).
Q.
كيف أستخدم دورة تنظيف الحوض في الغسالة الخاصة بي؟
A.
إذا تراكم الوبر على حوض الاستحمام أو كانت رائحة العفن كريهة، فاستخدم منظفات الغسالات لتنظيفه بانتظام.
يُنصح بتشغيل دورة تنظيف حوض الاستحمام مرة شهريًا للحفاظ على نظافة حوض الاستحمام.
Q.
لماذا أصبحت ملابسي مغطاة بالغبار والوبر؟
A.
1. يُصفّى الغبار الناتج عن الغسيل عبر فلتر التنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفيته بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع تراكم الغبار والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تُنتج الوبر. اغسلها في دفعات غسيل مختلفة لمنع تراكم الغبار والوبر غير المرغوب فيه في ملابسك.
Q.
كيف أقوم بتسجيل منتجي على ThinQ؟
A.
1. تأكد من تشغيل كلٍّ من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت.
2. قرّب المنتج من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة جدًا، فقد تكون الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
3. ثبّت تطبيق ThinQ. يُرجى مراجعة الصفحة الخاصة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل المنتج.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
24
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
686x1092x721
الميزات - Steam
نعم
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
لا
التجفيف بالهواء
لا
توفير المياه
لا
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
غسل على البارد
لا
ملء عميق
لا
شطف إضافي
لا
غسل ساخن
لا
الغسل الأولي
لا
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
الشطف
5 مرات
الشطف + العصر
لا
نقع
نعم
عصر
5 مستويات
عصر فقط
لا
العناية بالأوساخ
لا
Steam
نعم
Strong Wave
لا
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
زمن التأخير
لا
تنظيف الحوض
لا
تجفيف في الحوض
لا
TurboWash
نعم
غسل
نعم
مستوى الماء
10 مستويات
ماء إضافي
لا
الباركود
الباركود
8806096532287
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
686x1092x721
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1448
الوزن (كجم)
59.0
الميزات
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
لا
إقفال مرن للباب
نعم
مرشح نسالة لا يصدأ
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
TurboDrum
نعم
TurboWash 3D
نعم
النوع
غسالة تحميل علوي
مستشعر الاهتزاز
لا
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
WaveForce
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
لا
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
ezDispense
نعم
نظام كشف الرغوة
لا
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
JetSpray
نعم
قواعد التسوية
نعم
مرشح نسالة
لا
LoadSense
نعم
البرامج
العناية بالبقع
نعم
الذكاء الاصطناعي في الغسيل
نعم
ملابس الأطفال
نعم
الاهتمام بالألوان
نعم
غسيل ناعم
نعم
تنزيل الدورة
لا
تصريف + دوران
لا
لحاف
نعم
التوفير
لا
تنظيف إضافي
لا
غسيل عادي
نعم
غسيل مبدئي + غسيل عادي
نعم
غسيل سريع
نعم
الشطف + التجفيف
نعم
الرعاية المدرسية
نعم
حمولة صغيرة
لا
الشطف الذكي
نعم
الملابس الرياضية
نعم
موجة قوية
نعم
مناشف
نعم
تنظيف الحوض
نعم
رعاية الحساسية
نعم
صامت
لا
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
لون جرافيتي
نوع الغطاء
زجاج مقوى
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
24
التحكم والشاشة
نوع الشاشة
قرص + أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LCD+LED
موقت التأجيل
3-19 ساعة
إشارة قفل الباب
نعم
مؤشر الشكل
LCD
التقنية الذكية
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تنزيل الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
المنتج الموصى به