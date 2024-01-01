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32" Full HD IPS 電競液晶顯示器
所有規格
顯示器類型
-
顯示器類型
16:9 IPS 電競 + 護眼液晶顯示器
面板
-
尺寸
31.5吋
-
長寬比
16:9
-
類型
IPS 8bit
-
顏色深度 (顏色數)
16.7M
-
點距 (H x V)
0.3637 x 0.3637mm
-
解晰度
1920 x 1080
-
亮度
250cd/m2
-
對比度 (DFC)
50000:1
-
反應時間
5ms (GTG)
-
可視角度 (水平 / 垂直)
178 / 178
輸入/輸出
-
HDMI
1.3
-
D-Sub
Yes
-
頭戴耳機插座孔
Yes
電源
-
電源類型
100-240V
-
消耗電壓-操作 (W)
37
-
消耗電壓-待機 (W)
0.3
尺寸
-
邊框寬度 (公釐)
11.2mm (T/B/L/R)
-
顯視器尺寸 (寬 x 深 x 高)(公釐)
726.6 x 204.8 x 491.9
-
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高)(公釐)
814 x 140 x 510
-
螢幕重量 (公斤)
6.5
-
箱裝重量 (公斤)
9.1
-
VESA™ 標準安裝
200 x 100
機體
-
顏色
白
-
傾斜度
-5º ~ 10º
-
製造國家
中國
安規認證
-
UL (cUL)
Yes
-
TUV-TYPE
Yes
-
FCC-B, CE
Yes
-
ENERGY STAR®
ENERGY STAR® Qualified
-
ErP
Yes
-
EPEAT
Yes (Gold)
-
Windows
Yes (Win10)
電競模式功能
-
單鍵Joystick 搖桿式調整
Yes
-
BS 黑暗場景穩定器(Black Stabilizer)
Yes
護眼模式功能
-
德國TUV南德不閃爍認證 (TUV Flicker Safe)
Yes
-
低藍光快捷鍵 (Reader Mode)
Yes
便利使用功能
-
OSC 軟體(滑鼠控制螢幕選單)
Yes
-
OSC 軟體螢幕劃面多工分割
Yes
-
OSC 軟體PIP子母畫面
Yes
-
色彩精靈模式(色弱)
Yes
配件
-
電源線
Yes
-
HDMI 連接線
Yes