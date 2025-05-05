許多人討厭洗碗的原因，大多是因為洗碗次數多，還需要親力親為，若再加上家中洗碗槽太低，長久下來不僅容易傷了雙手，還可能導致腰部不適。還好LG四方洗蒸氣洗碗機洗碗機，運用了各種最新的科技，將正確的洗碗技巧融入其中，不僅把碗洗得很乾淨，還能有效率的一氣呵成，是生活中的好幫手。