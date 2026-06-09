傳統冷氣最常見的痛點就是「直吹人體」導致的頭痛或皮膚乾燥。這就是為什麼在開發 LG 新款冷氣機型時，我們特別設計了 舒適風+技術，徹底解決使用者的困擾。

• 正面出風： 透過專利設計將冷空氣引導至天花板下方，讓冷房效果如自然微風般均勻沈降，避免刺骨冷風直撲肌膚，帶來極致舒適的體感。

• 細膩風感控制： 提供9段氣流溫度調整與5段風速設定，無論是在客廳辦公還是臥室休憩，都能找到最適合自己的體感模式。這對長輩、嬰幼兒或過敏體質的家庭而言，是守護健康的第一道防線。