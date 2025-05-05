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洗碗機知識中心
教你避開NG洗碗方法，3招正確洗碗技巧教學！
正確的洗碗技巧為何重要？活用洗碗教學方法的好處
你一定會想，洗碗為何需要學技巧？洗碗雖然看似是平凡的小事，但也正因為它的頻繁性，長久下來對生活的影響相當大。所以如果你不想花費太多時間在清洗難洗的油污，或擔心吃到殘留的髒污，同時想延長餐具的使用壽命，那你一定要修正錯誤的洗碗方式。透過洗碗教學技巧，實現有效清潔，達到省時省力、節能省電，並減少餐具磨損，讓每一餐都能安心的享用。
3招洗碗技巧教學，帶你檢視洗碗方式是否正確
看著水槽中的碗盤，身心感到疲累不想動是正常的，但在不得不洗的時候，你應該知道如何省下時間，同時洗得乾淨透徹。以下教你幾個小技巧，透過簡單的改變，讓討厭的洗碗，也能快速有效的完成。
洗碗技巧❶ 利用工具清除剩菜與重油污
清理剩菜與油污，如果覺得用衛生紙擦油污太浪費，不妨可以試試用衣服吊牌來刮除，可以在不沾手的狀況下，有效清除部分油污與剩菜。
洗碗技巧❷ 使用溫熱水洗碗
溫熱水可以有效去除重度油污，水溫越高洗淨力越強，但溫度過高的水溫，長久下來會傷害手部肌膚，雖然可以戴手套清洗，但又覺得會洗不乾淨。這時候洗碗機就是個很好的選擇，洗碗機一般水溫在60-75℃左右，甚至還有搭配100℃高溫蒸氣洗碗機，溫度越高去污能力也越好，能在不傷手的狀況下，輕鬆且更有效的去除難纏的油污。
洗碗技巧❸ 擦洗乾淨避免水垢
碗洗完後，需要瀝乾或擦乾再使用，最好可以洗完直接進行烘乾，可以避免水垢形成，讓碗盤不會有白白的難看水垢，同時還能防止細菌滋生，並延長餐具的壽命。
你有這些NG洗碗方式嗎？錯誤技巧別再犯！
了解正確的洗碗技巧，接著再讓我們好好檢視一下，以下幾個NG的洗碗方式，是否是你日常的清潔習慣？以下列出一些常見的NG洗碗通病，如果你有這些習慣，建議馬上著手調整，才不會讓錯誤的洗碗方式影響到全家人的健康。
❌菜瓜布用半年還不換
身為洗碗好幫手的菜瓜布，如果用久沒換，反而會變為培養細菌的溫床，因此建議1-2周經常性的更換比較衛生。
❌洗碗精擠越多洗碗越乾淨
市面上有一些清洗力強的洗潔精，能夠清洗掉重油污，但可能內含有合成界面活性劑，若是沒有清洗完全，很可能會因此殘留，並在不知不覺中，對人體造成危害。
❌碗盤沒乾就收起來
如果碗盤沒有徹底瀝乾或烘乾，潮濕的環境很容易滋生細菌，因此清洗後的碗盤應讓放在通風良好的地方晾乾，或利用洗碗機的烘乾功能來加速乾燥。
輕鬆洗碗的妙招 | LG四方洗蒸氣洗碗機
許多人討厭洗碗的原因，大多是因為洗碗次數多，還需要親力親為，若再加上家中洗碗槽太低，長久下來不僅容易傷了雙手，還可能導致腰部不適。還好LG四方洗蒸氣洗碗機洗碗機，運用了各種最新的科技，將正確的洗碗技巧融入其中，不僅把碗洗得很乾淨，還能有效率的一氣呵成，是生活中的好幫手。
✔️高效溫和去污，減少水漬殘留
LG的專利TrueSteam™蒸氣潔亮科技，以100℃的高溫蒸氣去除頑固油污，用高溫和且有效的蒸氣技術，輕鬆取代了繁瑣的手工勞動，同時減少30%的水漬殘留，讓碗盤潔淨如新。
✔️徹底洗滌死角
洗碗不再需要使用其他工具，更不需要賣力的雙手！LG洗碗機中的超廣角螺旋十字洗臂，以面面俱到的方式，無死角地進行深度清潔，難洗的餐具都能徹底沖洗乾淨，比你的雙手還高效好用。
✔️靈活的餐具擺放，避免水垢與細菌滋生
LG的EasyRack™ Plus可調式彈性籃架設計，可根據餐具大小靈活調整，讓每一個餐具都能因為被妥善擺放，達到完整的洗滌與烘乾，避免水垢與可能的細菌滋生。
✔️直驅變頻壓縮機
LG的直驅變頻壓縮機技術，不僅耐用、省電，運作時還相當安靜，讓使用者可以告別傳統的手洗方式，免除高強度洗潔劑對雙手的傷害，輕鬆保護肌膚，同時實現更省電、節能的環保效果。
✔️Wifi遠端監測控
無論身在何處，都能利用內建ThinQ APP輕鬆監測洗程，也提供智慧診斷功能服務，像是洗劑需要添加或者機器故障、保養都會進行顯示和提醒，非常的智慧方便！
✔️變頻馬達10年保固
LG四方洗蒸氣洗碗機提供變頻馬達10年的保固，讓您免除了洗碗的繁瑣和勞累更能安心使用。
透過洗碗教學技巧，了解正確的洗碗方式，能讓碗盤使用更安心。但是如果你想在忙碌的日子裡輕鬆一點，不再為洗碗煩惱，就把這個任務交給LG洗碗機吧！LG洗碗機不僅具備上述先進的技術，還有自動開門烘乾等不同的功能、款式供你選擇。LG所有的一切都是為讓你享受到最便利健康的無憂生活，歡迎你現在就來了解。