We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
音響與耳機知識中心
[2024降噪耳機推薦]隔絕喧囂好選擇
在這個喧囂的世界，降噪耳機成為尋找心靈寧靜的神器，能夠讓你遠離噪音，享受屬於自己的音樂空間，並專於自己。而降噪耳機究竟是如何「工作」的？是否真的必不可少呢？接下來本文不僅會深入探討這些問題，還會為你推薦優質的 LG 降噪耳機，讓你沉浸在自己的小宇宙，體會音樂與靜謐的魅力。
降噪耳機是什麼？它透過主被動降噪技術來讓你遠離噪音，享受最單純的音樂，不再受到外界的干擾。但降噪耳機這麼多，該如何挑選呢？就讓本文來為你介紹挑選降噪耳機3原則。
降噪耳機是什麼？擁有它的3大好處
降噪耳機是當今科技的心靈寶物，戴上它，能將你與吵雜的世界中隔絕，讓你進入一個屬於自己的安靜空間。以下就來介紹擁有它的3大好處：
1. 集中注意力
戴上降噪耳機，能在吵雜的城市中找到一方清靜，也能夠專心的工作或學習。
2. 放鬆身心
享受到音樂的純粹，能將你從吵雜的世界中解放出來，能更好地放鬆身心，尋回內心的平靜。
3. 提高音樂享受
降噪耳機能夠減少背景噪音，讓你能夠更清楚的聽到音樂裡每個細節，提供更純粹與高質量的音樂饗宴。
降噪耳機原理介紹
降噪耳機分為2個類型， 主動式與被動式，而這之間的原理，以下表格為你介紹。
|類型
|原理
|主動式降噪（ANC）
|利用內置的麥克風來捕捉外界噪音，
並通過內部電路產生一個相反的聲波來抵消這些噪音。
|被動式降噪（PNC）
|依靠耳罩的密封性和耳塞的填充物料來阻隔外界聲音。
降噪耳機挑選3原則
了解完的原理後，接下來就要教你如何挑選適合自己的降噪耳機。
1. 耳機類型
根據自己的需求，可以選擇入耳式或者耳罩式這2種類型。入耳式能夠貼合耳朵輪廓且不易脫落，因此擁有有良好的隔音，適合運動者；耳罩式耳機擁有2片耳罩，可以把耳朵給包覆住，可有效阻絕環境噪音，音樂也不會直接傳到耳內，因此降低了長時間聽音樂的傷害，適合長時間喜歡聽音樂、音樂工作者及喜歡舒適享受音樂的人。
2. 降噪技術
在降噪技術的方面，有主動式與被動式，若想阻擋更多的環境噪音，專心於眼前事物，可以選擇主動式降噪；想要長時間配戴且舒適者，就可選擇被動降噪，較無壓迫感。
3. 價格
若依據價格的部分來說，主動式耳機會比被動式耳機來的高，主要是由於在其複雜的技術方面、高品質的材料、優越的音質等多種因素所組成。
降噪耳機常見問題
Q：為何降噪耳機價格通常會較高？
由於降噪耳機跟一般的耳機相比，採用了較高成本的降噪技術，需要比較複雜的電子元件以及軟體來分析對抗周圍環境噪音，而且某些技術還受到了專利保護，這些是會增加降噪耳機的成本。
Q：更換耳塞是否能增加降噪能力？
不會，因為耳塞主要是提供舒適的配戴也就是與耳朵的服貼度，並確保耳機是否能夠有效阻隔外界噪音。而耳機的降噪能力主要取決於產品本身的技術和功能，特別是主動降噪技術，可檢測外部噪音並發出反相聲波，以消除或減少噪音。
Q：降噪耳機可以減少聽力受損？
因為通常聽力會受損，往往是由於音量過大所造成的，可以選擇較高品質的降噪耳機品牌，即可減少提高音量的需求，以克服背景噪音。 保持音量適中、控制聆聽時間，並適當休息。在長時間聆聽音樂後應該讓耳朵休息一下，且遵循「60／60」的原則，就是最大音量的60%聽60分鐘後，就需要休息。
LG 降噪耳機推薦，讓你沉浸在自己的小宇宙
想要戴上耳機即可沉浸於自己的小宇宙裡，那就別再等待，推薦你以下2款 LG 的降噪耳機，開始你的高品質音樂之旅吧！
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90
此款為主動式的降噪無線藍牙耳機，其除了可利用藍牙連線外，還可支援非藍牙設備，像是跑步機 、桌上型電腦、遊戲機等，且可以同時連接多樣設備。除此之外，還擁有杜比全景聲，讓你一戴上它，就可以完全沉浸在空間感音樂裡，展現了餘音繞樑的涵義。適合上班族、愛好音樂、追劇者選購。
降噪耳機推薦：LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90
LG TONE Free 真無線運動藍牙耳機 TF7
此款為主動式的降噪無線藍牙耳機，其除了可利用藍牙連線外，還可支援非藍牙設備，像是跑步機 、桌上型電腦、遊戲機等，且可以同時連接多樣設備。除此之外，還擁有杜比全景聲，讓你一戴上它，就可以完全沉浸在空間感音樂裡，展現了餘音繞樑的涵義。適合上班族、愛好音樂、追劇者選購。
降噪耳機推薦：LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90
想要1秒瞬間遠離世俗繁囂，現在就挑1款適合自己的 LG 降噪耳機，帶你體驗真正愜意的世界，找回心靈上的和諧吧！