新聞摘要：

● LG 電子觀察到消費者對家電清潔保養需求明顯提升，截至今年5月15日，相關保養服務需求已逼近過去全年規模，顯示使用觀念正從「壞了才修」轉向「主動保養」，其中洗衣機與吸塵器保養需求分別較去年同期成長153% 與286%。

● 消費者可透過官網與客服專線提供預約 LG 原廠尊榮保養服務，由專人協助確認機型與安排保養時程。透過更完善的服務設計，LG 期望協助消費者建立定期保養習慣，在日常使用中維持家電運作效率，進一步落實節能生活理念。

● LG 攜手全家便利商店、億電通推出「永續新生活 從每次回收開始」舊電池回收活動，鼓勵消費者回收 LG 掃地機與吸塵器舊電池，即日起至8月4日完成指定回收可獲原廠電池7折優惠券與 Let’s Café 美式咖啡兌換券，共同實踐家電永續循環。

【2026 年 6 月 10 日，台北訊】許多人每天使用洗衣機、冷氣、空氣清淨機與除濕機等家電，卻很少真正替家電進行定期清潔與保養。LG 電子（LG）觀察到，近年消費者對家電清潔保養的需求明顯提升，截至今年5月15日，LG 清潔保養服務需求已逼近過去全年規模，顯示大眾開始從「壞了才修」，逐步轉向更重視日常維護與生活品質的使用觀念。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「家電是日常生活中不可或缺的一部分，但保養的重要性過去常常被忽略。隨著消費者對居家空氣品質與生活舒適度的期待不斷提升，我們持續升級服務內容，從產品選擇、日常使用到售後支持，提供更完整的解決方案，全面回應各階段需求，實踐 Life’s Good 品牌精神。」

從「壞了才修」到「主動保養」 LG 吸塵器保養需求成長286%

許多消費者在面對夏季電費增加時，往往歸因於電價調整或氣溫升高等因素，卻較少留意家電長期缺乏清潔保養，亦可能影響運作效率。不同家電在缺乏定期保養的情況下，可能出現各種問題，例如洗衣機與乾衣機易累積人體皮屑、毛髮與洗劑殘留，進而產生異味或影響衣物潔淨效果；空氣清淨機若未定期清潔，可能導致灰塵堆積、影響濾淨效率；除濕機、空調產品長時間未保養清潔，則可能出現效能下降、異味產生等情況，甚至增加居家環境中的過敏原與不適感。

透過定期保養與清潔，有助維持家電穩定運作與使用效能，也是完善日常使用體驗的重要一環。根據 LG 統計，2026年截至5月15日，申請 LG 原廠尊榮保養的洗衣機服務件數較去年同期成長153%，吸塵器服務件數更大幅成長286%，顯示越來越多消費者開始建立定期保養觀念，透過原廠專業檢測與清潔服務，維持家電最佳運作效能，並延長產品使用壽命。

消費者可透過 LG 官網登記或客服專線預約，由專人協助確認產品型號與安排保養時程，提供更順暢且貼近需求的服務體驗。LG 期望透過更完善的服務流程，讓消費者能更輕鬆建立定期保養習慣，在日常使用中維持家電運作效率，進一步落實節能生活理念。

從「使用」到「回收」 LG 攜手全家與億電通打造家電永續循環

除了推廣家電保養觀念，LG 今年也攜手全家便利商店、億電通一起推出「永續新生活 從每次回收開始」舊電池回收活動，鼓勵消費者將家中 LG 掃地機或吸塵器的舊電池妥善回收，透過更便利的回收機制，延伸家電產品的永續循環價值。即日起至8月4日，凡於億電通活動網站填寫資料（https://battery.edti.com.tw/） ，並至全家完成指定舊電池回收，即可獲得LG原廠電池7折優惠券，可於億電通官方網站選購 LG 原廠新電池1，與 Let’s Café 經典美式咖啡兌換券2，邀請消費者一同實踐日常永續行動。

1 每人限購三顆指定電池。

2 數量有限，換完為止。

據 LG 內部數據顯示，申請原廠尊榮保養的服務件數大幅成長，顯示越來越多消費者開始建立定期保養觀念

LG 期望透過完善服務流程，協助消費者建立定期保養習慣，維持家電運作效率並實踐節能生活

LG 攜手全家便利商店與億電通推出舊電池回收活動，鼓勵消費者妥善回收家中 LG 家電舊電池，實踐資源循環利用