藍牙技術是以短波在兩個短距離的設備之間傳輸訊號，所需功率較小且不易受到設備干擾。將藍牙技術應用在耳機上，改善了傳統有線耳機使用上的不方便，但無線藍牙耳機需由一隻主耳機接收訊號後再傳達給副耳機，這樣的運作方式容易延遲以及造成損耗，而真無線藍牙可以將訊號同時傳送給兩隻耳機，改善無線藍牙耳機的缺點。