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سماعات الأذن TONE Free FN7 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت ثلاثية للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، سوداء اللون، مع تقنية عزل الضجيج
سماعات الأذن TONE Free FN7 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت ثلاثية للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، سوداء اللون، مع تقنية عزل الضجيج
المواصفات الرئيسية
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
Uvnano
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
-
الشحن اللاسلكي
-
نعم
كل المواصفات
-
كابل الشحن
-
نعم
-
كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
نوع الوحدة
-
ديناميكي
-
الوزن الصافي لعلبة الشحن
-
39 g
-
الوزن الصافي للمنتج
-
5.6 g
-
BLE
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5
-
خدمة الاقتران السريع من Google
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص
-
نعم
-
معادل إل جي
-
نعم
-
Meridian EQ (طبيعي ، غامر)
-
نعم
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
الوضع المحيط
-
نعم
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
# of Mic
-
3
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
-
Battery Life (Earbuds, ANC off)
-
7
-
Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)
-
21
-
Charging Time (Earbuds)
-
1
-
Charging Time (Earbuds+Charging Case)
-
2
-
شحن سريع
-
نعم
-
Uvnano
-
نعم
-
الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IPX4
-
الشحن اللاسلكي
-
نعم
-
علبة الشحن
-
54.5 x 54.5 x 27.6 mm
-
سماعة أذن
-
16.2 x 32.7 x 26.8 mm
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