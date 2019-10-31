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音響與耳機知識中心
藍牙耳機音質竟然可以靠編碼分辨？耳機專家推薦的選購方法
藍牙耳機的音質可以從編碼做出判斷，這是內行人才知道的秘密。藍牙耳機省去不易收納的線材，不管是使用或美觀上都符合現代人的生活習慣，除了價格、外觀，音質也是很重要的考量標準，本文詳細說明挑選藍牙耳機的推薦方法，幫你找到讓耳朵最滿意的耳機。
想了解「真」無線藍牙耳機嗎？推薦你看這邊
藍牙技術是以短波在兩個短距離的設備之間傳輸訊號，所需功率較小且不易受到設備干擾。將藍牙技術應用在耳機上，改善了傳統有線耳機使用上的不方便，但無線藍牙耳機需由一隻主耳機接收訊號後再傳達給副耳機，這樣的運作方式容易延遲以及造成損耗，而真無線藍牙可以將訊號同時傳送給兩隻耳機，改善無線藍牙耳機的缺點。
真無線藍牙耳機 VS 無線藍牙耳機
雖然真無線和無線藍牙耳機都是採用無線藍牙傳輸功能，但最大的差異是無線藍牙耳機在技術上需以線材將左、右耳連接，兩邊耳機同時運作，而真無線藍牙耳機兩邊皆為獨立主體，不需要靠線材連接，達到真「無線」的方便性。小編針對兩種耳機做出評比，讓大家能夠更快速地看出差異。
|類別
|真無線藍牙耳機
|無線藍牙耳機
|訊號傳輸比較
|快速
|較為延遲
|兩耳運作原理
|兩耳獨立結構
|兩耳掛頸設計
|連線穩定度
|穩定
|較為不穩
|續航力
|好
|較差
|收音效果
|好
|較差
|攜帶性
|方便
|方便
|優點
|新款連線技術，使用不易受限也能減少耗損
|麥克風距離嘴巴較近，聲音控制較簡單
|缺點
|容易遺失單耳或雙耳
|延遲、不同步的狀況較為明顯
|價格
|較高
|較低
藍牙耳機連接裝置的方法
藍牙耳機連接裝置會很困難嗎？答案是不會，不管是 Android 系統或是 iOS 系統，只要開啟藍牙耳機的電源和裝置中的藍牙功能，並設置搜尋和連線，就能擺脫傳統有線耳機的束縛了，但每個廠牌的設定可能會有些許不同，建議在使用前先仔細閱讀說明書。
4大耳機挑選方法推薦！
想要挑選一副適合自己的藍牙耳機除了價格、外觀以外，還有許多你不知道的內行細節，現在就跟著小編一起看看有那些挑選秘訣吧！
藍牙版本
藍牙技術不斷的進步，耳機的藍牙版本也持續更新，目前最新的藍牙版本為藍牙5.2，不管穩定度、速度和耗功率相比舊版都有大幅度的提升，購買時建議以新的版本為主才能避免在使用時斷線的可能。
續航力及充電時間
需要長時間配戴耳機的你，續航力以及充電時間絕對是必要考量的原因之一，另外續航力也會依照不同的使用模式產生不同的變化，可以依照自己習慣的使用模式去評估。
配戴舒適度
藍牙耳機的外觀有許多不同的設計，耳道式耳機可以和耳朵較緊密貼合，也有軟塞設計，而耳塞式設計和耳朵的緊密程度較低，但長時間配戴舒適度要依照自己的習慣去考慮。
音效模式和附加功能的考量
為了能有更好的使用感受，在挑選時要注意藍牙耳機提供哪些音效模式，像是有無環境音模式、主動降噪功能......等等，另外附加功能的考量也不要忽略了，像是語音助理、觸控操作都能增加使用上的方便性。
藍牙耳機音質好壞，選對編碼是關鍵
購買藍牙耳機時音質也是選購的關鍵，而不同的傳輸規格導致藍牙耳機的音質會有不同的差異，下次購買藍牙耳機時可根據下表的編碼規格找到適合自己裝置的耳機。
|編碼
|SBC
|AAC
|AptX
|LDAC
|特點
|大多裝置都有支援
|大部分手機系統都支援，音質較一般MP3傳輸好
|需有專利才支援，使用時要注意自己的裝置是否符合
|只支援SONY產品
|傳輸量
|最差
|普通
|次優
|最優
|音質
|最差
|普通
|次優
|最優
藍牙耳機常見問題
Q1：如果真無線藍牙耳機遺失一邊怎麼辦？
一般真無線藍牙耳機都為一組購買，如果你是常遺失東西的迷糊蟲，建議選擇能提供單邊購買的產品，如：LG TONE Free T90Q 藍牙耳機可提供單邊購買。
Q2：真無線藍牙耳機可以單邊使用嗎？
每家廠牌的的實際情況不同，但大部分新款的真無線藍牙耳機都能單邊單獨使用。
Q3：真無線藍牙耳機使用時會延遲或不同步嗎？
只要是傳輸技術都會有延遲的情況產生，可依照情境選擇內建有遊戲模式或不同使用模式的藍牙耳機減少延遲。 想要找尋一款擁有最新藍牙技術同時傳輸快、延遲少的藍牙耳機嗎？ LG TONE Free T90Q 音效採用知名品牌音響的調音技術，外型上採取符合人體工學的設計，並有防水功能以及超強續航力，不管是長期使用或熱愛運動的族群都很適合，趕快點擊這裡購買吧！