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空調知識中心
為什麼要使用變頻空調？
為什麼要使用變頻空調？
空調能提供室內空間涼風及暖風的家電。隨著現代技術的發展，空調的機械原理有了顯著進步，並且設計出了一種更有效的技術，稱為變頻空調。
與舊技術的非變頻空調相比，變頻空調具有許多優勢。在本文中，我們將解釋變頻空調的特點和優勢，以及變頻空調和非變頻空調的區別。
非變頻空調和變頻空調的區別
如同森林般的涼風
非變頻空調，也稱為傳統定頻空調，使用定頻壓縮機，在空調開啟時以全功率運行。相比之下，變頻空調使用變頻控制的壓縮機，可以調節速度以滿足所需的溫度。帶來更少的能源消耗。
什麼是變頻空調，作動的原理是什麼?
變頻空調是一種空調系統，它使用變頻的壓縮機來調節壓縮機的速度以預設所需的溫度。當室溫升高時，變頻壓縮機會提高運轉速度以產生更多的冷空氣。當溫度下降時，變頻壓縮機會降低速度以產生較少的冷空氣。這種調整使變頻空調能夠保持更一致的溫度，從而減少能耗。
變頻技術使用變頻驅動器 (VFD) 來調節壓縮機電機的速度。通過這種方式，它可以調整流經系統的製冷量，以滿足每個空間的降溫冷風需求。
非變頻空調和變頻空調的主要差異為?
非變頻空調和變頻空調的主要區別在於壓縮機的運行方式。
非變頻空調使用恆速運行的定速壓縮機，這意味著當空調開啟時它始終以全功率運行，產生大量冷空氣。當室內溫度下降時，定速壓縮機停止運行並停止產生冷空氣，這會導致室內溫度波動，有時會使室內感覺過熱或過冷。由於這種停止-啟動操作，非變頻空調的能效低於變頻空調。
變頻空調使用變頻控制的壓縮機來調節其速度以滿足所需的溫度，從而帶來多種好處，例如更低的能源使用、更一致的冷卻和加熱，以及比傳統空調機組更長的使用壽命。
使用變頻空調的好處
節能省電
透過技術的進步，變頻空調被認為比定頻空調更節能。變頻空調的壓縮機效率更高，能耗更低，因為壓縮機的速度可以調節。通過調節壓縮機的速度，控制加熱或冷卻輸出，並且可以根據設定溫度與當前室溫在一正範圍間可以低頻運轉。與定頻空調相比 較節省能源。一些變頻空調還具有能源監控功能，可讓您了解電量的使用並監控。
更長的使用壽命
變頻空調比定頻空調的使用壽命更長。由於變頻空調需要高速和低速運行，因此所用材料通常比非變頻空調具有更高的標準。變頻空調的使用壽命因品牌、型號和使用情況而異，但平均而言，它們的使用壽命約為 10 年。
速冷及維持設定溫度
變頻空調使用變頻壓縮機，可以調節壓縮機運行的速度以滿足快速冷房的需求，當房間需要快速冷房時，壓縮機可以以更高的速度運轉，而當房間已經涼爽時，壓縮機可以低頻運行。變頻空調的智慧功能可以減少不必要的能源浪費。由於變頻空調通常比定頻空調保持更穩定的溫度，減少溫度波動，因此它們能夠使用更少的能量來就能達到設定溫度。
噪音等級
空調運轉的聲音分貝小不影響睡眠品質。
一般而言，變頻空調的噪音分貝數較低。變頻空調中使用的壓縮機運轉速度低於定頻空調，因此噪音較小。變頻空調通常採用比非變頻空調更高質量的零件製成，這也可以帶來更安靜的運轉。
使用生命周期
雖然變頻空調一開始的購買成本通常高於定頻空調，但長期使用省下的電費，與定頻空調相比，使用變頻空調最多可節省 70%* 的能源消耗。這些節省包括更低的能源費用和更少的零組件磨損，隨著使用時間的推移需要更少的維護和維修成本。
*LG Inverter air conditioners (US-Q242K*) save up to 70% more energy than LG non-inverter air conditioners (TS-H2465DA0). Initial Temperature (Outdoor 35℃, Indoor 33℃) / Setting Temperature (26℃) / Testing time (8 hours)
LG 雙迴轉變頻冷暖空調
LG Dual Cool's letter is enlarged with a magnifying glass to emphasize it.
LG 提供一系列先進的空調產品，包括 LG 雙迴轉變頻空調。由於壓縮機是空調的核心技術， LG 的雙變頻壓縮機提供 10 年保固，以提供持久、最佳的性能。 雙迴轉變頻壓縮機提供高效速冷，節能省電的空調，同時降低噪音水平、能耗和能源成本。
此外，LG 空調還可以使用名為 Payback 的開源應用程序進行年度運營成本模擬，該應用程序將變頻空調與非變頻空調的年度運營成本進行比較。該應用程序計算購買變頻空調而不是定速空調後一定數量的月數後可能節省的費用。 LG 變頻空調有助於降低生命週期成本。
為您的家庭選擇空調時，有許多選項需要考慮，揭開空調背後技術的神秘面紗並不總是那麼容易。我們希望本文能幫助您更好地了解家庭技術這一不可或缺的領域。
了解更多，請查看 LG 空調購買指南，或閱讀其他文章，了解更多關於節能或為您的家選擇理想溫度的訊息。