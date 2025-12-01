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LG AI 廚房家電
憑藉 AI 核心技術 提升廚房體驗
LG AI 廚房家電
核心優勢
讓AI更懂你的生活日常，紀錄使用習慣延長食材新鮮，使用APP掌握冰箱狀態！
AI 核心技術-智慧控溫
AI 核心技術,紀錄使用習慣，延長食材新鮮度。
AI 智慧變頻壓縮機
穩定運作
AI 精準控溫
LG AI 變頻壓縮機採用智慧模式分析技術，可精準控溫，有效延長食材新鮮度，節能高效運作更為安靜。
AI Fresh 智慧保鮮
紀錄使用習慣，延長食材新鮮
透過分析三週使用情況，在高峰時段前兩小時將溫度降低 1°C，確保以最佳狀態滿足大量食物保鮮需求1)。
耐用選材
可靠效能，經久耐用
LG AI 變頻壓縮機採用耐用設計並配備智慧診斷功能，有效延長效能。
ThinQ™³⁾
隨時掌握冰箱狀態
提供更貼近人們的需求體驗。
調節溫度和能源用量，食物保鮮可靠又節能。
隨時掌握人們的需求，提供輕鬆流暢的生活體驗。
Experience AI Core-Tech
體驗 AI Core-Tech
常見問題
Q.
LG AI Core-Tech 是甚麼？
A.
LG AI Core-Tech 在馬達與壓縮機等關鍵技術中整合人工智慧技術，方便以智慧方式控制生活家電，實現最佳效能、能源效率和個人化使用體驗。
Q.
使用 LG AI 生活家電有何好處？
A.
LG AI 生活家電提供更智慧的運行模式，提升節能效果並提供個人化功能。LG AI 生活家電透過學習你的習慣和自動設定重要功能，為你省去日常事務的繁瑣流程，締造更美好的生活。
Q.
LG AI 冰箱是否節能？
A.
是，LG ThinQ™ 冰箱專為提高能源效率而設計，提供省電模式等功能和先進的製冷系統，可維持穩定的溫度，有助於降低能源消耗。
免責聲明
1)AI Fresh
-「Smart Fresh Air」已重新命名為「AI Fresh」，這只是名稱更改，產品功能不受影響。
-如欲使用「AI Fresh」功能，產品應連接至「LG ThinQ」應用程式。
LG ThinQ™ 應用程式可在相容的 Android 或 iOS 智慧型手機上使用。需要手機和家居 Wi-Fi 數據連接及 LG ThinQ™ 註冊產品。請造訪 lg.com/au/lg-thinq 以了解具體產品功能、系統相容性和服務適用性，這些屬性會因國家/地區和型號而異。
2)AI 省電模式
- AI 省電模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率因產品的能源等級和規格而異。
- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。
- 節能率的具體測試詳情如下：
1.測試型號：M876AAA582
2.測試條件：冷凍室設定為 -18°C，保鮮室設定為 3°C，無負載
3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%
4.測試方法：在偶爾開門狀態下運行 8 小時、在不開門狀態下運行 16 小時 偶爾開門狀態下總開門次數：保鮮室 28 次，冷凍室 6 次 3 天後將每個 AI 省電模式階段的能耗結果轉換為 24 小時能耗並進行比較。
5. 使用 AI 省電模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。使用第 2 階段可能導致冷凍室和保鮮室的內部溫度升高。
6. 測試結果採用 TÜV Rheinland Inc. 的指定測試方法並已獲認證，但實際使用結果可能因實際使用環境而有所不同。
7. AI 省電模式只能透過 LG ThinQ 應用程式啟用和設定，而 LG ThinQ 的支援環境和使用方法可能受到限制。
-影像僅供說明參考之用，配備 AI 省電模式的產品供應情況可能因國家/地區而異。
3)ThinQ™
- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
- 使用省電模式 Lv.2 時
- AI 省電模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率因產品的能源等級和規格而異。
- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。
- 節能率的具體測試詳情如下：
1.測試型號：M876AAA582
2.測試條件：冷凍室設定為 -18°C，保鮮室設定為 3°C，無負載
3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%
4.測試方法：在偶爾開門狀態下運行 8 小時、在不開門狀態下運行 16 小時 偶爾開門狀態下總開門次數：保鮮室 28 次，冷凍室 6 次 3 天後將每個 AI 省電模式階段的能耗結果轉換為 24 小時能耗並進行比較。
5. 使用 AI 省電模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。使用第 2 階段可能導致冷凍室和保鮮室的內部溫度升高。
6. 測試結果採用 TÜV Rheinland Inc. 的指定測試方法並已獲認證，但實際使用結果可能因實際使用環境而有所不同。
7. AI 省電模式只能透過 LG ThinQ 應用程式啟用和設定，而 LG ThinQ 的支援環境和使用方法可能受到限制。