空調能提供室內空間涼風及暖風的家電。隨著現代技術的發展，空調的機械原理有了顯著進步，並且設計出了一種更有效的技術，稱為變頻空調。



與舊技術的非變頻空調相比，變頻空調具有許多優勢。在本文中，我們將解釋變頻空調的特點和優勢，以及變頻空調和非變頻空調的區別。