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غسالة 21 كجم مع 12 كجم مجفف + 3.5 كجم غسالة صغيرة، لون فضي ، Smart ThinQ (Wi-Fi) ، بخار ، غسيل تيربو

المواصفات

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غسالة 21 كجم مع 12 كجم مجفف + 3.5 كجم غسالة صغيرة، لون فضي ، Smart ThinQ (Wi-Fi) ، بخار ، غسيل تيربو

WST2112XM

غسالة 21 كجم مع 12 كجم مجفف + 3.5 كجم غسالة صغيرة، لون فضي ، Smart ThinQ (Wi-Fi) ، بخار ، غسيل تيربو

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الملخص

طباعة

الأبعاد

WST2112XM
السعة
21كجم غسيل، 12 كجم تجفيف + 3.5 كجم غسالة صغيرة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
700 x 770 x 990
التكنولوجيا الرئيسية
™TWINWash, TrueSteam
ميزة إضافية
Wi-Fi

كل المواصفات

الانتهاء & المواد

لون الجسم

فضي مقاوم للصدأ (VCM)

تحكم & عرض

نوع الشاشة

تعمل باللمس بأكملها

الأبعاد& الوزن

أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)

700 × 1350 × 835

المميزات

إعادة تشغيل تلقائي

نعم

غسل بارد

نعم

بخار

نعم

TrueSteam

نعم

TurboWash

نعم

الانتهاء & المواد

لون الجسم

فضي مقاوم للصدأ (VCM)

التكنولوجيا الذكية

تشغيل عن بعد ومراقبة الدورة

نعم

التشخيص الذكي

نعم

السعة

سعة التجفيف

12

سعة الغسيل

21

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