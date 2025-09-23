27" UltraGear™ QHD 200Hz 專業電競螢幕

圖片顯示遊戲視覺效果的分割螢幕比較，左側為未啟用同步技術的效果，右側為啟用同步技術的效果。左側畫面中，飛行員從未來感噴射機座艙望出去的視野因畫面撕裂與卡頓而扭曲；右側畫面呈現同一場景，但畫面流暢順滑，並帶有明亮的動態軌跡。標題寫著「技術到位，戰力全開」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 和 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 認證。