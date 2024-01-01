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gram SuperSlim 15.6" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極輕超薄筆電-海王星藍 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
史上最薄的 LG gram
*與 2022 年的 LG gram 15Z90Q 型號（重量 1,140g，厚度 17.4 mm）之比較。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。
經七項軍規測試
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。
*LG gram SuperSlim：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2023 年 2 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐用性測試。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。測試是在受控制的環境下執行的。請勿嘗試。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
HDR與True Black讓細節更真實生動
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
OLED AGLR 面板
-
OLED 眩光面板
舒適觀看無干擾
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特。
順暢、無縫、沉浸
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
低藍光確保眼睛的舒適
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*充電器的尺寸和重量是以其 2022 年的 LG gram Z90Q 系列作為對比。
*充電器的尺寸和重量可能會因國家而異。
多功能裝置連接
LG gram SuperSlim 的兩側都有 USB Type-C™ 連接埠。
*以上 LG USB 擴充和傳輸線不包含在包裝內（另售）。
最新系統，絕佳速度
第 13 代 Intel® Core™ 處理器
採用最新的 Windows 作業系統
隨時都可以進行流暢的多工作業
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
全新境界 「聲」歷其境
如臨現場的環繞音效體驗。
智慧音量喇叭，讓您感受到獲得超乎想像的感官體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
輕鬆連接裝置
傳送訊息等需求而切換裝置。
不分 Android 或 iOS 系統，
將所有工作帶到您的LG gram 上。
*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用。
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置。
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。
LG 安全防護
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*電子郵件通知僅在產品有連接網路且有插入充電器時才會起作用。
**異常狀況像是充電器與筆電斷開連接，或是筆電上蓋闔起時。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線，連接線另售。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
15.6
-
處理器
Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
SSD
512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.99
-
解析度
FHD 1920 x 1080
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
色域
DCI-P3 100% (標準值, min 90%)
-
尺寸 (Inch)
14.0 x 8.95 x 0.43-0.49
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y23
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
356.0 x 227.45 x 10.99-12.55
-
重量 (kg)
0.99
-
尺寸 (Inch)
14.0 x 8.95 x 0.43-0.49
-
尺寸 (含外箱)(mm)
476 x 271 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
2.1
-
重量 (lb)
2.18
-
重量 (含外箱)(lb)
4.7
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
18.8 x 10.7 x 2.4
電池
-
電池
60Wh
設計
-
外殼材質
鋁, 鎂, PC-ABS
-
顏色
海王星藍
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
400nit
-
色域
DCI-P3 100% (標準值, min 90%)
-
對比度
1,000,000 :1 (標準值)
-
面板類型
OLED
-
複數面板
SDC
-
Pol
防眩光低反射
-
比例
16:9
-
更新率
60Hz
-
解析度
FHD 1920 x 1080
-
反應時間
0.2ms
-
尺寸 (Inch)
15.6
-
尺寸 (cm)
39.6
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
選項
-
肯辛頓鎖
NO
-
SSD Security
YES
-
安全模式
NO
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
BT 5.1
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)
-
LAN
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C (桌上型)
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
認證
-
認證
HDR True Black500
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
NO
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
NO
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
YES
-
行動裝置同步
YES
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
YES
-
LG 動態主題
YES
輸入裝置
-
鍵盤
全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)
-
定位裝置
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)
LED
-
LED
電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4) 1 (USB3.2, PD, DP)
使用者評論
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