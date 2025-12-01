About Cookies on This Site

32" UltraFine™ evo 6K Nano IPS 高畫質編輯螢幕 (支援Thunderbolt™ 5)

32" UltraFine™ evo 6K Nano IPS 高畫質編輯螢幕 (支援Thunderbolt™ 5)

32U990A-S
主要功能

  • 32吋 6K (6144 x 3456) 解析度
  • Thunderbolt™ 5 x2、DP 2.1 x1、HDMI 2.1 x1、USB-C x 3
  • 獲VESA DisplayHDR™ 600 認證
  • DCI-P3 98% (Typ.) / Adobe RGB 99.5%/ 真實10-bit色深
  • 2,000:1 對比度
  • TÜV Rheinland 眼部舒適度認證
更多

最新優惠資訊

了解更多
最新優惠資訊
顯示器 相容性可用性
LG UltraFine™ evo 32U990A 產品圖片，下方有其標誌和獎項標誌

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品圖片，下方有其標誌和獎項標誌




全球首款6K Thunderbolt™ 5 高畫質編輯螢幕

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品圖片，下方有其標誌和獎項標誌

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品圖片，下方有其標誌和獎項標誌

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*根據 Thunderbolt™ Community 網站，截至2025年10月，32U990A 為全球首款採用 Thunderbolt™ 5 的 6K 解析度顯示器*https://www.thunderbolttechnology.net/products

獲獎卓越表現

Digital Trends Award 標誌

Digital Trends 2025

榮獲《Digital Trends》讀者票選「最佳顯示器系列」，專為遊戲玩家與追求高效能的使用者打造。

CES 創新獎標誌

CES 2025 獲獎

CES 創新獎 - 獲獎產品

影像技術類別

紅點設計大獎標誌

紅點設計大獎 2025

紅點設計大獎 2025

*CES 創新獎評選依據參賽者提交的說明資料進行。CTA 並未驗證提交資料或相關主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。

6 張不同圖片，文字暗示 UltraFine 的主要功能

6 張不同圖片，文字暗示 UltraFine 的主要功能

前所未見的 6K Thunderbolt™ 5 螢幕

6K 解析 × 224 PPI
極致細節一覽無遺

6K 螢幕 (6144×3456，224ppi) 提供比標準 4K UHD (3840×2160) 多達156%像素密度，帶來更寬廣的螢幕空間與卓越的細節呈現。可在原始解析度下同時編輯完整 4K 內容，並保留足夠空間管理時間軸、工具列與創意工具。224ppi 超高像素密度重現極致清晰與細膩層次，讓每個創作畫面都達到專業級精準。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

1) Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。

2) 6K 解析度 (6144 × 3456) 總計有 21,233,664 像素，約為 2,123 萬像素，與 8,294,400 像素的 4K UHD 解析度 (3840 × 2160) 相比，細膩程度提升了 156%。

專業顯示
創作靈感全面釋放

為專業工作流程量身打造，呈現精準色彩、寬廣視覺空間與完美裝置相容性。全面支援影片剪輯、攝影、3D 創作、AI 創作與網頁設計，讓每個工作環節都能極致提升生產力。

2 台顯示著影像的 UltraFine 顯示器放置在黑暗的工作室中。

2 台顯示著影像的 UltraFine 顯示器放置在黑暗的工作室中。

5 張圖片顯示在 UltraFine 顯示器上使用各種工具工作的創意工作者。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

Thunderbolt™ 5  打造全新相容體驗

Thunderbolt™ 5 技術讓6K螢幕發揮極致效能，傳輸速度提升2倍**，支援 6K 菊鍊連接與 DisplayPort 2.1 頻寬，輕鬆滿足新世代高效工作流程。穩定強大的效能與可擴充性，讓創作者在多工環境中依然順暢自如。96W 電力輸出支援高速充電，為專業創作提供持久動能，迎接未來更高效的挑戰。

更高速度傳輸圖示 | 6K 菊鍊圖示 | 電源供應圖示

傳輸速度提升 2 倍**

（高達 80 Gbps）

更高速度傳輸圖示 | 6K 菊鍊圖示 | 電源供應圖示

6K 菊鍊

更高速度傳輸圖示 | 6K 菊鍊圖示 | 電源供應圖示

96W 電源供應

兩台相同的 UltraFine 顯示器放在筆記型電腦和儲存裝置旁邊，螢幕上顯示著程式介面，並展示其多種連接性。

兩台相同的 UltraFine 顯示器放在筆記型電腦和儲存裝置旁邊，螢幕上顯示著程式介面，並展示其多種連接性。

*請使用包裝內附的 Thunderbolt™ 5 連接線，將 Thunderbolt™ 5 連接埠接至螢幕。

*若要啟用所有功能（包含 96W 充電與 6144 × 3456 解析度），您的裝置必須支援 Thunderbolt™ 5 或具備 USB-C 與 DisplayPort 2.1 介面。

*包裝內容含 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt™ 連接線各一條。

*Mac 為 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。

*DP x1、HDMI x1、USB-C x1、Thunderbolt™ x1 傳輸線與電源線 x1 均隨附於包裝中。

*菊鍊功能、解析度與更新率可能因所連接之 Mac 或 PC 效能而異。

*Thunderbolt™ 5 技術支援最高 120 Gbps （單向）顯示頻寬，效能較 Thunderbolt™ 4 提升 2 倍。

*Thunderbolt™ 5 效能數據依據 Intel 官方規格。如需詳細資訊，請參閱 Intel 官方網站。

※ 備註 ※

 

Windows 系統

螢幕功能可能因 Intel 處理器型號與 Windows 作業系統版本而異，部分情況下可能無法正常運作。

最低系統需求：Intel 第 12 代或更新版本處理器，Windows 11 或更新版本。

 

macOS 系統

螢幕功能可能在非 Apple Silicon 裝置上無法正常運作，實際情況視 macOS 版本而定。

最低系統需求：macOS Sequoia（版本 15）或更新版本。

UltraFine 顯示器連接埠的特寫視圖，展示各種纜線連接。

多元連接
無縫相容 Mac 與 Windows 系統

LG UltraFine evo 6K 螢幕可同時支援 Mac 與 Windows，提供多樣化連接介面，打造高效集中式連接中心。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*DPx1、HDMIx1、USB-Cx1、電源線x1 和 Thunderboltx1 傳輸線隨附於包裝中。

*Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家和地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，不提供任何 Apple 服務或保固。

為 Mac 電腦打造的無縫體驗

享受與 Mac 電腦的流暢相容性，透過 Studio Mode、高像素密度 (High-PPI) 清晰度與 M-Control 功能，為 Mac 使用者提供專屬的完美整合體驗。

Studio Mode*
輕鬆調校 Mac 顯示色彩

UltraFine™ evo 6K 的 Studio Mode 提供三種預設色彩，專為 Mac 電腦使用者而調校。它能修正細微色差，確保整個螢幕與電腦呈現一致且精準的色彩。

*此示意圖為以便理解產品功能。實際使用因現實條件略有差異。



高像素密度 (High-PPI)**
清晰螢幕體驗

UltraFine evo 6K 具備 224 PPI，連接 Mac 電腦時可呈現高像素密度的細膩畫質。每個細節都清晰銳利，讓大型螢幕上的影像與文字更精緻、自然。



M-Control***
輕鬆調整亮度與音量

透過 Mac 鍵盤即可輕鬆調整 UltraFine evo 6K 的亮度與音量，操作直覺便利，無需額外設定。

*Studio Mode 需透過 LG Switch 軟體（版本 3.05）啟用。功能可用性及更新時程依各國家/地區而異，請參考當地 LG 官網資訊。

**PPI 比較以 LG 32 吋 4K 螢幕（型號 32GX870A）為基準。圖片為示意模擬，僅供參考。

***用或關閉 M-Control 功能時，需使用 LG Switch 軟體。

***Mc 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。本產品非 Apple 官方產品，亦不提供任何 Apple 服務或保固。

****圖經過模擬處理，以便展示功能效果，實際使用可能有所差異。

※ 顯示器軟體更新通知 ※

使用 Studio Mode 需將顯示器軟體更新至 3.05 版或以上，更新可透過 LG Switch 軟體進行。當電腦透過下列任一方式連接網路與顯示器時，可自動或手動更新：

 

(1) USB-C 對 A 或 USB-A 對 B 傳輸線

(2) USB-C 對 C 或 Thunderbolt 傳輸線

*此更新需搭配 LG Switch 軟體使用：Windows 版本需為 7.3.3 或以上，Mac 版本需為 7.5.5 或以上。

*更新時程可能因國家或地區而異，詳情請參閱您所在地區的 LG 官方網站。

UltraFine 顯示器的前視圖，顯示著色彩繽紛的影像，展示準確細膩的色彩顯示效果。下方放置著 VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 標誌。

真實色彩
讓細節更動人

搭載 VESA DisplayHDR™ 600，亮部純淨、暗部深邃，細節層次分明，讓創作每一筆色彩都更貼近真實。

*此示意圖為以便理解產品功能。實際使用因現實條件略有差異。

專業色彩  盡在掌握

支援 Adobe RGB 99.5% 與 DCI-P3 98% (Typ.) 廣色域，展現更真實、更飽滿的色彩層次，搭配 10-bit 真實色深，讓色彩過渡自然流暢，細節呈現無懈可擊，為 HDR 與高解析度創作帶來前所未有的精準表現。

全尺寸螢幕圖片，設計程式顯示著鮮豔色彩。

Adobe RGB 99.5%

Adobe RGB 是在列印相關工作中廣泛使用的色域，讓創作者能在同一顯示器上精準比對數位與印刷作品的色彩一致性。

DCI-P3 98%

精確且鮮明的色域，適用於影片剪輯和調色。

真實 10-bit 色彩深度

真實 10-bit 色彩深度讓高解析度和 HDR 內容無需依賴模擬的 8-bit + FRC 方法，即可呈現精確細膩的驚豔色彩。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*亮度：450nits (Typ.)，色域：DCI-P3 98% (Typ.)

*Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。

以 1000:1 的對比度呈現山景的黑白影像，與 2000:1 對比度下的黑白影像對比。

對比度 2000:1

以 2000:1 的對比度呈現山景的黑白影像，展示比 1000:1 對比度更深邃的黑色。

對比度 1000:1

*此示意圖為以便理解產品功能。實際使用因現實條件略有差異。

*Nano IPS 是一項先進 IPS 技術，將奈米粒子應用於螢幕 LED。

2000:1 深邃黑色
締造豐富陰影

Nano IPS Black 技術將對比度從標準 IPS 的 1000:1 提升至 2000:1，讓黑色更純粹、陰影更立體，色彩層次更鮮明。

在任何角度都能保持色彩一致與真實表現，呈現如臨現場的視覺深度。

TÜV Rheinland 認證
專業級護眼

UltraFine evo 6K 顯示器通過 TÜV Rheinland 眼部舒適度認證，能有效減少藍光，提供舒適的觀賞體驗，有效緩解長時間工作或使用媒體造成的眼睛疲勞。

*此示意圖為以便理解產品功能。

*TÜV Rheinland 認證 ID（低藍光 - 硬件解決辦法）：1111305154

享受全方位便利體驗

纖薄支架設計 靈活調整更隨心

四邊極窄邊框設計帶來純淨視野，搭配極簡 L 型支架，打造整潔俐落的工作環境。

支援傾斜、翻轉、高度與旋轉等多向調整，輕鬆切換直式顯示，無論文件檢視或程式開發，都能保持最佳視角與舒適體驗。 

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

四邊極窄邊框

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

傾斜度

-5°~20°

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

高度

60mm

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

垂直翻轉

90°

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

自訂模式快速切換 

LG Switch 應用程式能將顯示器最佳化，同時滿足工作和娛樂所需。透過個人化圖片精靈，輕鬆自訂符合自我喜好的畫質和亮度。您更可將顯示屏分割成 11 種不同布局，迅速啟動視訊會議平台，更加方便使用。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載

UltraFine 顯示器放置在虛擬空間中，聲波從顯示器的底部開始向前散發。在螢幕上，一位穿著紅色太空衣的女性正面向前方。

清晰音質 沉浸體驗

內建 2 組 5W 喇叭，為遊戲、視訊通話與影片播放提供清晰飽滿的音質，

無需外接音響，即可享受臨場感十足的沉浸音效。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 顯示 - 尺寸 (Inch)

    31.47

  • 顯示 - 解析度

    6K (6144 x 3456)

  • 顯示 - 面板類型

    IPS Black

  • 顯示 - 面板比例

    16:9

  • 顯示 - 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • 顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 顯示 - 曲面

    NO

  • 顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 顯示 - 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 硬體 - 顯示位置調整

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.47

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS Black

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    6K (6144 x 3456)

  • 點距 (mm)

    0.1134 x 0.1134

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    450

  • 對比度 (Typ.)

    2000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    360

  • 對比度 (Min.)

    1400:1

  • 尺寸 (cm)

    79.94

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES (1ea)

  • 菊鍊

    YES (6K/60Hz)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • Thunderbolt

    YES (1 in/out)

  • USB-C

    Yes (1Up/2Down)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    YES

  • Thunderbolt (電力供給)

    96W

  • USB 下行埠

    YES (via USB-C/2ea/ver3.2 Gen2, 15W)

  • USB 上行埠

    YES (via USB-C Thunderbolt/1ea)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    NO

  • 自動亮度調節

    YES

  • 色弱模式

    NO

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    NO

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Pivot

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    937 X 183 X 490

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    14

  • 重量(含底座) (kg)

    9.5

INFO

  • 產品名稱

    32U990A-S

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 1.2W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • 功耗 (On-Mode)

    55W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    70W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    USB-C cable

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

