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سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)

مميزات

المعرض

المواصفات

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سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)

HBS-SL5

سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)

رباط عنق رفيع1

رباط عنق رفيع

يمكن ارتداء التصميم النحيف والخفيف الوزن بشكل مريح في جميع الأوقات حتى لا تفوتك أي مكالمة.

سماعات أذن قابلة للسحب

تنسحب خطوط سماعة الأذن وتتراجع مرة أخرى، مما يقلل من إزعاج الأسلاك المتشابكة.
تكنولوجيا Meridian1

تكنولوجيا Meridian

تعتبر Meridian شركة خبيرة في مجال الصوت عالي الأداء ورائدة في حلول الصوت المتقدمة. يوفر LG TONE Style، متقن الصنع باستخدام تكنولوجيا Meridian، صوتًا متوازنًا مع نغمات في غاية الثراء والنقاء.

معدن متعدد الطبقات للحصول على صوت أفضل

يساعد الحجاب الحاجز المركّب في وحدة السماعات على إنتاج الوضوح في المدى العالي والمنخفض. تنتج الطبقة المعدنية عالية القوة صوتًا ثلاثيًا دقيقًا، بينما تنتج الطبقة البلاستيكية صوتًا عميقًا وثريًا. الآن صار يمكنك تجربة صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا من أي وقت مضى.

*صورة محاكاة

ميكروفونات مزدوجة لنقاء المكالمات1

ميكروفونات مزدوجة لنقاء المكالمات

تلتقط الميكروفونات المزدوجة صوتك بشكل أكثر وضوحًا بحيث يمكن سماع المكالمات الهاتفية بشكل أكبر حتى في البيئات الصاخبة.
بطارية تدوم طويلاً1

بطارية تدوم طويلاً

8 ساعات من التشغيل أو يوم كامل للاستخدام من شحنة واحدة مما يعني عدم القلق بشأن البطارية.
بطارية ذات شحن سريع1

بطارية ذات شحن سريع

إذا انخفضت طاقة البطارية بشكل مفاجئ، فسيوفر الشحن لمدة 10 دقائق فقط ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام.

اقتران سريع

عند توصيل LG TONE Style عبر Bluetooth، ستظهر رسالة على هاتفك الذكي لجعل عملية الاقتران سريعة ومريحة.

*قد تختلف ظروف الاقتران تبعًا لنوع الهاتف الذكي.
*يتم دعم نظام Android 5.0 أو أحدث فقط. قبل الاقتران، قم بتمكين خدمات الموقع على الجهاز الذي تريد الاتصال به.

الراحة والإنتاجية طوال اليوم

يقلل تصميم شريط العنق المريح من الإرهاق الناجم عن ارتداء سماعات الرأس على مدار ساعات عديدة. مع أسلوب الاستخدام الذي يرتديه دائمًا ، لن تفوتك المكالمات أثناء توفيرها للاستخدام المطلق عندما تعمل من المنزل.

الراحة والإنتاجية طوال اليوم

يقلل تصميم شريط العنق المريح من الإرهاق الناجم عن ارتداء سماعات الرأس على مدار ساعات عديدة. مع أسلوب الاستخدام الذي يرتديه دائمًا ، لن تفوتك المكالمات أثناء توفيرها للاستخدام المطلق عندما تعمل من المنزل.

ادرس بشكل مريح في المنزل

يجعل تصميم شريط العنق خفيف الوزن من السهل ارتداءه لفترة طويلة ويقلل من التعب ، كما أنه عندما يدرس أطفالك من المنزل ، يوفر الميكروفون المدمج تفاعلًا أفضل في التعلم مع الآخرين.
طباعة

كل المواصفات

المواصفات التقنية

التصميم

رباط عنق رفيع

وحدة السماعات

MLM

صوت Meridian

نعم

التنبيه بالاهتزاز

نعم

الميكروفونات المزدوجة

نعم

حل الصوت

معادل Meridian

حل الميكروفون

نظاما MEMS

الشحن السريع

دقائق من الشحن تكفي 3 ساعات من التشغيل 10

وقت التشغيل

ساعات 8

إلخ

سماعات أذن قابلة للانكماش، اقتران سريع

الوزن

45.8 جم / 41.8 جم

الألوان

أسود

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HBS-SL5

سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)

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