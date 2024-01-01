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gram 14'' Windows 11 Pro 輕贏隨型 極致輕薄筆電 Pro - 沉靜灰 (i5) (商用)
Hustle Hub LG gram專屬社群
*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
沉靜灰
冰雪白
曜石黑
三台 LG gram 筆電斜向並排。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
經七項軍規測試
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
輕量化的變壓器
小巧輕盈，攜帶時更有行動力。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*對比先前型號的變壓器尺寸與重量
高畫質 大螢幕
劇院等級螢幕
WQXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援 DCI-P3 99% 極廣色域，
超大螢幕輕鬆瀏覽更多內容。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
減少反光，降低干擾
無論在任何環境都能清楚瀏覽螢幕畫面內容
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*亮度為 350 nit（典型值）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
最新系統，絕佳速度
第 13 代 Intel® Core™ 處理器
搭載第 13 代 Intel® Core™ 處理器，強大效能突破歷代。
更滿足從遊戲到創作等所有使用需求。
採用最新的 Windows 作業系統
來優化螢幕空間與提高工作效率。
隨時都可以進行流暢的多工作業
進而提高工作效率和多工處理的能力。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
LG 安全防護
當LG gram偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。
當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。
*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
*電子郵件通知功能僅在裝置連上網路並且透過變壓器接上電源充電時才能運作
*LG 安全防護無論是否連上網路都能運作
注意力偵測
隱私保護和警示
人工智慧技術的智慧游標
數位健康
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
緩解您的電量焦慮
72Wh 大容量電池，體驗極致的無線境界。
*依不同型號、設定、使用方式、應用程式、使用的功能和電源管理設定，電池使用的實際規格各有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
各種裝置皆可連接
以 40 GB 傳輸速度體驗 5k 顯示，同時為外部裝置充電。
顯示 LG gram 的各種連接埠。
*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Pro
-
尺寸 (Inch)
14
-
處理器
Intel® Core™ i5-1340P (1.9 up to 4.6 GHz, 12MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.999
-
解析度
WUXGA 1920 x 1200
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y23
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
312 x 213.9 x 16.8
-
重量 (kg)
0.999
-
尺寸 (含外箱)(mm)
432 x 262 x 60
電池
-
電池
72Wh
設計
-
顏色
沉靜灰
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
作業系統
Windows 11 Pro
-
處理器
Intel® Core™ i5-1340P (1.9 up to 4.6 GHz, 12MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
350nit
-
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
-
面板類型
IPS
-
複數面板
LGD
-
Pol
防眩光
-
比例
16:10
-
更新率
60Hz
-
解析度
WUXGA 1920 x 1200
-
尺寸 (Inch)
14
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
fTPM, HW TMP
-
SSD Security
YES
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 1.5W x 2
連接性
-
藍芽
BT 5.1
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器
認證
-
認證
NO
內建軟體功能
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
NO
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
PCmover Professional
YES
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
NO
散熱
-
散熱
有
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
2 (USB3.2)
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)
使用者評論
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