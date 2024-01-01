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gram SuperSlim 15.6" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極輕超薄筆電-海王星藍 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

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支援

  • 2/1-2/29買就贈原廠輕贏隨型無線滑鼠(乙個)

gram SuperSlim 15.6" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極輕超薄筆電-海王星藍 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

15Z90RT-G

gram SuperSlim 15.6" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極輕超薄筆電-海王星藍 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)

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正視圖

LG gram superslim。

無可比擬的薄度
毫不妥協的輕盈

LG gram 輕薄。

10.9mm 極致纖薄
990g 超輕盈*

配載 AGLR 面板的
OLED 顯示螢幕

True Black
1,000,000 : 1 對比度

第 13 代 Intel® Core™ 處理器

Dolby® Atmos™ 音效

更佳的安全性和可用性

*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。

史上最薄的 LG gram

10.9mm
極致纖薄
990g
超輕盈
超薄機身和超輕重量。

更輕、更薄、
更歡樂

LG gram SuperSlim 是LG gram系列最纖薄的筆電，10.9mm的超薄機身與 990g 的超輕重量， 創新的輕薄機身，即使在外也能協助您完成多項任務。

*與 2022 年的 LG gram 15Z90Q 型號（重量 1,140g，厚度 17.4 mm）之比較。

沉浸感十足的優質海王星藍色。

透過 SuperSlim 展現您的風格

高質感的海王星藍讓您能夠在日常生活中同時享受時尚與高效能。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述厚度為產品最薄處的厚度，重量僅含筆電本身。關於詳細的產品說明請參閱規格。

MIL-STD-810H 軍規認證

經七項軍規測試

LG gram SuperSlim 通過 MIL-STD-810H 軍規耐用性測試，
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。

*LG gram SuperSlim：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2023 年 2 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐用性測試。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。測試是在受控制的環境下執行的。請勿嘗試。

圖片透過充滿繁星與落日的浩瀚夜景來表達栩栩如生的視覺效果。

OLED 顯示器

驚艷的色彩和清晰度

不論是影片、遊戲、數位內容和圖形設計工作等，皆可盡情享受 OLED 技術的絕佳視覺效果。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

HDR與True Black讓細節更真實生動

OLED顯示器帶來的純黑對比度與HDR功能讓這款筆電即使在暗處也可還原真實細節，可調整的亮度即可凸顯細部的質感。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

  • OLED AGLR 面板
  • OLED 眩光面板

舒適觀看無干擾

防眩光低反射 (AGLR) 面板大幅減少了眩光和反射，讓您能夠在 HDR 峰值亮度 500 nit 的光線下享受高品質的純黑。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特。

順暢、無縫、沉浸

不論是玩遊戲、看影片，還是單純瀏覽網頁，皆可透過 0.2 毫秒反應時間和 OLED 顯示螢幕來大幅減少畫面閃爍延遲和殘影效果，享受流暢的視覺效果。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

含筆電的多彩圖片。

精準而豐富的色彩

OLED 的 100% DCI-P3 廣色域讓您能夠以生動的細節和豐富的色彩享受絕佳的觀看體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

低藍光確保眼睛的舒適

15Z90RT 能將有害藍光值降至6.5%以下，有助於降低雙眼負擔。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

使用者可整天使用 gram 而不需充電。

持久續航 緩解電量焦慮

以 60Wh 大容量電池體驗極致的無線可攜性， 最高達16小時續航時間。

*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

LG gram 連接輕型變壓器。

輕量化充電器

附帶的輕型充電器尺寸雖小，但提供相同的功率， 小巧輕盈，攜帶時更有行動力。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*充電器的尺寸和重量是以其 2022 年的 LG gram Z90Q 系列作為對比。
*充電器的尺寸和重量可能會因國家而異。

多功能裝置連接

LG gram SuperSlim 提供兩個 Thunderbolt™ 4 和 USB Type-C™ 連接埠，您可從任一側連接裝置並同時進行充電。

LG gram SuperSlim 的兩側都有 USB Type-C™ 連接埠。

*以上 LG USB 擴充和傳輸線不包含在包裝內（另售）。

最新系統，絕佳速度

第 13 代 Intel® Core™ 處理器

搭載第 13 代 Intel® Core™ 處理器，強大效能突破歷代。 更滿足從遊戲到創作等所有使用需求。

採用最新的 Windows 作業系統

改版後更重視使用彈性與易用性。以更高規的安全維護、系統可存取性和社交功能，來優化螢幕空間與提高工作效率。

隨時都可以進行流暢的多工作業

LPDDR5 記憶體和第 4 代 NVME SSD 可更快速的處理，從而提高工作效率和多工處理的能力。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

Dolby Atmos 杜比全景聲與Smart Amp 智慧音量喇叭

全新境界 「聲」歷其境

杜比全景聲讓您完全置身於音樂、電影之中，聽到細膩、感受全面細節。
如臨現場的環繞音效體驗。
智慧音量喇叭，讓您感受到獲得超乎想像的感官體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

Intel® Unison™

輕鬆連接裝置

不再因傳輸檔案、撥打電話、
傳送訊息等需求而切換裝置。
不分 Android 或 iOS 系統，
將所有工作帶到您的LG gram 上。

*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用。
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置。
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。

LG 安全防護

即使在外也能隨時保持安全。 當LG gram SuperSlim偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊*。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*電子郵件通知僅在產品有連接網路且有插入充電器時才會起作用。
**異常狀況像是充電器與筆電斷開連接，或是筆電上蓋闔起時。

快速連接

 

LG Quick Guide 應用程式依照類別提供實用的資訊，而且您可在同一個螢幕上查看詳細資訊並啟動該應用程式。此外，您亦可用 QR 碼輕鬆把 gram 加到 ThinQ 應用程式。

一鍵擴展您的視界

 

LG 畫面延伸功能，輕鬆點擊即可使用外接螢幕。

以快捷鍵組合迅速操作

 

按住 Fn 或 Windows 鍵以叫出快捷鍵表。LG gram SuperSlim 預載了所有最直觀的快捷鍵。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線，連接線另售。

升級再造

將包裝盒改造為犀牛相框再利用，
環保材質同時維護地球環境。
列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    15.6

  • 處理器

    Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • SSD

    512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    0.99

  • 解析度

    FHD 1920 x 1080

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值, min 90%)

  • 尺寸 (Inch)

    14.0 x 8.95 x 0.43-0.49

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y23

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    356.0 x 227.45 x 10.99-12.55

  • 重量 (kg)

    0.99

  • 尺寸 (Inch)

    14.0 x 8.95 x 0.43-0.49

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    476 x 271 x 60

  • 重量 (含外箱)(kg)

    2.1

  • 重量 (lb)

    2.18

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.7

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    18.8 x 10.7 x 2.4

電池

  • 電池

    60Wh

設計

  • 外殼材質

    鋁, 鎂, PC-ABS

  • 顏色

    海王星藍

系統

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)

顯示

  • 亮度

    400nit

  • 色域

    DCI-P3 100% (標準值, min 90%)

  • 對比度

    1,000,000 :1 (標準值)

  • 面板類型

    OLED

  • 複數面板

    SDC

  • Pol

    防眩光低反射

  • 比例

    16:9

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    FHD 1920 x 1080

  • 反應時間

    0.2ms

  • 尺寸 (Inch)

    15.6

  • 尺寸 (cm)

    39.6

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    選項

  • 肯辛頓鎖

    NO

  • SSD Security

    YES

  • 安全模式

    NO

  • HDD Security

    NO

儲存空間

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    512GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

  • 藍芽

    BT 5.1

  • 網路攝影機

    FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

  • 無線

    Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

  • LAN

    10/100 with RJ45轉接器 (選購)

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    USB Type-C (桌上型)

配件

  • 配件

    USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

認證

  • 認證

    HDR True Black500

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    NO

  • Dolby Atmos

    YES

  • LG gram Link

    NO

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    YES

  • Intel® Unision

    YES

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    YES

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    YES

  • 快速分享

    NO

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    YES

  • 行動裝置同步

    YES

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    NO

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    YES

  • LG 動態主題

    YES

輸入裝置

  • 鍵盤

    全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)

  • 定位裝置

    含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)

LED

  • LED

    電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機, US type

  • USB Type C

    2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4) 1 (USB3.2, PD, DP)

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