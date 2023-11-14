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空調知識中心
LG 分離式冷暖空調選購指南
如何選擇一台合適的
分離式空調
在為居家空間選擇完美的空調之前，您必須考慮空調的尺寸。我們所說的大小並不是指物理大小。這裡的尺寸是指空調機組的製冷量。
當空調相對於周圍環境尺寸過大時，它會導致持續的開機關機，從而導致過熱或過冷。發生這種情況時，您的家中就會出現熱點，重覆的開機關機會造成能源的浪費。但相對的，太小的空調則會造成運轉時間較長且有可能無法達到您預期的設定溫度。
首先，在為您的家庭選擇合適尺寸的空調時，您需要計算房間的大小/坪數以確定理想的空調大小。
一般而言，我們以kW數計算。一坪大的空間需要0.7kW的空調，在不考慮是否有西曬、頂樓及挑高。如果您對計算感到困惑，請尋求專業人士的幫助。位置，並會為您推薦合適的空調尺寸或點擊LG WiFi變頻空調試算網站可以找到適合的產品。
空調安裝指南需知
透過專業空調安裝技師安裝分離式空調。
然而，在尋求安裝幫助之前，有一些基本條件你應該確保你選擇的空調類型和它的環境符合。
雖然分離式空調大多數可以安裝在任何牆壁上，但建議保持適當距離並確保排水位置、及散熱空間。以確保高品質的運轉。
維修技師在維修保養空調
產品特色
確定了適合您的空間和需求的合適類型的冷暖空調，來看看LG WiFi 變頻空調的獨家功能!
雙迴轉變頻壓縮機 高效速冷
壓縮機如同空調的心臟， LG先進的 WiFi變頻空調全系列搭載雙迴轉變頻壓縮機 ，透過雙迴轉變頻壓縮機如同兩顆心臟的運作，透過上下作動的壓縮機，有效地降低能源損耗，並帶來高效速冷。
智慧節能模式，減少耗電量
了解更多節能模，降低能源浪費，保護地球!
透過雙迴轉變頻壓縮機的高效運轉提升效率
LG 的雙迴轉變頻壓縮機與定頻空調相比，使用變頻空調最多可節省 70%* 的能源消耗。此外，LG全系列WiFi變頻空調提供雙迴轉變頻壓縮機 10 年保固，以實現持久的最佳性能。
一個女人在森林中吹著涼風看著空調。
主動式智慧節能模式
只需按下遙控器的"省電"或是透過ThinQ 啟動省電模式，根據您的需要調整主動式降載壓縮機，100%、80%、60% 和 40%控制能源消耗根據您的需要進行調整。依據房間人數決定是壓縮機運動的程度， 達到省電的效果。
全家人坐在沙發上享受清淨舒爽的空氣
透過 ThinQ監控電量
無論身在何處，甚至遠方，都可以通過 LG ThinQ 隨時查看電量使用的情況，不論是小時、天、月、年都能完整的呈現。
屋內空調與智慧手機的連接
*Testing by TUV shows LG inverter air conditioner(US-Q242K*) saves up to 70% more energy than LG non-inverter air conditioner(TS-H2465DAO).
*ThinQ 功能可能因國家和產品而異。
享受新鮮涼爽空氣
LG 的空調的淨化系統由五個步驟組成，可以過濾大灰塵和超細塵，以及細菌、過敏原等，是讓您的空間充滿清新舒爽的好空氣
*不同國家配置的過濾器不同。
透過雙迴轉變頻壓縮機的高效運轉提升效率
空調內部容易累積細菌，這樣吹出的空氣容易有異味。 LG的 UV Nano紫外線技術，消除風扇 99.99%* 的細菌。
透過UVnano有效地消除風扇上的99%*細菌
自動乾燥
定期檢查空調的上掀式濾網是保養空調的必要條件。佈滿灰塵的濾網器會限制氣流，從而降低空調的效率。為了獲得最佳性能，需要每兩周清潔一次。同時，LG DUALCOOL空調具備自動乾燥功能，可在關閉空調時自動吹乾空調內部水氣防止異味。
全家人坐在沙發上享受清淨舒爽的空氣
*Verified by TUV Rheinland and KTR that 99.99% of staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, and Klebsiella pneumoniae were removed from the air conditioner blower fan after being exposed to 4 hours of UV LED lights.
輕鬆 簡單控制空調
無論您身在何處，都可以通過 ThinQ 控制家中的LG WiFi變頻空調，不在家裡也能透過手機了解空調的運作情況。只需輕按一下即可打開/關閉空調，從而保持對空調的控制。此外，您可以直接從手機控制空調的溫度、風量及方向。
*ThinQ 功能可能因國家和產品而異。
更有效的暖房方式
比起一般的電熱器， LGWiFi變頻冷暖空調以更少的能源消耗滿足您的暖房需求，營造溫馨舒適的生活環境。除了提供有效、快速的暖風，讓您的整個空間都保持溫暖。
電壓突波保護
LG WiFi變頻空調可承受電壓變化的能力，確保安全抵抗高電壓或電源突波，強化空調整體耐久能力。即使額定電壓變化為 (220/110V) ± 25%，維持運轉。
*LG Internal Test Result : Cooling Mode, Setting Temp. 19℃, Room Condition 32℃(Indoor)/48℃(Outdoor), Voltage Range 220/110V ± 25% Test Model : S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A
*The voltage at which the product operated normally as intended behavior is within ±15% of the rated voltage(Guaranteed Voltage). Continuous operation is possible in the voltage range of ±15% or more, but the product's performance may be degraded
抗鏽金散熱片，
延長空調使用壽命
LG的金散熱片，在熱交換的表面上塗有抗鏽蝕塗料，確保表面更具抗鏽蝕性並提升耐用性。具備延長空調的使用壽命，並減少廢料的產生。
低噪音
LG 的雙迴轉變頻壓縮機可以低速運轉，因此產生的噪音低於定頻空調。在享受清淨舒爽空氣的時候不會打擾您的安寧，可以完全放鬆，一覺好眠。
空調常見問與答
我的空調適合的溫度設置是多少？
開啟空調時，選擇100%運轉，並使用快速冷房快速降低室內溫度。一旦您的房間充分冷卻，26℃ 是保持室內涼爽和節能的最佳溫度。
變頻空調和定頻空調有什麼區別？
變頻空調比定頻空調運轉效率更高。定頻空調的壓縮機無論溫度如何，壓縮機都以相同的速度運轉，當達到所需溫度時關閉並在溫度升高時再次啟動。變頻空調在較高溫度下更快地調節壓縮機轉轉，在達到設定溫度時調節壓縮機來運轉，這意味著它們比定頻空調節省更多能源，並且更快的冷房和更安靜的運轉。
什麼是智慧空調？
智慧空調可以透過智智手機或智慧音箱，通過應用程序進行控制和監控。您可以不受時間和地點的限制，遠程控制家中空調。
LG DUALCOOL 的各種實用智能功能可通過 LG ThinQ 智能應用程序使用。使用智能手機方便地打開和關閉 LG 空調，或遠程控制溫度設置和模式，而無需在同一個房間！此外，能源監控允許您查看和管理您的能源使用情況，讓您做出更明智的能源選擇。 （*此功能在某些國家/地區可能不可用）。
如何清潔和管理空調？
建議每兩周清潔一次瀘網。用水清洗上掀式濾網表面。用水清洗後，將濾網放在陰涼處晾乾，避免陽光直射。
使用空調時如何省電節能？
您可以設定室內在26度中，及定期清潔濾網來減少不必要的能源浪費。
冷暖空調的原理？
製冷時，空調向室內送冷風，向室外送熱風。供應暖氣時，改變冷媒流向，將暖風送入室內供暖。 LG 冷暖空調比電熱器等其他加熱設備更有效、暖房快又均溫。