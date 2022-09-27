電視的分類方法主要以解析度當作分類方式，一般 4K 電視的解析度為3840x2160，而電影院使用的 4K 影像為4096x2160，解析度愈高也就會有更好的觀賞效果，相比於傳統的液晶電視 4K 電視畫質的呈現效果更逼真。

4K 電視的面板有兩種分類，一種為 RGB 面板，另一種為 RGBW 面版，而 RGBW 面板多了一個白色的子像素，減少了帶有色彩的部分，因此 RGB 面板的色彩飽和度有較好的呈現效果。