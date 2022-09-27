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電視知識中心
4K 電視是什麼？推薦購買的5大理由
4K 電視是什麼？和一般的液晶電視有什麼差別？有買電視需求的你是否還在困擾，到底該選擇傳統的 Full HD 或是跟上潮流購買 4K 電視，此文告訴你選擇 4K 電視的5大推薦理由。
4K 電視是什麼？
電視的分類方法主要以解析度當作分類方式，一般 4K 電視的解析度為3840x2160，而電影院使用的 4K 影像為4096x2160，解析度愈高也就會有更好的觀賞效果，相比於傳統的液晶電視 4K 電視畫質的呈現效果更逼真。
4K 電視的面板有兩種分類，一種為 RGB 面板，另一種為 RGBW 面版，而 RGBW 面板多了一個白色的子像素，減少了帶有色彩的部分，因此 RGB 面板的色彩飽和度有較好的呈現效果。
4K 電視、Full HD 螢幕差很大？
4K 電視和 Full HD 電視除了解析度以外，不管是畫質、價格或是功能都有許多的差別，以下表格帶你快速了解它們的不同！
|類別
|4K電視
|Full HD電視
|外觀
|置入4K電視圖片
|置入Full HD電視圖片
|解析度
|3840x2160
|1920x1080
|畫質
|較為精細
|較為粗糙
|價格
|較高
|較低
|功能
|可結合智慧科技，擁有自己的作業系統
|僅有傳統的觀賞功能
4K 電視推薦購買嗎？5大理由告訴你
看完以上對於 4K 電視的介紹以及和傳統液晶電視的比較，你還在猶豫該購買 4K 電視嗎？以下整理推薦購買 4K 電視的5大理由。
理由1：觀看感受大升級
相比傳統液晶電視，4K 電視擁有較高的解析度，觀看效果也比較好，尤其喜歡看電影或是打遊戲的使用者，4K 電視呈現的畫面真實度，是 Full HD 電視無法比較的。
理由2：搭配智慧系統
許多 4K 電視不只解析度升級，還搭載智慧連網設備，擁有自己的作業系統，甚至可用一台電視操控多種智慧家電，滿足你的多種生活需求。
理由3：不用購買電視盒
可依照各家 4K 電視搭配的作業系統，下載不同的影音 APP，YouTube、Netflix 都能輕鬆看，影視觀賞不受限。
理由4：價格逐漸便宜
4K 電視雖然相比 Full HD 貴，但是隨著技術逐漸成熟，價格也越來越親民，且能享受更優質的體驗。
理由5：反應速度快
喜歡看球賽的朋友，4K 電視有較好的反應速度，讓你享受球賽的精彩時刻，也不用擔心有殘影，打壞你的觀賞心情。
4K 電視推薦款
看完以上的介紹，你對 4K 電視心動了嗎？如果你不知道怎麼挑選合適的 4K 電視，可以參考以下文章，幫你根據不同需求找到適合你的 4K 智慧連網電視。以下推薦你兩款超優質的4K 電視，讓你擁有絕佳的觀看感受。
LCD 4K 電視－視覺效果超逼真
LG 4K 電視 75NANO76SQA 採用 LCD 面板，並以獨家技術優化色彩，過濾 RGB 波長中的雜波，且全陣列區域控光，使深色畫面更有層次感，讓每一幕影像都像在你眼前真實發生，非常適合喜愛大尺寸以及逼真畫面的你購買。另外此款4K電視搭載了α5 第五代 AI 4K 影音處理晶片以及AI語音滑鼠遙控器，以及 IoT物聯網讓你輕鬆用電視控制智慧家電。
UHD 4K 電視－多種內建影音平台讓你看
86UQ9100PSD 4K 智慧電視擁有多種內建影音平台，如：Apple TV、NETFLIX……等等，不用購買電視盒也能觀賞多部影視作品，另外採用 LED 背光技術，觀看效果更明亮，還搭載了智能語音滑鼠遙控器，讓你的操作更簡便。
這兩款 4K 電視很適合想要擁有大螢幕卻又有預算考量的朋友，看到這邊你是不是很心動？另外 LG 官網還有多款 4K 電視可以選擇，歡迎你前來選購。