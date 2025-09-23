Skip to ContentSkip to Accessibility Help
27" UltraGear™ QHD 200Hz 專業電競螢幕

27G610A-B
主要功能

  • 27 吋QHD (2560x1440) 專業電競螢幕
  • 獲 VESA DisplayHDR™ 400 認證
  • 200Hz 更新率
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • 支援 AMD FreeSync™ Premium 技術
  • 極窄邊框設計
更多
UltraGear™ 27g610a 電競螢幕的前視圖。

UltraGear™ 27g610a 電競螢幕的前視圖。

27 吋 QHD (2560x1440) 200Hz
IPS電競螢幕

LG UltraGear™ 27G610A 電競螢幕的前視圖，螢幕位於充滿未來感的霓虹燈走廊中，放置於六角形底座上；顯示著鮮豔紫色和紅色漩渦，中間展示 UltraGear 標誌。

LG UltraGear™ 27G610A 電競螢幕的前視圖，螢幕位於充滿未來感的霓虹燈走廊中，放置於六角形底座上；顯示著鮮豔紫色和紅色漩渦，中間展示 UltraGear 標誌。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

五個功能圖塊的拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G610A：顯示器邊框標示「27″ QHD 2560×1440」字樣；科幻風格的戰鬥場景標示著「sRGB 99% (Typ.) 廣色域 與 VESA DisplayHDR™ 400」；呈現動態模糊效果的機車影像標示著「200Hz 更新率」；太空船影像標示著「1ms (GtG) 反應時間」；以及 HDMI 傳輸線特寫視圖標示著「HDMI 2.0」。

五個功能圖塊的拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G610A：顯示器邊框標示「27″ QHD 2560×1440」字樣；科幻風格的戰鬥場景標示著「sRGB 99% (Typ.) 廣色域 與 VESA DisplayHDR™ 400」；呈現動態模糊效果的機車影像標示著「200Hz 更新率」；太空船影像標示著「1ms (GtG) 反應時間」；以及 HDMI 傳輸線特寫視圖標示著「HDMI 2.0」。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

視界無限，沉浸其中

 UltraGear 27 吋 QHD (2560x1440) 螢幕，帶來細膩清晰的視覺饗宴，高像素密度呈現銳利精緻的畫面，讓您全情投入，享受震撼的沉浸體驗。

LG UltraGear™ 27G610A 電競螢幕特寫視圖，展示科幻遊戲戰鬥場景，當中有充滿未來感的太空船和機甲。層疊的文字突顯解析度和螢幕比例：「16:9 QHD 2560×1440」。

LG UltraGear™ 27G610A 電競螢幕特寫視圖，展示科幻遊戲戰鬥場景，當中有充滿未來感的太空船和機甲。層疊的文字突顯解析度和螢幕比例：「16:9 QHD 2560×1440」。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

沉浸享受真實色彩，征服遊戲世界

支援 99% sRGB (Typ.) 廣色域，精準呈現細膩色彩，搭配 VESA DisplayHDR™ 400 技術，打造逼真的遊戲視覺體驗。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*此為示意圖，以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

顯示器的側視圖，螢幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的圖像。

急速更新率，搶奪先機

200Hz 更新率帶來極致流暢的影像表現，有效降低動態模糊。每一幀皆清晰銳利，助您在激烈戰局中精準掌握每個關鍵時刻。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

超快反應，決勝毫秒之間

在競技對戰中，每一毫秒都是致勝關鍵，透過 1ms (GtG) 超快反應時間，操作與畫面幾乎零延遲，並有效降低重影發生，讓您以極速反應掌握先機，享受競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。

「TECHNOLOGY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「TECHNOLOGY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

技術到位，戰力全開

支援 AMD FreeSync™ Premium技術，徹底解決畫面撕裂與延遲，讓遊戲畫面絲滑順暢，讓每一次出招都更精準，助你全力釋放戰鬥潛能。

圖片顯示遊戲視覺效果的分割螢幕比較，左側為未啟用同步技術的效果，右側為啟用同步技術的效果。左側畫面中，飛行員從未來感噴射機座艙望出去的視野因畫面撕裂與卡頓而扭曲；右側畫面呈現同一場景，但畫面流暢順滑，並帶有明亮的動態軌跡。標題寫著「技術到位，戰力全開」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 和 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 認證。

圖片顯示黑色 AMD FreeSync™ Premium 認證標誌，位於淺米色背景中央。

圖片顯示黑色 AMD FreeSync™ Premium 認證標誌，位於淺米色背景中央。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*此功能的表現是與未運用同步技術的型號進行比較。

*依網路連線狀況不同，功能執行可能出現錯誤或延遲。

降低延遲 精準操控

有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場

黑色穩定器

透過黑色穩定器(Black Stabilizer)提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

精巧時尚

極窄邊框設計勾勒俐落美感，呈現簡潔大方的視覺風格。搭載可旋轉、傾斜與高度調整的多功能底座，靈活因應多元使用情境，獨特 L 型支架支援大範圍旋轉調整，有效釋放桌面空間，打造更簡約、實用且和諧的工作環境。

旋轉可調整圖示。

旋轉

 -30°~30°

傾斜度可調整圖示。

傾斜度

-5°~20°

高度可調整圖示。

高度

110mm

樞軸旋轉圖示。

樞軸旋轉

順時針

UltraGear™ 27g610a 電競螢幕的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 27g610a 電競螢幕的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

HDMI 圖示。

2 條 HDMI™ 2.1 傳輸線

DisplayPort 圖示。

1 個 DisplayPort 1.4 連接埠 

支援 DSC 技術

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    200

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2331 x 0.2331

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    200

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 尺寸 (cm)

    68.4

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    NO

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.2 x 544.2 x 224.5

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • 重量(含底座) (kg)

    5.3

INFO

  • 產品名稱

    27G610A-B

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    NO

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    NO

  • 其它 (配件)

    NO

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

