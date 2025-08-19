Skip to ContentSkip to Accessibility Help
غسالة ومجفف وحدة واحدة| 21 كجم | تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف بالعربية | ™+Steam + LG Soundbar S20A

WK2116BST1.S20A
front
front view of WK2116BST1
front view S20A
front
front view of WK2116BST1
front view S20A

الميزات الرئيسية

  • الكل في وحدة واحدة (غسالة ومجفف)
  • التحكم المركزي
  • AI DD
  • الباقة الصوتية الجديدة
  • AI Sound Pro
  • واجهة WOW Interface
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
WK2116BST1

WK2116BST1

غسالة ومجفف وحدة واحدة| 21 كجم | تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف بالعربية | ™+Steam

left side

S20A

LG Soundbar S20A

حل متكامل وذكي لغسل الملابس

LG WashTower™‎ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.
وضع WashTower باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب في مساحة عصرية.
يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

LG Soundbar S20A

صوت متوازن في شكل مضغوط

اختبر ما هو غير متوقع من مكبر صوت soundbar مستقل صغير الحجم. صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا يملأ مساحتك ويرتقي بلحظاتك الخاصة.

*عرضت على تلفزيون 48 بوصة لأغراض العرض التوضيحي.

**قد يختلف مظهر المنتج حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.

طباعة

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700x1890x770

ezDispense

لا

TurboWash360˚

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096183472

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

16

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED

مؤشر قفل الباب (الغسالة)

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

770

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1400

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700x1890x770

الوزن (كجم)

154.0

الميزات (المجفف)

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

لا

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

لا

مستشعر التجفيف الذكي

لا

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

التجفيف المزدوج

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

لا

مؤشر فراغ المياه

لا

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

لا

LoadSense

نعم

باب قابل للعكس

لا

مستشعر التجفيف

لا

الميزات (الغسالة)

النوع

غسالة تحميل أمامي

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

TurboWash360˚

نعم

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

المواد واللمسة النهائية

الالوان (مجفف)

فولاذ أسود

لون الجسم (غسالة)

فولاذ أسود

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

AI Dry

لا

العناية بالحساسية (مجفف)

لا

انتعاش الفراش

نعم

احجام كبيرة

لا

هواء بارد

لا

القطن

نعم

قطن +

لا

الملابس الرقيقة

لا

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكت

نعم

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

جينز

لا

مزيج (نسيج مختلط)

لا

سريع 30

لا

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

انتعاش

لا

العناية بالبشرة

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بأسطوانة البخار

لا

نظافة البخار

لا

انتعاش بالبخار

لا

مناشف

لا

هواء دافئ

لا

الصوف

نعم

البرامج (غسالة)

القطن

نعم

غسبل بالذكاء الاصطناعي

لا

العناية بالحساسية (غسالة)

لا

غسيل بارد

لا

العناية بالألوان

لا

قطن +

لا

غسيل غامق

لا

الملابس الرقيقة

لا

دورة التحميل

نعم

تصريف + عصر

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

اقتصادي 40-60

لا

العناية اللطيفة

لا

تعقيم

لا

مكثف 60

لا

مزيج (نسيج مختلط)

لا

تجفيف خارجي

لا

سريع 30

لا

غسيل سريع

نعم

انتعاش

لا

شطف + عصر

نعم

غسل صامت

لا

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بالبقع

لا

انتعاش بالبخار

لا

تنظيف الحوض

نعم

TurboWash 39

لا

TurboWash 49

لا

TurboWash 59

لا

صوف (يد / صوف)

نعم

التقنية الذكية

Cloud Cycle

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

Tub Clean Coach (الغسالة)

نعم

الاقتران الذكي

نعم

طباعة

كل المواصفات

