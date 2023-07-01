戶外藍牙喇叭不僅能在活動中提升氛圍感，還能讓你與朋友分享音樂，一同享受音樂的美好。但市售藍牙喇叭品牌、種類多樣，到底該怎麼挑？其實只要針對音質、便攜性、續航力等特點進行評估，就能找到宛如為你量身打造的款式。以下詳細列出選購戶外藍牙喇叭需考量的重點，就讓我們一起來瞭解吧！





音質與音量：音質可是影響聆聽體驗的主要原因，而音質的好壞與材質、單體、音訊編碼等有著很大的關連。建議可分別檢視所選喇叭高音與低音的表現，才能找到讓你擁有高品質聽覺體驗的喇叭。



音量：除了音質外，音量大小也會影響播放效果。建議選擇輸出功率較大的款式，避免因戶外空間較發散，導致音樂太小聲。另外，也建議避開單向性音響，才能讓各個方向的人都能聽得清楚。



評估便攜性：想要體驗音樂不受限，戶外藍牙喇叭的便攜性真的很重要。較輕量的喇叭可以減輕攜帶上的負擔，或是可選擇具有把手的款式，讓攜帶更容易。



續航力：若想在戶外活動使用，那麼藍牙喇叭的續航力可是不能忽略的選購重點。若續航力較差可能會影響聆聽體驗，甚至破壞活動的氣氛。因此，需注意藍牙喇叭的電池容量與播放時間，才能讓你享受音樂不中斷。



保固服務：為了避免喇叭出現故障時求救無門，建議挑選具有完善保固的品牌，才能在遇到使用問題時，即時獲得專業的技術支援。