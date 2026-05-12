新聞摘要：

● LG gram Pro 2026全新進化，以「更輕、更強、更有型」全面升級，打造兼具行動效率與風格的數位工作體驗。

● 新品採用 Aerominum 鋁鎂合金材質，兼顧輕量與強度，耐刮提升約35%1，並提供極光白、星曜黑與鈦空銀三款配色。搭載 Intel® Core™ Ultra X7 與 AMD Ryzen™ AI 5處理器，結合 LG 雙 AI 與 Copilot+ PC，支援離線 AI 搜尋摘要。

● 攜手韓國插畫家 Mr. Donothing 與 Ouvert Seoul 打造限時快閃店，結合線上預購與線下體驗，並推出聯名餐點與贈禮。

【2026 年 5月 12 日，台北訊】隨著韓流文化逐步延伸至生活風格與消費選擇，年輕世代在選購科技產品時，往往在關注效能表現的同時，也同樣重視設計語言與整體使用體驗。洞察市場趨勢，LG 電子長期以極致輕量、韓系美型與高效續航的 gram 系列筆電深受市場青睞；延續核心產品優勢，LG 今（12）日宣布2026 LG gram Pro 正式於台灣上市。首度採用備受關注的 Aerominum 材質，大幅提升結構強度與耐用性，使用體驗全面進化，更讓筆電成為個人風格的延伸。

呼應新品強調的「輕盈」、「從容」，LG 同步推出風格聯名企劃，攜手韓國知名插畫家 Mr. Donothing 推出限量禮品，並與韓國人氣咖啡品牌 Ouvert Seoul 打造為期一個月的聯名快閃店，透過線上預購與線下體驗串聯，多元展現韓系生活風格的魅力。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「我們觀察到，年輕世代在選擇產品時，轉向開始期待產品能夠貼近自己的生活風格與使用節奏。LG 持續從生活出發，透過設計與技術的整合，讓產品自然融入不同使用場景，成為日常中值得依賴的一部分，同時也持續在台深化布局，實踐『Life’s Good』品牌承諾。」

全新 Aerominum 材質再進化！

堅韌升級 × 輕薄效能 × 超長續航 三大關鍵打造便攜新境界

2026 LG gram Pro 全面進化，承襲 gram 一貫的輕量設計，效能升級的同時也強化設計質感。從材質選用、外型設計到實際使用感受，全面朝「更輕、更耐用、更有型」三大方向升級，讓筆電不只是設備工具，更能自然融入多元生活場景，成為兼具效率與風格的行動夥伴。

● Aerominum材質 × 配色升級

採用全新鋁鎂合金材質 Aerominum，在維持輕量機身的同時進一步提升結構強度與耐用性，實現輕盈與堅固兼具的平衡。即便在多個工作場域之間頻繁移動，也能輕鬆收納於包袋中隨身攜帶，貼近當代數位遊牧與高行動族群的使用需求。細膩的金屬質感與工藝處理，有效減少指紋與汙漬殘留，並推出極光白、星曜黑與鈦空銀三款配色，使筆電自然融入多元生活風格。

● 極致輕薄 × 效能兼備

延續 LG gram 系列一貫的纖薄輕量優勢，全新 LG gram Pro 維持16吋大螢幕，機身重量不到1.2Kg、厚度僅12.4mm2。搭載最新 Intel® Core™ Ultra X7 與 AMD Ryzen™ AI 5 處理器，即使在移動旅途中，也能流暢處理輕設計與日常剪輯等工作需求，支援多工切換不中斷。



LG 專屬 gram AI，無論在線上或離線情境下，皆能提供流暢的 AI 體驗3。線上版可串聯 Google Workspace 與 Microsoft 365，整合與會者行程並即時發送會議邀請，讓日程管理更智慧。搭配 gram Link 可讓手機、平板與筆電之間即時傳檔與共享畫面4，使工作流程在不同裝置與場景間自然延伸、無縫銜接。

● 高效電力 × 長效續航

內建77Wh 大容量電池，提供最長達27小時5的穩定續航力，無論是外出工作、長時間會議等需求，都能降低對充電器的依賴，讓使用節奏更自由不受限制，進一步強化行動工作的便利性與彈性。

LG × Mr. Donothing 聯名快閃店！走進 Ouvert Seoul 的創作打卡空間

LG 首次攜手韓國超人氣插畫家 Mr. Donothing 推出限量聯名企劃，並與來自韓國的巨型可頌咖啡廳 Ouvert Seoul 合作，即日起至 6 月 6 日打造為期一個月的聯名快閃空間，讓台灣消費者無須飛往韓國，也能沉浸體驗道地的韓系生活美學。

LG 觀察到，Mr. Donothing 所詮釋的「認真發懶」，不僅是一種風格，更是關於「生活平衡」的當代詮釋；而 Ouvert Seoul 所代表的，則是韓國年輕世代所嚮往的質感場域，兩者共同勾勒出一種「在城市中慢下來」的生活想像，也與 LG gram Pro 所主張的輕盈、從容使用高度契合。LG gram 讓科技不僅只是提升效率，而是幫助使用者重新掌握生活節奏。LG × Mr. Donothing × Ouvert Seoul 三方聯手打造沉浸式創作場域，將「認真發懶」從視覺語言延伸為可被體驗的生活空間。在快閃店現場，消費者可搶先體驗全新 gram Pro 筆電與 UltraFine evo 6K 創作者螢幕。活動期間，凡於產品體驗區或戶外玻璃窗貼的指定區域拍照，並上傳 IG 限時動態，即可獲得限量聯名貼紙；另於現場購買聯名餐點，亦可獲得限定明信片6，讓互動體驗延伸至日常分享的每一刻。

LG 亦同步於官方商城推出預購優惠，凡於指定期間7預購 gram Pro 新色筆電，最高現折5,000元，即可獲得 Mr. Donothing 聯名贈品組，包含筆電包、滑鼠墊、鑰匙圈等限量好禮，將韓系風格延伸至日常使用。LG gram Pro 三大全新升級，以更輕盈的設計、更強化的結構與更精緻外型，回應新世代對行動裝置的期待。從效能到風格、從產品到體驗，LG 持續整合生活場景，讓科技成為日常風格的一部分。限量預購中，更多詳情請洽官網（https://lgtaiwan.com/Hq9JD）。

LG gram_gram Pro 系列產品規格表

1 2026 年 1 月測試結果顯示，2026 年推出的16Z90U（採用 Aerominum）於 A-Part 鉛筆硬度測試中，相較 2025 年上市的 gram Pro 16Z90TP（鎂合金），塗層硬度提升約35%（測試依 ISO 15184 標準於內部進行）。塗層測試以鉛筆硬度測試儀針對 A-Part 大面積表面進行測試。

2 上述厚度與重量數據為機身最薄與最輕部分，實際尺寸與重量可能因測量方式或產品配置而有所差異。

3 gram Chat On-Device (離線版) & Cloud (雲端版) 僅支援英文與韓文介面。On-Device (離線版) 僅限英文 & 韓文使用。Cloud (雲端版) 可透過中文提問，並取得中文回答。gram Chat Cloud 在使用者註冊後的第一年免費提供，之後將轉為付費服務。在此期間，使用者將單獨收到通知，並且可以選擇是否退出使用。

4 為正常使用相關功能，請於行動裝置安裝 LG gram Link 應用程式；系統需求為 iOS 16.4 或以上版本，或 Android 9.0 或以上版本。

5 16Z90U 電池續航時間最長可達 27 小時，相較於上一代同尺寸型號 (16Z90TS：1,239g，最長 25.5 小時)，可攜性與續航表現皆有所提升。實際依使用狀況有所差異。電池續航時間於螢幕亮度 150 nits、關閉無線連線並以預設音量透過耳機播放影片之條件下測得，實際使用時間可能因產品規格、使用環境、網路連線狀況、電池狀態及使用方式不同而有所差異。電池續航時間為於最佳測試條件下取得之最大值，實際使用時間可能因產品規格、使用環境、網路連線狀況、電池狀態及使用方式不同而有所差異。

6 限量贈送，送完為止。

7 即日起至 5 月 30 日，凡購買指定 gram Pro 新品 (型號: 16Z90U-K.AUB8C、16Z90U-K.AUB7C2)，即可享最高現折 5,000 元，並可獲得 Mr. Donothing 獨家聯名贈品組，內含筆電包、滑鼠墊、鑰匙圈、明信片與貼紙等精美好禮，限量 50 組，送完為止。

LG gram Pro 2026搭載最新處理器，即使在旅途中，也能流暢處理輕設計與日常剪輯等工作需求

LG 攜手韓國超人氣插畫家 Mr. Donothing 推出限量聯名企劃，與 Ouvert Seoul 合作打造為期一個月快閃空間

在快閃店現場，消費者可搶先體驗全新 LG gram Pro 筆電與 UltraFine evo 6K 創作者螢幕

於指定期間預購 LG gram Pro 新色筆電，最高現折5,000元，即可獲得 Mr. Donothing 聯名贈品組

LG gram Pro 新色筆電獨家聯名限量好禮，包含筆電包、滑鼠墊、鑰匙圈等，將韓系風格延伸至日常使用