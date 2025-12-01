We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32" UltraFine™ evo 6K Nano IPS 高畫質編輯螢幕 (支援Thunderbolt™ 5)
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*根據 Thunderbolt™ Community 網站，截至2025年10月，32U990A 為全球首款採用 Thunderbolt™ 5 的 6K 解析度顯示器*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Digital Trends 2025
榮獲《Digital Trends》讀者票選「最佳顯示器系列」，專為遊戲玩家與追求高效能的使用者打造。
紅點設計大獎 2025
*CES 創新獎評選依據參賽者提交的說明資料進行。CTA 並未驗證提交資料或相關主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。
前所未見的 6K Thunderbolt™ 5 螢幕
6K 解析 × 224 PPI
極致細節一覽無遺
6K 螢幕 (6144×3456，224ppi) 提供比標準 4K UHD (3840×2160) 多達156%像素密度，帶來更寬廣的螢幕空間與卓越的細節呈現。可在原始解析度下同時編輯完整 4K 內容，並保留足夠空間管理時間軸、工具列與創意工具。224ppi 超高像素密度重現極致清晰與細膩層次，讓每個創作畫面都達到專業級精準。
1) Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。
2) 6K 解析度 (6144 × 3456) 總計有 21,233,664 像素，約為 2,123 萬像素，與 8,294,400 像素的 4K UHD 解析度 (3840 × 2160) 相比，細膩程度提升了 156%。
專業顯示
創作靈感全面釋放
為專業工作流程量身打造，呈現精準色彩、寬廣視覺空間與完美裝置相容性。全面支援影片剪輯、攝影、3D 創作、AI 創作與網頁設計，讓每個工作環節都能極致提升生產力。
Thunderbolt™ 5 打造全新相容體驗
Thunderbolt™ 5 技術讓6K螢幕發揮極致效能，傳輸速度提升2倍**，支援 6K 菊鍊連接與 DisplayPort 2.1 頻寬，輕鬆滿足新世代高效工作流程。穩定強大的效能與可擴充性，讓創作者在多工環境中依然順暢自如。96W 電力輸出支援高速充電，為專業創作提供持久動能，迎接未來更高效的挑戰。
*請使用包裝內附的 Thunderbolt™ 5 連接線，將 Thunderbolt™ 5 連接埠接至螢幕。
*若要啟用所有功能（包含 96W 充電與 6144 × 3456 解析度），您的裝置必須支援 Thunderbolt™ 5 或具備 USB-C 與 DisplayPort 2.1 介面。
*包裝內容含 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt™ 連接線各一條。
*Mac 為 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。
*DP x1、HDMI x1、USB-C x1、Thunderbolt™ x1 傳輸線與電源線 x1 均隨附於包裝中。
*菊鍊功能、解析度與更新率可能因所連接之 Mac 或 PC 效能而異。
*Thunderbolt™ 5 技術支援最高 120 Gbps （單向）顯示頻寬，效能較 Thunderbolt™ 4 提升 2 倍。
*Thunderbolt™ 5 效能數據依據 Intel 官方規格。如需詳細資訊，請參閱 Intel 官方網站。
※ 備註 ※
Windows 系統
螢幕功能可能因 Intel 處理器型號與 Windows 作業系統版本而異，部分情況下可能無法正常運作。
最低系統需求：Intel 第 12 代或更新版本處理器，Windows 11 或更新版本。
macOS 系統
螢幕功能可能在非 Apple Silicon 裝置上無法正常運作，實際情況視 macOS 版本而定。
最低系統需求：macOS Sequoia（版本 15）或更新版本。
*DPx1、HDMIx1、USB-Cx1、電源線x1 和 Thunderboltx1 傳輸線隨附於包裝中。
*Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家和地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，不提供任何 Apple 服務或保固。
為 Mac 電腦打造的無縫體驗
享受與 Mac 電腦的流暢相容性，透過 Studio Mode、高像素密度 (High-PPI) 清晰度與 M-Control 功能，為 Mac 使用者提供專屬的完美整合體驗。
Studio Mode*
輕鬆調校 Mac 顯示色彩
UltraFine™ evo 6K 的 Studio Mode 提供三種預設色彩，專為 Mac 電腦使用者而調校。它能修正細微色差，確保整個螢幕與電腦呈現一致且精準的色彩。
*Studio Mode 需透過 LG Switch 軟體（版本 3.05）啟用。功能可用性及更新時程依各國家/地區而異，請參考當地 LG 官網資訊。
**PPI 比較以 LG 32 吋 4K 螢幕（型號 32GX870A）為基準。圖片為示意模擬，僅供參考。
***用或關閉 M-Control 功能時，需使用 LG Switch 軟體。
***Mc 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。本產品非 Apple 官方產品，亦不提供任何 Apple 服務或保固。
****圖經過模擬處理，以便展示功能效果，實際使用可能有所差異。
※ 顯示器軟體更新通知 ※
使用 Studio Mode 需將顯示器軟體更新至 3.05 版或以上，更新可透過 LG Switch 軟體進行。當電腦透過下列任一方式連接網路與顯示器時，可自動或手動更新：
(1) USB-C 對 A 或 USB-A 對 B 傳輸線
(2) USB-C 對 C 或 Thunderbolt 傳輸線
*此更新需搭配 LG Switch 軟體使用：Windows 版本需為 7.3.3 或以上，Mac 版本需為 7.5.5 或以上。
*更新時程可能因國家或地區而異，詳情請參閱您所在地區的 LG 官方網站。
專業色彩 盡在掌握
支援 Adobe RGB 99.5% 與 DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域，展現更真實、更飽滿的色彩層次，搭配 10-bit 真實色深，讓色彩過渡自然流暢，細節呈現無懈可擊，為 HDR 與高解析度創作帶來前所未有的精準表現。
全尺寸螢幕圖片，設計程式顯示著鮮豔色彩。
*亮度：450nits (Typ.)，色域：DCI-P3 98% (Typ.)
*Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。
對比度 2000:1
對比度 1000:1
*Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。
2000:1 深邃黑色
締造豐富陰影
Nano IPS Black 技術將對比度從標準 IPS 的 1000:1 提升至 2000:1，讓黑色更純粹、陰影更立體，色彩層次更鮮明。
在任何角度都能保持色彩一致與真實表現，呈現如臨現場的視覺深度。
TÜV Rheinland 認證
專業級護眼
UltraFine evo 6K 顯示器通過 TÜV Rheinland 眼部舒適度認證，能有效減少藍光，提供舒適的觀賞體驗，有效緩解長時間工作或使用媒體造成的眼睛疲勞。
*此示意圖為以便理解產品功能。
*TÜV Rheinland 認證 ID（低藍光 - 硬件解決辦法）：1111305154
享受全方位便利體驗
纖薄支架設計 靈活調整更隨心
四邊極窄邊框設計帶來純淨視野，搭配極簡 L 型支架，打造整潔俐落的工作環境。
支援傾斜、翻轉、高度與旋轉等多向調整，輕鬆切換直式顯示，無論文件檢視或程式開發，都能保持最佳視角與舒適體驗。
自訂模式快速切換
LG Switch 應用程式能將顯示器最佳化，同時滿足工作和娛樂所需。透過個人化圖片精靈，輕鬆自訂符合自我喜好的畫質和亮度。您更可將顯示屏分割成 11 種不同布局，迅速啟動視訊會議平台，更加方便使用。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載
主要規格
顯示 - 尺寸 (Inch)
31.47
顯示 - 解析度
6K (6144 x 3456)
顯示 - 面板類型
IPS Black
顯示 - 面板比例
16:9
顯示 - 色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
顯示 - 曲面
NO
顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]
60
顯示 - 反應時間
5ms (GtG at Faster)
硬體 - 顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
31.47
面板比例
16:9
面板類型
IPS Black
反應時間
5ms (GtG at Faster)
解析度
6K (6144 x 3456)
點距 (mm)
0.1134 x 0.1134
色彩深度 (顏色數)
1.07B
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
450
對比度 (Typ.)
2000:1
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
曲面
NO
色域 (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
更新率 (Max.) [Hz]
60
亮度 (Min.) [cd/m²]
360
對比度 (Min.)
1400:1
尺寸 (cm)
79.94
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES (1ea)
菊鍊
YES (6K/60Hz)
DisplayPort
YES (1ea)
Thunderbolt
YES (1 in/out)
USB-C
Yes (1Up/2Down)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
Thunderbolt (資料傳輸)
YES
Thunderbolt (電力供給)
96W
USB 下行埠
YES (via USB-C/2ea/ver3.2 Gen2, 15W)
USB 上行埠
YES (via USB-C Thunderbolt/1ea)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (電源供給)
NO
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
NO
自動亮度調節
YES
色弱模式
NO
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
YES
PIP
YES
PBP
2PBP
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
NO
硬體校色支援
Ready
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
NO
閱讀模式
NO
FPS 幀數計數器
NO
可變更新率
NO
增強影像解析度
YES
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
NO
麥克風
NO
HDR Effect
YES
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
937 X 183 X 490
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
718.4 X 582.3 X 198.2
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
718.4 X 413.5 X 26.5
重量(含外箱) (kg)
14
重量(含底座) (kg)
9.5
INFO
產品名稱
32U990A-S
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 1.2W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
功耗 (On-Mode)
55W
功耗 (On-Mode) (ErP)
70W
配件
變壓器
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
HDMI
YES
其它 (配件)
USB-C cable
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
LG UltraGear™ Studio
NO