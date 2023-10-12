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غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 12 كجم، بلون أبيض، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 12 كجم، بلون أبيض، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء

WTT1210TW

غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 12 كجم، بلون أبيض، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء

WTT1210TW
مضخة نفاثة دوارة

مضخة نفاثة دوارة

تقوم البكرة بفرك وتنظيف الملابس من خلال الاحتكاك الإضافي لإزالة الغبار والعث، مما يوفر غسيلًا أكثر نظافة وأكثر تعقيما.
ثلاث برامج للغسيل: لطيف، عادي، قوي

ثلاث برامج للغسيل: لطيف، عادي، قوي

إمكانية تخصيص الغسل: تتيح لك برامج الغسيل الثلاث إمكانية اختيار الدورة المناسبة والعناية بكل نوع من أنواع النسيج.
تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء

تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء

تقلل هذه التقنية المقدمة من إل جي الرطوبة المتبقية حتى تخرج الملابس من الغسالة جاهزة للكي والارتداء. تزود دورة التجفيف الهواء الدوار إلى الحوض لإزالة الماء، وتجفيف حوض الغسيل وحفظة من العفن.
تكنولوجيا Rat Away

تكنولوجيا Rat Away

تم تجهيز أحدث مجموعة من الغسالات شبه الأوتوماتيكية من إل جي بهذه التكنولوجيا، وهي عبارة عن غطاء بلاستيكي بسمك 3 ملم يحتوي على مادة كيميائية تحمي جهازك من القوارض وتعزز من متانته وأدائه.

الملخص

طباعة

الأبعاد

WTT1210TW
السعة
12 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
880x1020x530
التكنولوجيا الرئيسية
مضخة نفاثة دوارة
ميزة إضافية
3برامج غسيل

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

12

كل المواصفات

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

12

الميزات

النوع

الغسالة

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

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WTT1210TW

WTT1210TW

غسّالة ذات حوض مزدوج سعة 12 كجم، بلون أبيض، مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator، والتجفيف بالهواء

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