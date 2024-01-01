CordZero™ A9 吸塵器電池 (2,300 mAh)

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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
按下電源按鈕以關閉電器。
按下電池兩側的電池釋放按鈕並拉出，將沒電的電池從產品主體移除。
第 2 步
將充滿電的電池插入產品主體手柄底部的電池艙，並將電池推入直至發出咔噠聲。
- 如果沒有正確插入，電池可能脫落，造成產品發生故障或人身傷害。
第 3 步
將沒電的電池插入充電座。
- 充電座指示燈閃爍代表正在充電。
- 充電座指示燈恆亮代表充電已完成。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
EAC63382208
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
790 x 930 x 530
-
淨重（克）
450
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