We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" UltraGear™ QHD 200Hz 專業電競螢幕
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
視界無限，沉浸其中
UltraGear 27 吋 QHD (2560x1440) 螢幕，帶來細膩清晰的視覺饗宴，高像素密度呈現銳利精緻的畫面，讓您全情投入，享受震撼的沉浸體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
沉浸享受真實色彩，征服遊戲世界
支援 99% sRGB (Typ.) 廣色域，精準呈現細膩色彩，搭配 VESA DisplayHDR™ 400 技術，打造逼真的遊戲視覺體驗。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
*此為示意圖，以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
超快反應，決勝毫秒之間
在競技對戰中，每一毫秒都是致勝關鍵，透過 1ms (GtG) 超快反應時間，操作與畫面幾乎零延遲，並有效降低重影發生，讓您以極速反應掌握先機，享受競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。
技術到位，戰力全開
支援 AMD FreeSync™ Premium技術，徹底解決畫面撕裂與延遲，讓遊戲畫面絲滑順暢，讓每一次出招都更精準，助你全力釋放戰鬥潛能。
圖片顯示遊戲視覺效果的分割螢幕比較，左側為未啟用同步技術的效果，右側為啟用同步技術的效果。左側畫面中，飛行員從未來感噴射機座艙望出去的視野因畫面撕裂與卡頓而扭曲；右側畫面呈現同一場景，但畫面流暢順滑，並帶有明亮的動態軌跡。標題寫著「技術到位，戰力全開」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 和 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 認證。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此功能的表現是與未運用同步技術的型號進行比較。
*依網路連線狀況不同，功能執行可能出現錯誤或延遲。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
精巧時尚
極窄邊框設計勾勒俐落美感，呈現簡潔大方的視覺風格。搭載可旋轉、傾斜與高度調整的多功能底座，靈活因應多元使用情境，獨特 L 型支架支援大範圍旋轉調整，有效釋放桌面空間，打造更簡約、實用且和諧的工作環境。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
尺寸 (Inch)
27
解析度
2560 x 1440
面板類型
IPS
面板比例
16:9
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
200
反應時間
1ms (GtG at Faster)
顯示位置調整
Tilt/Swivel/Height/Pivot
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
27
面板比例
16:9
面板類型
IPS
反應時間
1ms (GtG at Faster)
解析度
2560 x 1440
點距 (mm)
0.2331 x 0.2331
色彩深度 (顏色數)
16.7M
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
對比度 (Typ.)
1000:1
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
200
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
尺寸 (cm)
68.4
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES(2ea)
菊鍊
NO
DisplayPort
YES(1ea)
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
USB 下行埠
NO
USB 上行埠
NO
USB-C (資料傳輸)
NO
USB-C (電源供給)
NO
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
自動亮度調節
NO
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
YES
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
NO
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
NO
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
NO
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
NO
麥克風
NO
HDR Effect
YES
硬體
顯示位置調整
Tilt/Swivel/Height/Pivot
壁掛 (mm)
100 x 100
一鍵支架安裝
NO
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
NO
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
865.0 x 435.0 x 140.0
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.2 x 544.2 x 224.5
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.2 x 364.5 x 49.2
重量(含底座) (kg)
5.3
INFO
產品名稱
27G610A-B
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
配件
變壓器
NO
Display Port
YES
HDMI
NO
其它 (配件)
NO
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
雙向控制設定
NO
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO