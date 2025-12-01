32" UltraFine™ evo 6K Nano IPS 高畫質編輯螢幕 (支援Thunderbolt™ 5)

*請使用包裝內附的 Thunderbolt™ 5 連接線，將 Thunderbolt™ 5 連接埠接至螢幕。

*若要啟用所有功能（包含 96W 充電與 6144 × 3456 解析度），您的裝置必須支援 Thunderbolt™ 5 或具備 USB-C 與 DisplayPort 2.1 介面。

*包裝內容含 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt™ 連接線各一條。

*Mac 為 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。

*DP x1、HDMI x1、USB-C x1、Thunderbolt™ x1 傳輸線與電源線 x1 均隨附於包裝中。

*菊鍊功能、解析度與更新率可能因所連接之 Mac 或 PC 效能而異。

*Thunderbolt™ 5 技術支援最高 120 Gbps （單向）顯示頻寬，效能較 Thunderbolt™ 4 提升 2 倍。

*Thunderbolt™ 5 效能數據依據 Intel 官方規格。如需詳細資訊，請參閱 Intel 官方網站。