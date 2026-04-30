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療癒經濟來襲！LG 跨足傢俱椅領域 Arte 多功能療癒椅正式登台
榮獲紅點設計大獎 是家電也是傢俱 在家享受唯「我可椅」！
新聞摘要：
● 回應近年療癒經濟升溫與消費者對 Me Time 的需求，LG 電子以兼具傢俱外型與療癒家電功能的設計，重新詮釋居家療癒產品在空間中的角色。
● LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）從坐感到功能，滿足多樣化的情境需求，採用人體工學結構椅座設計，搭配睡眠呵護與情緒舒緩行程、3D 立體滾輪技術與 AI 智慧學習功能，讓療癒自然融入日常生活。
● LG Arte 多功能療癒椅與近年來多討論心理能量鍛鍊的吳若權合作，傳遞「我可椅」對於自我修復及療癒的概念。
● 搭配 LG 「月付美好計畫」，最低只要月付不到1,500元，讓消費者能更輕鬆入手日常療癒生活。
【2026 年 4 月 30 日】近年「療癒經濟」持續升溫，在生活節奏緊湊、資訊快速流動的環境下，現代人逐漸意識到為自己保留放鬆與充電時刻的重要性。特別是在工作與生活界限日益模糊，上班忙工作、回家又得忙家務的日常中，擁有一段專屬且有質感的 Me Time，才能讓身心靈都放鬆、重新歸位。回應此生活需求，LG 電子在台推出全新 LG Arte 多功能療癒椅（我可椅），以極致美學及人體工學打造柔和且具包覆性的椅身，3D 立體滾輪的擬真人按摩手法，搭配內建舒緩腦波音頻行程能釋壓助眠，提供眼、身、心都被完整照顧的療癒體驗。
LG Arte 多功能療癒椅解決過往按摩椅不使用時僅能閒置擺放的情境，以主人椅般的傢俱外型，結合家電功能，讓舒適體驗能自然融入居家生活。外觀呈現柔和線條、細緻的織布觸感與時尚設計，榮獲紅點設計大獎肯定，打造具質感的韓系居家美學；搭配多功能腳凳，依需求可靈活作為腿靠、茶几或置物箱，隨生活情境自然切換角色。「我可椅」擺脫占據空間且單一功能導向的型態，能自然融入居家空間、有著不同的使用情境，成為日常生活的一部分。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「 LG 以韓系美學為設計語言，結合傢俱設計思維、療癒科技與多功能應用，為現代居家生活帶來全新提案。我們期待重新檢視療癒產品在家中的定位，讓產品不僅具備實用機能與設計質感，也能真正融入空間與日常。」
● LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）| 奶油白：https://lgtaiwan.com/jTcFL
● LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）| 奶茶棕：https://lgtaiwan.com/d8Res
是家電也是傢俱 LG 「我可椅」從細節療癒居家生活
LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）與近年來多研究心理能量鍛鍊的吳若權合作，傳遞「我可椅」對於自我修復及療癒的概念。吳若權表示：「療癒，是一條漫漫長路。或許，未必每次都能立竿見影；但是，只要持續進行，就會漸漸感受身心的變化。」而 LG 「我可椅」結合視覺、坐感、聲音與按摩手感的整合體驗，以貼近日常的設計思維出發，依照不同生活節奏與使用情境，讓放鬆不必特別安排，也讓「療癒」從偶發的片刻，逐漸成為日常生活的一部分，帶給消費者身心同步釋壓的居家生活提案。
● 療癒情境｜從坐感到放鬆，實用功能一應具全：附有雲朵坐墊，可依不同使用情境靈活搭配，放上時是一張坐感柔軟、舒適放鬆的主人椅，適合閱讀、滑手機或短暫放空；拿下坐墊後，即可享受療癒按摩，深度放鬆。搭配多功能腳凳使用，可作為雙腳支撐提升舒適度，翻轉上蓋後則能化身茶几，內部更規劃置物空間，可收納書籍、毛毯等生活用品，讓「我可椅」同時滿足放鬆需求與居家實用性，隨生活節奏切換使用。
● 療癒坐感｜S&L 人體工學設計，支撐更到位：採用 S&L 人體工學結構椅座設計，S 型曲線自頸部延伸至腰部，貼合脊椎自然弧度；L 型軌道則延伸至臀部及大腿區域，提供由上而下的連續支撐。符合人體工學的包覆設計，無論是久坐後放鬆或日常舒壓，都能感受到更全面的釋壓體驗。
● 療癒音頻｜按摩行程結合舒緩腦波音頻，有效釋壓助眠：內建睡眠呵護與情緒舒緩行程，透過舒緩腦波音頻搭配多種白噪音或冥想呼吸引導，能有效舒緩壓力 1。無論是在睡前想讓身心慢慢沉澱，或在忙碌一天後需要放鬆片刻時，都能透過音頻結合按摩，讓身心更快進休息狀態 2
● 療癒手感｜3D 立體手感結合溫熱功能，打造擬真人按摩體驗：搭載 3D 立體滾輪技術，結合6種擬真人手法打造26種按摩行程，可依不同部位與放鬆需求進行調整，帶來層次豐富的按摩感受。下背部區域更加入溫熱設計，在按摩過程中更深層的放鬆肌肉，並支援個人化行程設定，無論是久坐後舒緩肩頸與腰背，或是運動後放鬆肌肉，都能打造專屬的療癒節奏。
是科技也是日常 LG 「我可椅」以智慧設計，貼近日常節奏
當療癒設備逐漸融入日常，消費者也更加重視操作是否簡單、使用是否順手，期待讓放鬆不需刻意安排，而能成為每天的生活習慣。LG 「我可椅」透過 AI 情感智慧應用、低噪音設計與直覺化操作，降低使用門檻，自然融入每一天的生活節奏。
● 智慧我可以｜多元行程選擇，更有 AI 推薦貼近使用習慣：LG 「我可椅」內建25種行程及多種細項調整，可以符合不同的放鬆需求，更可透過 AI 學習記憶常用的療癒行程及設定推薦最合適的按摩模式3。無論是下班後想快速放鬆，或每天固定的舒壓時刻，都能讓每一次使用更直覺、更省心。
● 寧靜我可以｜靜謐運轉設計，打造不干擾的放鬆時刻：在低噪音設計下，運轉音量僅約35dB4，即使在夜晚或與家人同處一室時使用，都能在安靜的環境中享受按摩舒緩，不打擾生活節奏。
● 簡單我可以｜無線 OLED 遙控器，操作直覺一目了然：磁吸式無線遙控器可吸附於「我可椅」上，並配備 OLED 螢幕清楚顯示各項設定。不管是在放鬆過程中調整力道，還是隨手切換按摩行程，都能輕鬆操作、快速上手。
● 沉浸我可以｜藍牙音響結合 LG ThinQ®，療癒體驗再升級：內建隱藏式藍牙音響，按摩時也可享受具沉浸感的聽覺享受。搭配 LG ThinQ® 智慧串聯功能，使用者可在不中斷的情況下掌握按摩狀態，讓放鬆節奏得以持續，療癒體驗更加完整。
LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）透過設計、療癒體驗與智慧科技的整合，回應現代居家對舒適與節奏感的期待，讓放鬆不再只是特定時刻的安排，而能在日常生活的片段中自然發生。「我可椅」也有加入「 LG 月付美好計畫」，最低只要每月不到1,500元，就能以無負擔的方式入手，將日常療癒帶進生活之中；同時享有免費延長保固、定期清潔與保養服務，五年到期後更可免費更換套組5，徹底解決維修與保養的後顧之憂。同時，目前也跟 JOSUIa 選品空間合作展示以「我可椅」為中心的離線包廂活動，預約即可搶先體驗。LG 期望以貼近人心的設計思維，陪伴消費者在忙碌之中，為自己保留一段專屬的療癒時光。
● 吳若權 x LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）影片連結：https://www.instagram.com/reels/DXtdnVtgMt3/
● JOSUIa 選品空間 x LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）| 離線包廂活動：https://www.instagram.com/p/DXJtousk3a5
[1] 韓國高麗大學院曾有相關研究報告，參與者以隨機次序執行能引發壓力的任務，並聆聽三段不同的試驗音訊，並進行唾液和 ECG 測量。結果顯示聆聽舒緩腦波音頻並搭配冥想呼吸引導時，皮質醇濃度顯著降低且心率變異值提升。（僅休息狀態下，皮質醇濃度提升 31%，但聆聽情緒舒緩的舒緩腦波音頻並練習冥想呼吸時，皮質醇濃度降低 41%。）
[2] 韓國首爾大學盆唐醫院曾有相關研究報告，參與者分別參與有或沒有接觸音頻的睡眠研究。結果顯示伴隨音頻入睡的參與者睡眠延遲時間改善 51.2%（從 12.5 分鐘減少至 6.1 分鐘），入睡後甦醒時間則從 58.7 分鐘減少至 44.5 分鐘。
[3] AI 程式根據療癒行程使用模式運作，並執行常用程式，而非提供客製化的按摩方案。
[4] 2025年2月19日由 Intertek 機構進行測試，以 Full Body、Vitality、Swedish 等行程評估，測試結果平均運轉音量約為35dB。
[5] 保養週期與更換套組內容以官網公告為主
LG Arte 多功能療癒椅採用人體工學結構椅座設計，搭配睡眠呵護與情緒舒緩行程，及 AI 智慧串聯功能，讓療癒自然融入日常生活
LG 透過 AI 情感智慧應用、低噪音設計與直覺化操作，降低使用門檻
搭配 LG Arte 多功能療癒椅的多功能腳凳使用，翻轉上蓋後能化身茶几，內部更規劃置物空間，可收納生活用品
與近年來多研究心理能量鍛鍊的吳若權合作，傳遞「我可椅」對於自我修復及療癒的概念
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