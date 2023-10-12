غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 12 كجم، بلون أبيض، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء

تم تجهيز أحدث مجموعة من الغسالات شبه الأوتوماتيكية من إل جي بهذه التكنولوجيا، وهي عبارة عن غطاء بلاستيكي بسمك 3 ملم يحتوي على مادة كيميائية تحمي جهازك من القوارض وتعزز من متانته وأدائه.