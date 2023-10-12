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سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)
*صورة محاكاة
*قد تختلف ظروف الاقتران تبعًا لنوع الهاتف الذكي.
*يتم دعم نظام Android 5.0 أو أحدث فقط. قبل الاقتران، قم بتمكين خدمات الموقع على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
كل المواصفات
-
التصميم
-
رباط عنق رفيع
-
وحدة السماعات
-
MLM
-
صوت Meridian
-
نعم
-
التنبيه بالاهتزاز
-
نعم
-
الميكروفونات المزدوجة
-
نعم
-
حل الصوت
-
معادل Meridian
-
حل الميكروفون
-
نظاما MEMS
-
الشحن السريع
-
دقائق من الشحن تكفي 3 ساعات من التشغيل 10
-
وقت التشغيل
-
ساعات 8
-
إلخ
-
سماعات أذن قابلة للانكماش، اقتران سريع
-
الوزن
-
45.8 جم / 41.8 جم
-
الألوان
-
أسود
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HBS-SL5
سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)