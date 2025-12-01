免責聲明

1)AI Fresh

-「Smart Fresh Air」已重新命名為「AI Fresh」，這只是名稱更改，產品功能不受影響。

-如欲使用「AI Fresh」功能，產品應連接至「LG ThinQ」應用程式。

LG ThinQ™ 應用程式可在相容的 Android 或 iOS 智慧型手機上使用。需要手機和家居 Wi-Fi 數據連接及 LG ThinQ™ 註冊產品。請造訪 lg.com/au/lg-thinq 以了解具體產品功能、系統相容性和服務適用性，這些屬性會因國家/地區和型號而異。

2)AI 省電模式

- AI 省電模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率因產品的能源等級和規格而異。

- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。

- 節能率的具體測試詳情如下：

1.測試型號：M876AAA582

2.測試條件：冷凍室設定為 -18°C，保鮮室設定為 3°C，無負載

3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%

4.測試方法：在偶爾開門狀態下運行 8 小時、在不開門狀態下運行 16 小時 偶爾開門狀態下總開門次數：保鮮室 28 次，冷凍室 6 次 3 天後將每個 AI 省電模式階段的能耗結果轉換為 24 小時能耗並進行比較。

5. 使用 AI 省電模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。使用第 2 階段可能導致冷凍室和保鮮室的內部溫度升高。

6. 測試結果採用 TÜV Rheinland Inc. 的指定測試方法並已獲認證，但實際使用結果可能因實際使用環境而有所不同。

7. AI 省電模式只能透過 LG ThinQ 應用程式啟用和設定，而 LG ThinQ 的支援環境和使用方法可能受到限制。

-影像僅供說明參考之用，配備 AI 省電模式的產品供應情況可能因國家/地區而異。

3)ThinQ™

- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

- 使用省電模式 Lv.2 時

- AI 省電模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率因產品的能源等級和規格而異。

- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。

- 節能率的具體測試詳情如下：

1.測試型號：M876AAA582

2.測試條件：冷凍室設定為 -18°C，保鮮室設定為 3°C，無負載

3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%

4.測試方法：在偶爾開門狀態下運行 8 小時、在不開門狀態下運行 16 小時 偶爾開門狀態下總開門次數：保鮮室 28 次，冷凍室 6 次 3 天後將每個 AI 省電模式階段的能耗結果轉換為 24 小時能耗並進行比較。

5. 使用 AI 省電模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。使用第 2 階段可能導致冷凍室和保鮮室的內部溫度升高。

6. 測試結果採用 TÜV Rheinland Inc. 的指定測試方法並已獲認證，但實際使用結果可能因實際使用環境而有所不同。

7. AI 省電模式只能透過 LG ThinQ 應用程式啟用和設定，而 LG ThinQ 的支援環境和使用方法可能受到限制。