سماعة الاذن الرفيعة مع خاصية الصوت مريديان, سرعة في الشحن, مايكروفون مزدوج (لون أسود)

يساعد الحجاب الحاجز المركّب في وحدة السماعات على إنتاج الوضوح في المدى العالي والمنخفض. تنتج الطبقة المعدنية عالية القوة صوتًا ثلاثيًا دقيقًا، بينما تنتج الطبقة البلاستيكية صوتًا عميقًا وثريًا. الآن صار يمكنك تجربة صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا من أي وقت مضى.