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TONE Free fit TF8 من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

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TONE Free fit TF8 من إل جي

TONE-TF8Q

TONE Free fit TF8 من إل جي

TONE-TF8Q
امرأة تتعرق وتتمرن وهي ترتدي سماعات الأذن TONE Free fit.

مُصمَّمة للتنقل
مناسبة للحركة والنشاط

استمتع بالأمان والراحة في التحرك وأنت ترتدي السماعات

ركّز على حركتك وليس على سماعات الأذن. بوزن 5.9 جرامات* فقط، يتم تثبيت سماعات الأذن اللاسلكية TONE Free fit من إل جي في أذنك الخارجية بشكل محكم يوفر الراحة وبالقليل من الضغط أيضًا. يحافظ الشكل الخفيف الوزن على ثباتها في حين يسمح للهواء بالتدفق فيها للحفاظ على برودة أذنيك في أثناء أداء التمارين.

زر التوصيل والتشغيل اللاسلكي الموجود على جانب حامل TONE Free fit المفتوح. يتم عرض الجزء الداخلي لسماعة الأذن من الأمام وتطفو في الهواء. شعار جائزة Red Dot Award، حائزة على جائزة Red Dot لعام 2022.

*استنادًا إلى اختيار الجودة الداخلي من LGE.

تدوير. تثبيت. انطلاق

تدور بلطف لتثبيت سماعات الأذن اللاسلكية في أذنك الخارجية. يستقر الشكل الفريد بشكل مريح وآمن، كما لو كان مصنوعًا ليناسب أذنيك فقط. تؤدي حركة بسيطة إلى تثبيت سماعات الأذن لتظل في مكانها بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى الهدوء بعد التمرين، حتى أثناء التدريبات المكثفة.
"في الفيديو الموجود على اليسار، يتم إدخال سماعات الأذن في أشكال الأذن المتوسطة والعريضة والضيقة. ويُظهر الفيديو الموجود على اليمين كيف يتدفق الهواء عبر الفتحات الموجودة في خطاف الأذن، لتوفير إحساس لطيف بالبرودة".

انغمس في الموسيقى بكل حواسك مع إلغاء الضوضاء النشط

ركّز على الموسيقى في أثناء ركوب دراجتك أو في صالة الألعاب الرياضية. يعمل مرشح إزالة الضوضاء المتطور في سماعة TONE Free fit من إل جي على إزالة الضوضاء بدقة عن طريق ضبط معدل العينة. وتساعد خوارزمية اكتشاف العواء على التخلص من الضوضاء الصادرة عند اقتراب الميكروفونات ومكبرات الصوت بعضها من بعض.
تدور سماعة أذن TONE Free fit واحدة أفقيًا، ويتم تشغيل مقطع فيديو عبر سماعات الأذن للتعبير عن كتم صوت الضوضاء.
عرض مفكك لسماعات الأذن TONE Free fit، مُقسَّمة إلى 6 قطع.

1. بطانات الأذن من السيليكون

نظيفة ومريحة، مع إحكام يساعد في منع الضوضاء.

 

2. وحدة المُشغِّل مقاس 6 مم

لتوفير صوت قوي فائق الجودة.

3. تقنية المسكة الدوّارة

شكل فريد لخطاف الأذن لتثبيت سماعات الأذن بشكل محكم ومريح داخل أذنك.

4. مستشعر الاقتراب

يمكنه اكتشاف ما إذا كانت سماعات الأذن في الأذن أم لا.

5. بطارية تدوم طويلاً

تحمل 10 ساعات من الطاقة، مع 20 ساعة أخرى متوفرة في الحامل.

تبديل وضع استماعك بسهولة

بلمسة (أو ضغطة) بسيطة، يمكنك ضبط وضع إلغاء الضوضاء واختيار كيفية الاستماع. يبقيك وضع الاستماع على دراية ببيئتك من خلال الإبقاء على مزيد من صوت الخلفية في أذنيك، حتى تتمكن من سماع السيارات أو المشاة الآخرين. يعمل وضع المحادثة على تضخيم أصوات الأشخاص، حتى يمكنك التحدث مع صديق بسلاسة في أثناء الركض أو ركوب الدراجة، من دون خلع سماعات الأذن.
رجل يرتدي سماعات الأذن TONE Free fit وهو راكب دراجة.
وضع الاستماع
شغِّله للبقاء على دراية ببيئتك
من خلال الإبقاء على مزيد
من صوت الخلفية في أذنيك.
رجل وامرأة يركضان في حديقة وهما يرتديان TONE Free fit.

وضع المحادثة

يتيح لك سماع الأصوات الأخرى
والمحادثة بدقة أكبر
حتى في أثناء وجود سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك في مكانها.

صوت واضح وطبيعي مع Meridian

اقتحم عالمًا من الصوت ذي الأبعاد الإضافية مع أيقونة الصوت البريطانية Meridian. تم تزويد كل سماعة أذن بمعالجة سماعات الرأس المكانية (HSP) لجعل الصوت يبدو وكأنه صادر من كل مكان من حولك، للحصول على صوت واضح ويملأ الأرجاء قد يجعلك تنسى أنك ترتدي سماعات أذن لاسلكية أيضًا.

حامل سماعة TONE Free fit مفتوح وسماعة الأذن اليسرى داخل الحامل وسماعة الأذن اليمنى خارجه. يظهر شعار Meridian في أسفل الصورة.

خبراء الصوت البريطانيون المرموقون، Meridian

تلتزم Meridian بتقديم أفضل تجربة استماع ممكنة في أي بيئة. من خلال الخبرة في علم الصوتيات النفسي، وهو علم كيفية سماع الصوت وإدراكنا له، تدرك Meridian الشيء الأكثر أهمية للأذن البشرية. يتم تطبيق تقنيات معالجة الإشارات الرقمية (DSP) من Meridian وضبط الصوت حسب الطلب لضمان الحصول على الأداء الصوتي الدقيق والأصيل أيًا كان ما تستمع إليه، وأينما كنت تستمع.

مكبرا صوت Meridian وميكروفون في غرفة مظلمة.

تقنيات Meridian وخبراتها الرائدة

تحافظ فلسفة Meridian الصارمة والقائمة على الأبحاث على مكانتها في طليعة الابتكارات الصوتية. بصفتها رائدة في مجال الصوت العالي الدقة وخبيرة في مجال معالجة الإشارات الرقمية (DSP)، فقد أدت Meridian دورًا متكاملاً في تطوير التقنيات الرائدة. وقد تم تطبيق عدد منها في منتجات إل جي الصوتية.

رجل يعمل على آلات مهنية في مكتبه.

معالجة الإشاراة الرقمية

تتيح معالجة الإشارات الرقمية (DSP) التحكم في الإشارات الصوتية وتمكين تصميم التقنيات المتقدمة وضبط الصوت لتحسين الأداء الصوتي في أي بيئة.

توضيح معالجة الإشارات الرقمية (DSP) في لوحة دائرة مضاءة بالضوء الأزرق.

جدِّد سماعات أذنك اللاسلكية مع UVnano

يحافظ حامل الشحن UVnano على نظافة سماعات الأذن اللاسلكية وجاهزيتها لممارسة الرياضة في كل مرة تقوم فيها بالشحن. ويعمل ضوء LED للأشعة فوق البنفسجية (UV) المدمج على تقليل البكتيريا في 10 دقائق فقط، من أطراف بطانات الأذن بالكامل حتى الشبكة الداخلية.
غطاء حامل TONE Free fit مفتوح وسماعة الأذن اليمنى موجودة بالداخل. يتم إظهار وظيفة UVnano عن طريق التغيير من الأحمر إلى الأزرق مع اختفاء البكتيريا. يتم عرض شعاري TUV وUVnano في الأسفل مع إخلاء المسؤولية.
*UVnano هي كلمة مُركَّبة من أضواء LED للأشعة فوق البنفسجية (UV) والنانومتر.
*UVnano هي كلمة مُركَّبة من أضواء LED للأشعة فوق البنفسجية (UV) والنانومتر.
*يُظهر الاختبار المستقل أن حامل الشحن UVnano يقلل بكتيريا سماعات الأذن في غضون عشر دقائق في أثناء الشحن. لا تعمل وظيفة ضوء LED للأشعة فوق البنفسجية (UV) إلا عند الشحن. قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام الفعلية.
*ضوء LED للأشعة فوق البنفسجية غير مرئي ولا يتم تنشيطه إلا عند إغلاق حامل الشحن وسماعات الأذن بداخله. ضوء الحالة الزرقاء مخصص للأغراض الجمالية فقط ويظهر عند فتح غطاء حامل الشحن.
* يستخدم هذا المنتج تقنية الأشعة فوق البنفسجية (UV) بأطوال موجية ما بين 265 و285 نانومترًا.

لقطة مقرّبة لسماعة الأذن TONE Free fit ذات شبكة زرقاء على بطانة الأذن. يذكر النص أن UVnano ينظف تمامًا ويقلل البكتيريا بنسبة 99.9%. امرأة تتعرق وهي ترتدي TONE Free fit، ويبدو أنها أنهت تمرينها للتو.

نظِّف سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك بعد الخروج من صالة الألعاب الرياضية عن طريق شحنها في حامل UVnano.

سماعة أذن TONE Free fit معروضة من الجانب مع بطانات أذن مُبيَّنة من الحجم الصغير والمتوسط والكبير.

بطانات أذن مريحة وصحية

توفر بطانات الأذن من السيليكون إحكامًا آمنًا ومريحًا مع مادة مضادة للحساسية لا تهيج بشرتك. اختر من بين ثلاثة أحجام مضمنة لتناسب أذنيك على أفضل نحو.1، 2

تتيح لك مقاومة الماء اللعب في أجواء الغبار والعرق والرطوبة

سماعات الأذن الخاصة بك محمية من التلف الناتج عن الماء والغبار بتصنيف مقاومة الماء IP67، سواء في الطقس الممطر أو المشمس. وهي مقاومة للعرق حتى يمكنك مواصلة ارتدائها في أثناء التدريب الشديد الكثافة، ما يسهل عليك ممارسة التمارين أو الجري دون أن ينتابك أي قلق.

سماعات الأذن TONE Free fit أمام نص يذكر معيار IP67. سماعات الأذن محاطة بالماء وقطرات الماء. تظهر امرأة شعرها مربوط على اليسار، ترتدي منتج TONE Free fit، وتسكب الماء على وجهها، وتظهر على اليمين يد رجل تغسل سماعات الأذن TONE Free fit بالماء.

*تصنيف IP67 هو مزيج من IP6X و IPX7. IP6X يعني منع الغبار من دخول الغبار وحماية كاملة ضد التلامس.
*IPX7 عبارة عن حماية من تأثيرات الغمر في الماء ، بناءً على ظروف الاختبار للغطس في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.
*مهد الشحن ليس مقاومًا للماء. يجب تجفيف وسادات الأذن تمامًا قبل وضعها في حامل الشحن وإلا فقد تتلف. يجب أيضًا تجفيف اليدين قبل التعامل مع حامل الشحن.
*على الرغم من أن المقر الرئيسي قد قام بالفعل بمراجعة القضايا القانونية ، فقد يختلف الوضع الإقليمي ، لذا يرجى التحقق مرة أخرى من المشكلات القانونية لاستخدام كلمة "قابل للغسل" (مضمنة كنسخة صورة).

شحنة واحدة لعمر بطارية يدوم طويلاً

استمتع بالمزيد من وقت اللعب بشحنة واحدة. تمنحك سماعات الأذن اللاسلكية 10 ساعات من الاستماع إلى النغمات الموسيقية عند الشحن الكامل ويحتفظ الحامل بمدة 20 ساعة أخرى من الطاقة لتوفير 30 ساعة إجمالاً. 3 عندما تحتاج إلى دفعة إضافية، ضع سماعات الأذن بالداخل لشحنها سريعًا واحصل على طاقة تكفي لساعة إضافية من اللعب في 5 دقائق فقط.

رجل يرتدي TONE Free fit وينظر إلى هاتفه الذكي. السماء مظلمة حيث أنهى للتو تمرينه المسائي. امرأة ترتدي سماعات أذن TONE Free fit وتلتقط أنفاسها في الطقس المشمس.

*يعتمد عمر البطارية على إعدادات الجهاز والبيئة والاستخدام والعديد من العوامل الأخرى.
*استنادًا إلى اختبارات الجودة الداخلية من LGE ، تدوم بطاريات سماعة الأذن والبطارية لمدة 10 و 20 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط.

وصِّل للانتقال إلى التشغيل اللاسلكي

على جهاز المشي. على متن الطائرة. الآن، يمكنك الاستمتاع بنظام الترفيه مع سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك. ما عليك سوى توصيل علبة الشحن واستخدامها كجهاز إرسال للصوت الذي يعجبك.‎4، 5، 6

تم توصيل TONE Free fit باستخدام سلك التوصيل والتشغيل اللاسلكي. شخص يوصِّل TONE Free fit بجهاز المشي باستخدام سلك التوصيل والتشغيل اللاسلكي. رجل يظهر وهو يستخدم جهاز المشي في أثناء ارتدائه TONE Free fit ويستمع من خلال «التوصيل والتشغيل اللاسلكي».

سماعات الأذن TONE Free fit تدور بمعدل 360 درجة وتُظهر نظام 3MIC.

جودة اتصال متقدمة مع تقليل الضوضاء والصدى

تعزّز الميكروفونات المدمجة الفائقة الأداء جودة مكالماتك. يعمل ميكروفون تشكيل الحزم الفرعي وميكروفون إلغاء الضوضاء النشط (ANC) الخارجي على اكتشاف الضوضاء الخارجية. يقضي ميكروفون إلغاء الضوضاء النشط (ANC) الداخلي على الضوضاء غير المرغوب فيها عند تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء. ويلتقط ميكروفون تشكيل الحزم الرئيسي الأصوات ويضخمها حتى في الأماكن المزدحمة.
شاشة تطبيق TONE Free من إل جي المرتبطة بمنتج TONE Free fit معروضة على الهاتف المحمول، ورموز متجر Apple App وGoogle Play موجودة على اليمين.

سهولة التحكم من خلال تطبيق TONE Free

الإعدادات والتحكم في متناول يديك مع تطبيق TONE Free من إل جي. تحكَّم في إلغاء الضوضاء النشط بالإضافة إلى تخصيص موازن الصوت (EQ)، واطلع على عمر البطارية من عناصر واجهة المستخدم السهلة الاستخدام. يمكنك التبديل بسهولة أيضًا بين جهازين مقترنين بنقرة واحدة.

سهولة الإقران لتوصيل سماعات الأذن الخاصة بك

بساطة التوصيل بجهاز Android أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. اضبط TONE Free fit على وضع الإقران وستظهر نافذة Google Fast Pair المنبثقة على الفور لإرشادك. للاستخدام مع كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows، تصحبك نافذة اتصال Microsoft Swift Pair خلال العملية.
مقطع فيديو تظهر فيه TONE Free fit موضوعة في المنتصف، وجهاز كمبيوتر شخصي يعمل بنظام Windows على اليسار، وجهاز Android على اليمين. عند فتح غطاء حامل TONE Free fit، يتم إقران كل جهاز وتظهر نافذة اتصال منبثقة.


*إذا لم تظهر النافذة المنبثقة للاتصال، فالمس سماعة الأذن اليمنى لمدة 10 ثوانٍ في أثناء وجود كلتا سماعتي الأذن في الحامل. سيومض الحامل باللون الأزرق وسيبدأ الاتصال.*مدعومة على أجهزة Android فقط.
*يجب تنشيط وظيفتي الموقع وBluetooth للتشغيل.
*Google Fast Pair مدعوم على أجهزة Android فقط.
*MS Swift Pair مدعوم من نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1803 أو أعلى.
*قبل مصادقة Google، يمكنك تنشيط وضع تصحيح أخطاء الجهاز واستخدامه.
*لا يوجد خيار منفصل لضبط المسافة.

يتم فتح غطاء حامل TONE Free fit للكشف عن سماعات الأذن التي تطفو في الهواء مع وجود هاتف ذكي وكمبيوتر محمول على الجانب. تظهر على شاشة الهاتف الذكي قائمة النقاط المتعددة والإقران المتعدد.

إقران متعدد سريع وسهل يُحرِّك اتصال جهازك

تتيح لك النقاط المتعددة إقران سماعات الأذن اللاسلكية مع ما يصل إلى 5 أجهزة من خلال تطبيق TONE Free من إل جي لتوفير سلاسة الاتصال. الآن لن تحتاج إلى إعادة الاتصال يدويًا عندما ترغب في التبديل إلى جهاز آخر. وعندما تريد عملية تبديل تلقائية بشكل أكبر، يتيح لك الإقران المتعدد الاتصال بجهازين في آن واحد.
فقاعتا كلام. تُظهر إحداها Siri وهي تقول «الجو مشمس حاليًا.» وتُظهر الأخرى مساعد Google وهو يقول «الساعة 11 صباحًا. حان وقت الانطلاق للركض.» يتم عرض رمزي Made for iPhone وGet it on Google Play في الزاوية السفلية اليسرى.

تحدَّث إلى أجهزتك من خلال سماعات الأذن

استخدم صوتك لاستدعاء مساعد Google أو Siri من دون لمس الهاتف. يمكنك التحكم في جهازك، مثل تغيير مستوى صوت الموسيقى الخاصة بك، أو البحث عن المعلومات، مثل توقعات اليوم، كل ذلك من دون استخدام اليدين.


1.لم يُصمَّم هذا الجهاز، أو أي أجزاء منه، قصدًا أو ضمنًا، لمنع أي حالات صحية أو معالجتها؛ فهو ليس جهازًا طبيًّا وليس مخصصًا للاستخدام كجهاز طبي أو بديل عنه.

2.تفي المادة الأساسية في بطانة الأذن المصنوعة من السيليكون بمعيار ISO 10993 ومتطلبات الفئة السادسة من اختبار التوافق الحيوي للمواد (USP).
3.تدوم بطاريات سماعة الأذن وبطارية الحامل لمدة 10 و14 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط.
4.لا يمكن استخدام التوصيل والتشغيل اللاسلكي مع بعض وحدات التحكم في الألعاب، ويختلف التوافق حسب الجهاز.
5.يختلف توافق التوصيل والتشغيل اللاسلكي باختلاف الجهاز. وظيفة الميكروفون غير مدعومة في وضع التوصيل والتشغيل اللاسلكي.
6.سيتوفر المنتج مزوّدًا بكابل AUX أبيض أو أسود.
7. اقرأ الملصق قبل الاستخدام.
*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير من دون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
*قد تختلف الألوان والميزات المتوفرة حسب بائع التجزئة أو البلد أو شركة الاتصالات.
*قد تختلف الألوان والأبعاد الفعلية عن الصورة المعروضة على الشاشة.
*الميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

طباعة

المواصفات الرئيسية

مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد

نعم

عازل الضوضاء النشط

نعم

حجم الوحدة (Φ)

تأثير صوت ميريديان

نعم

التوصيل واللاسلكي

نعم

Uvnano

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IP67

كل المواصفات

إكسسوار

كابل الشحن

نعم

كابل AUX (3.5Φ) إلى USB

نعم

خطاف الأذن

نعم

كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون

نعم

سماعة

حجم الوحدة (Φ)

نوع الوحدة

ديناميكي

الوزن

الوزن الصافي لعلبة الشحن

43 g

الوزن الصافي للمنتج

5.9 g

الاتصال

BLE

نعم

نسخة بلوتوث

5.3

خدمة الاقتران السريع من Google

نعم

معادل

معادل الصوت المخصص

نعم

مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد

نعم

معادل إل جي

نعم

Meridian EQ (طبيعي ، غامر)

نعم

تأثير صوت ميريديان

نعم

أنظمة الصوت

الوضع المحيط

نعم

عازل الضوضاء النشط

نعم

# of Mic

3

تحدث من خلال

نعم

الترميز الصوتي

AAC

نعم

SBC

نعم

عمر البطارية (ساعات)

Battery Life (Earbuds, ANC off)

10

Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)

30

وقت الشحن (بالساعات)

Charging Time (Earbuds)

1

Charging Time (Earbuds+Charging Case)

2

الراحة

شحن سريع

نعم

متعدد النقاط

نعم

متعدد الاتصال

نعم

التوصيل واللاسلكي

نعم

اتصال سويفت

نعم

Uvnano

نعم

الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IP67

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

علبة الشحن

65.8 x 51.9 x 32.7 mm

سماعة أذن

24.8 x 23.5 x 26.7 mm

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TONE-TF8Q

TONE-TF8Q

TONE Free fit TF8 من إل جي