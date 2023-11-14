在為居家空間選擇完美的空調之前，您必須考慮空調的尺寸。我們所說的大小並不是指物理大小。這裡的尺寸是指空調機組的製冷量。



當空調相對於周圍環境尺寸過大時，它會導致持續的開機關機，從而導致過熱或過冷。發生這種情況時，您的家中就會出現熱點，重覆的開機關機會造成能源的浪費。但相對的，太小的空調則會造成運轉時間較長且有可能無法達到您預期的設定溫度。



首先，在為您的家庭選擇合適尺寸的空調時，您需要計算房間的大小/坪數以確定理想的空調大小。



一般而言，我們以kW數計算。一坪大的空間需要0.7kW的空調，在不考慮是否有西曬、頂樓及挑高。如果您對計算感到困惑，請尋求專業人士的幫助。位置，並會為您推薦合適的空調尺寸或點擊LG WiFi變頻空調試算網站可以找到適合的產品。