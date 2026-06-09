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空調知識中心
2026 高階冷氣選購指南：LG AI 氣流與舒適風+科技，打造不直吹且清淨的居家空間
在過去，我們對冷氣的期待僅止於「降低室溫」；但隨著科技的突破，真正的舒適是不必動手調整遙控器，環境便能自動適應你的需求。LG 2026全新系列冷氣透過 AI 氣流與舒適風+技術，重新定義了頂級空調的體感標準，讓冷氣進化為您家中的「空氣管家」。
智慧體感革命：從「避開直吹」到「主動判斷」
1. 舒適風+：拒絕冷風直吹的健康守護
傳統冷氣最常見的痛點就是「直吹人體」導致的頭痛或皮膚乾燥。這就是為什麼在開發 LG 新款冷氣機型時，我們特別設計了 舒適風+技術，徹底解決使用者的困擾。
• 正面出風： 透過專利設計將冷空氣引導至天花板下方，讓冷房效果如自然微風般均勻沈降，避免刺骨冷風直撲肌膚，帶來極致舒適的體感。
• 細膩風感控制： 提供9段氣流溫度調整與5段風速設定，無論是在客廳辦公還是臥室休憩，都能找到最適合自己的體感模式。這對長輩、嬰幼兒或過敏體質的家庭而言，是守護健康的第一道防線。
2. AI 智慧氣流：讀懂空間，實現一鍵舒適
AI 科技的進步，讓我們對「舒適」的定義從被動調整進化為 AI 智慧主動判定。
• ThinQ App 空間建模： 使用者能預先設定房間格局，讓冷氣「認識」您的生活空間。
• 熱源動態偵測： 系統能主動偵測環境溫度的變化，即時分析室內熱源。無論您是在沙發閱聽、在餐桌用餐，或是孩童在地面玩耍，AI 都能自動精準改變風速與風向，解決冷熱不均的問題，實現「一鍵舒適」的理想恆溫狀態。
3. 溫濕智控：打造 50%-60% 濕度的黃金體驗感
在台灣典型的高溫多濕氣候下，體感溫度往往受濕度影響極大。研究顯示，即便室溫相同，濕度80%與50%的體感舒適度卻天差地遠。傳統冷氣除濕時常會讓室溫過低，導致半夜凍醒。LG 的智慧科技在啟用除濕模式後，能穩定維持在最舒適的濕度區間，同時不犧牲對溫度的精準控制，這對呼吸道健康至關重要，避免了「又濕又冷」的不適感。
森林級空氣品質：高階冷氣的深層潔淨與抑菌科技
高階冷氣與一般冷氣最大的差別，在於能否持續輸出乾淨的風。LG 透過雙重防護技術，從源頭阻絕灰塵與細菌，避免冷氣成為過敏原的溫床。
1. AI 凍潔淨化：自動化的深度大掃除
LG 極淨2.0、極適2.0系列搭載的 AI 凍潔淨化技術，讓清潔不再需要憑感覺，全自動完成三步驟：
• 低溫結霜： 將熱交換器降溫至結霜，利用結冰的物理特性鎖住隱藏在鰭片深處的微塵與病菌。
• 解凍排污： 冰晶消融時將污垢化為液態水排出，並自動執行乾燥行程。
• AI 智慧提醒： 系統根據使用頻率與環境數據自動分析，提醒並執行清潔，確保機體內部始終如新。
2. 奈米離子除臭：TUV 德國萊茵權威認證
針對寵物家庭、開放式廚房或氣味敏感者，LG 極淨2.0系列的奈米離子技術是最佳解藥：
• 主動分解異味： 可釋放數百萬計奈米離子，主動捕捉並分解煙味、食物味等異味分子。
• 國際權威認證： 獲得 TUV Rheinland（德國萊茵） 權威認證，證實能有效去除多種有害病菌，讓室內空氣如森林瀑布般清透。
3. 抗敏濾網：BAF 認證的健康屏障
LG 極淨2.0系列、極適2.0系列內建的抗敏濾網能過濾微塵、花粉、塵蟎等致敏因子，更獲得 BAF（英國過敏協會） 國際認證，大幅減少家庭成員的呼吸道負擔，守護全家人的呼吸健康。
領先一步的智慧生活：ThinQ App 智慧家庭生態系
高階家電的真正奢華來自於「隨心所欲的掌握」。LG AI 智慧空調不僅是電器，更是串聯智慧居家生活的重要一環。
1. 遠端掌控：下班即享受，節能不浪費
透過 ThinQ App，您可以在回家前 10 分鐘預先開啟冷氣，確保進門那一刻即是最佳溫度。若出門後擔心冷氣未關，遠端關機功能更能確保電力不被浪費。
2. 智慧電量管理：能源掌握在手
• 透明監控： 即時查看每日用電數據，電費不再是謎題。
• 客製化電費帳單： 您可以根據預算設定用電目標，讓 AI 主動優化系統運轉，精準控制預算。
3. 智慧診斷 (Smart Diagnosis)：空調的健康管家
不必擔心突然的故障。透過手機即可隨時檢查冷氣運轉狀態，系統會主動顯示濾網清洗提醒或異常偵測，大幅延長冷氣的使用壽命。
現在就為家人升級 2026 的頂級舒適感！選購 LG 全新升級冷氣，不僅是投資一台冷氣，更是為家庭成員投資長期的健康與智慧生活。
• 限時優惠： 即日起配合「政府節能家電退稅」與「汰舊換新補助」，最高可獲得 $5,000 元 補助金。（詳情請以政府公告為主）
• 安心保固： 享有壓縮機 10 年保固，讓您的舒適生活更有保障。
LG 官方網站下單，享有快速安裝服務外，還送原廠保養，快來體驗 LG 2026 全新升級 AI 智慧空調如何透過 AI 科技，為您打造完美的空氣管理方案。