新聞摘要：

● LG 瞄準夏季用電高峰提出四大「家電理財術」，透過 AI 感測、智慧變頻與能源管理技術，協助消費者兼顧節能效率、生活舒適與居家質感。

● LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調系列，內建智慧電量管理功能和三段省電模式，可避免消費者的電費超支，在舒適度與用電效率之間取得平衡。

● LG 一級能效智慧變頻四門冰箱搭載 AI 智慧變頻壓縮機，並配備智慧診斷功能，可協助用戶即時掌握冰箱狀態，兼顧節能、低噪音與長效耐用。

● LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機系列可即時感測環境空氣，再搭配獨家 AI+ 智慧感測功能「主動」調整運作模式，節能效果達 49%1。

● LG 22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機搭載 AI Wash™ 技術，可智慧偵測衣物重量、柔軟度與髒汙程度，調整適合的洗程，達到省水與節能的效果； HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，也可減少高達55% 的能耗。

【2026 年5 月 28日，台北訊】報稅季進入尾聲，荷包還沒來得及喘口氣，6月緊接而來的夏季電價，又可能進一步推升家庭支出壓力。面對夏季用電高峰，用電管理思維也逐漸從過去的「少用電」，轉向更講究效率與舒適平衡的「精準用電」。全球智慧生活解決方案公司 LG 電子（LG）提出四大家電「理財」術，從夏季必備空調、冰箱，到空氣清淨機、洗乾衣機，透過 AI 感測、智慧變頻與能源管理技術，把每一度電用在真正需要的地方，兼顧節能效率、生活舒適與居家質感。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「目前才五月就可以明顯感受到氣溫飆高，專家也推測今年夏季體感溫度將達40度以上，因此『用電管理』將會是未來消費者家庭理財中不可忽視的重要課題。LG 從生活痛點出發，結合多年累積的使用數據和創新科技，致力協助消費者在不同生活情境中聰明用電，打造兼顧品質、舒適與效率的生活解決方案。」

家電理財術一：設定目標，控制預算

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調可自訂目標電量 電費帳單不失控！

夏季高溫來臨，民眾使用空調的需求也隨之攀升。根據工研院2024年的調查，冷氣機以 50.42% 2成為家庭夏月用電占比最高的家電。LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調系列，內建智慧電量管理功能，使用者可透過 ThinQ® APP 設定目標起訖日、每日使用時間與目標電量，將用電目標拆解為日常可管理的能源預算，避免電費「爆預算」；同時提供三段省電模式，可依據室內人數與活動狀況設定 40%、60%、80% 三段壓縮機運轉效能，在舒適度與用電效率之間取得平衡。

此外，今年新上市的極淨 2.0 、極適 2.0 、極效 2.0 系列 AI 空調更能「主動感知」，用戶透過 ThinQ® APP 完成空間與人員的位置設定後，一鍵即可啟動 AI 氣流，讓空調自動依情境調整模式，減少不必要的能源消耗。

家電理財術二：記錄使用習慣，精準控溫

LG 一級能效智慧變頻四門冰箱精準控溫 冷流更均勻！

冰箱身為家中24小時全天候運作的核心家電，頻繁的開關或食材囤積都可能會增加耗電、影響保鮮效率；台電曾指出，如食物儲藏超過冰箱容量的八成，會使耗電增加四至五成3。LG 一級能效智慧變頻四門冰箱搭載原廠10年保固的 AI 智慧變頻壓縮機，可依使用狀態調節運轉效率，同時配備智慧診斷功能，協助用戶即時掌握冰箱狀態，兼顧節能、低噪音與長效耐用。

保鮮方面， LinearCooling™ 線性冷卻技術可精準控溫，減少冰箱內部溫度變動，有效節能並延長食材新鮮；DoorCooling+™ 四方吹冷流技術4則讓冷流更均勻送達各個角落，提升冷卻效率。此外，透過連接 ThinQ® APP，用戶還可進一步啟用 AI Fresh 5功能，透過系統自動記錄使用習慣，分析三週使用情況，在高峰時段前兩小時將溫度降低 1°C，確保冰箱以最佳狀態因應大量食物保鮮需求，為冰箱運轉效率與食材保鮮建立多重防線。

家電理財術三：大數據為基礎，不憑感覺作決策

LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機搭載 AI+ 智慧感測 節能近5成！

根據衛福部統計，在台灣每年有355萬人次6因為過敏性疾病就醫，顯示空氣品質與健康之間的高度關聯。雖然過敏成因多元，但空氣中的細懸浮微粒、塵蟎與過敏原已被證實會誘發或加劇症狀。這些肉眼難以察覺的細小因子，往往讓使用者難以判斷空氣清淨機的適當運轉強度與時間。LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機系列內建 PM1.0懸浮微粒感應器，可即時感測環境空氣，再搭配獨家 AI+ 智慧感測功能「主動」調整運作模式，節能效果達 49%7，以智慧演算與感測數據避免無效運轉與耗電。

此外，獨家雙重氣流技術和經典的360° 設計清淨循環扇設計，可將潔淨空氣吹送至 5.5 公尺8遠，有效強化空氣流動與循環，進一步提升淨化效能達11.3%9。

家電理財術四：AI 智慧洗滌＋雙變頻熱泵除濕，洗乾衣也可以很省電

LG WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機 洗衣最快30分鐘 熱泵節能55%更護衣！

台灣氣候悶濕，四季皆有高度洗、乾衣需求，LG 建議民眾可依洗衣機容量適量集中清洗，避免每次極少量洗滌造成不必要的能源消耗。LG 22公斤WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機擁有22公斤洗衣、15公斤乾衣的大容量，搭載 AI DD™直驅變頻馬達，透過 AI Wash™ 技術10智慧偵測衣物重量、柔軟度與髒汙程度，調整適合的洗程，達到省水與節能的效果；乾衣方面則利用 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，自動偵測乾燥程度，調整溫度與時間，以溫和低溫烘乾精心呵護精緻衣物，整體可減少高達55%11的能耗。

此外，LG WashCombo™ 內建 ezDispense 智慧洗劑投入系統，能依衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精，進一步減少洗劑浪費；選擇TurboWash™ 360勁速洗最快30分鐘12可完成洗衣，洗脫烘最快則可在150分鐘13內完成，丟入衣物後一鍵啟動，行程結束後即可馬上穿。讓洗衣不只省電，更是省時、省力的高效率生活體驗。

面對能源成本持續攀升，選擇具備智慧變頻省電科技與 AI 感測的家電，已成為現代家庭兼顧生活品質與支出控管的重要策略。LG 的高效節能家電不僅可減少不必要的能源浪費，也落實 Life’s Good 的品牌承諾，從空調到冰箱、洗衣機、雙變頻除濕機等生活家電，皆導入變頻與智慧節能設計；其中雙變頻除濕機採用雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，並符合除濕機能效一級標準，讓消費者在炎夏也能乾淨涼爽地維持生活品質，同時兼顧用電效率。

1 經 TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號 :KR24J9U2 001。AI+模式較智慧模式+節省能源 49.6%。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

2 數據來自工研院於2025年10月發布之《家庭用電資訊百科》，調查統計區間為2024年。

3 數據來自台灣電力公司兒童網。

4 根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。

5 原「Smart Fresh Air」，產品功能不受名稱更改影響。如欲使用「AI Fresh」功能，產品應連接至「LG ThinQ®」APP。 具體產品功能、系統相容性和服務適用性會因國家/地區和型號而異。

6 數字出處來自衛福部食藥署藥物食品週報第1026期。

7 同前註1。

8 經 TÜV Rheinland Korea Ltd. 測試。報告編號:KR24T4OM 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

9) 經韓國合格實驗室(TÜV Rheinland Korea Ltd.)測試。報告編號：KR24VPHW 001。本測試編號結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

10 只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。

11 依據2025年4月 Intertek 實驗報告，在3公斤 IEC 60456 標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式洗衣乾衣機(F0P2CRV2E)，熱泵除濕式洗衣乾衣機(FH25EAE)可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。

12 依據2021年8月 Intertek 實驗報告，以標準行程並開啟 TurboWash 選項進行實驗所得平均結果。

13 依據2025年3月 Intertek 實驗報告，以3公斤負載進行標準洗衣 + 烘乾行程測試。行程完成時間可能因行程種類、負載類型或重量而異。

LG 一級能效智慧變頻四門冰箱搭載 AI 智慧變頻壓縮機，可自動調節運轉效率，兼顧節能與耐用

LG PuriCare AeroBooster 可即時感測環境空氣，調整運作模式，節能效果達 49%

LG WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機搭載 HeatPump 雙變頻除濕式乾衣技術，可減少高達55%的能耗

LG 雙變頻除濕機採用雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，符合除濕機能效一級標準