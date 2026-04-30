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LG 電子公布2026年第一季度財報
生活家電與車輛解決方案表現強勁，單季營收首度突破23.73兆韓元
新聞摘要：
● LG 電子於2026年第一季合併營收達23.73兆韓元，營業獲利達1.67兆韓元。
● 生活家電與車輛解決方案事業本部合計營收首度突破10兆韓元1。其中，車輛解決方案事業本部表現亮眼，單季營收與營業獲利雙雙創下歷史新高，穩固其作為公司 B2B 獲利核心地位；同時，生活家電解決方案事業本部也持續鞏固其作為公司主要 B2C 獲利來源的角色，帶來穩定且持續的收益。
● 第一季 B2B 業務占整體營收36%，租賃業務亦維持雙位數成長。
● 包含家電雙軌策略與 webOS 平台加速拓展等關鍵策略，持續帶動整體獲利能力提升。
● LG 亦積極布局如 AI 資料中心冷卻解決方案等高成長潛力領域，強化未來成長動能。
【2026 年 4 月 30日，台北訊】 LG 電子（LG）公布2026年第一季合併營收為23.73兆韓元（約162.35億美元），營業獲利為1.67兆韓元（約11.43 億美元）。
單季營收創下公司史上第一季新高，年增4.3%；營業獲利則為歷來第三高的第一季表現，年增32.9%。
在全球經濟環境仍具不確定性的情況下，LG 生活家電與電視等核心事業仍展現卓越表現，並鞏固在高階市場的領導地位。作為公司 B2B 成長策略關鍵支柱的車輛解決方案事業本部，在第一季維持穩健成長。LG 的車輛解決方案與生活家電解決方案兩大事業本部合計營收，首度突破單季10兆韓元（約68.41億美元），寫下重要里程碑。
B2B 業務、平台與 D2X（Direct to Everything）事業皆持續推動以獲利為導向的質性成長。第一季 B2B 營收達6.5兆韓元（約44.47億美元），年增1%、季增19%，占整體營收36%。涵蓋產品與服務的租賃事業營收達6,400億韓元（約4.38億美元），年增15%、季增 8%。
2026 年第一季各事業本部表現與展望
LG 生活家電解決方案事業本部（HS）
生活家電解決方案事業本部（HS）營收達6.94兆韓元（約47.48億美元），創下單季歷史新高，營業獲利5,700億韓元（約3.9億美元）。成長動能來自於同時布局高階與主流市場的雙軌策略，以及租賃制與線上業務的持續擴展。儘管面臨原物料成本上升與美國關稅影響，生活家電解決方案事業仍維持8.2%的營業獲利率。
展望第二季，LG 將透過強化產品陣容並聚焦全球南方重點市場（Global South），進一步推動銷售成長；同時藉由提升供應鏈運作效能與加強成本競爭力，確保獲利表現，並持續培育包括家用機器人與機器人零組件在內的未來成長動能。
LG 媒體娛樂解決方案事業本部（MS）
媒體娛樂解決方案事業本部（MS）營收5.17兆韓元（約35.37億美元），營業獲利 3,720 億韓元（約 2.54 億美元）。獲利能力較去年同期顯著提升，並較前一季轉虧為盈。主要成長動能來自高階產品銷售成長、 webOS 平台業務擴展，以及行銷費用效率提升與固定成本降低。
第二季將以提升獲利為優先，積極掌握全球大型體育賽事所帶動的市場需求，並持續透過擴展合作夥伴關係與內容投資，加速 webOS 平台業務成長。
LG 車輛解決方案事業本部（VS）
車輛解決方案事業本部（VS）創下歷來單季最高營收與營業獲利，分別為3.64兆韓元（約24.9億美元）與2,120億韓元（約1.45億美元）。營收成長主要來自車載資訊娛樂方案（In-vehicle Infotainment Solutions）高階化，以及應用車款範圍擴大，特別是在歐洲車廠的採用增加。營業獲利率首度突破6%，在穩健訂單的帶動下，業務維持穩定成長，此一表現進一步確立其作為可靠的 B2B 獲利動能，並成為 LG 整體事業布局中的關鍵支柱。
LG 生態解決方案事業本部（ES）
ES 生態解決方案事業本部營收2.82兆韓元（約19.29億美元），營業獲利 2,490億韓元（約1.7億美元）。受中東衝突影響，當地消費信心趨於保守，加上人事成本上升，導致營收與獲利較去年同期下滑。
LG 計劃將擴大安裝與維護等非硬體型業務，並強化區域型產品銷售布局，包括北美的單體式系統（Unitary Systems）與歐洲的熱泵解決方案。同時在既有氣冷解決方案（Air‑cooled Solutions）基礎上，導入下一代液冷技術（Liquid‑cooling Technologies），並積極掌握 AI 資料中心冷卻解決方案市場的未來機會。
[1] 不包含電視與空調相關營收。
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