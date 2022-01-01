首次提供具革命性的家庭影院體驗

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*LG QNED mini LED 是一款結合 NanoCell 和量子點技術的 mini LED 電視。
真實 8K 影院
家庭影院讓您享有好萊塢體驗
使用 LG QNED 在家中舒適體驗大螢幕的魔力。結合超大螢幕，真實 8K 的電影畫面令人嘆為觀止，這是您持續等待真正的電影體驗。
*僅適用 8K 型號 (QNED99/96) 的功能。
*模擬影像以加強對功能的理解。
電影製作人模式(FILMMAKER Mode™)
來自導演剪輯的場景
呈現最原始的電影畫面，關掉移動平滑功能並保留電影原始長寬比 、色彩和幀率，呈現出導演想表達的原始視覺效果。
電影導演正看著大型電視監視器，在編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。
*對影人模式的支援可能因國家/地區而不同。
杜比視界 IQ (Dolby Vision IQ)&杜比全景聲
(Dolby ATMOS)
電影製作人模式
(FILMMAKERMode™)
最新雙杜比支援，利用廣泛的內容和服務，帶來電影般的畫面和音效。
杜比視界 IQ 使用中繼資料和電視的內建光感應器，配合內容和周遭環境提高畫質，
杜比全景聲則提供身歷其境的多維音效。
*QNED99/96/91/86 配置杜比視界 IQ 和杜比全景聲。
*模擬影像以加強對功能的理解。
HDR10 Pro
HDR清晰度 栩栩如生
使用 LG 本身的高動態範圍技術 HDR10 Pro，您會為內容看起來如此逼真而感到驚艷。HDR10 Pro 不僅可以調整亮度等級，增強色彩並在每張影像中顯示更多細節，甚至可以強化一般的 HDR 內容。
*模擬影像以加強對功能的理解。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
影音串流平台
娛樂無止境
LG QNED 擁有一些世界上最大的影音串流平台，包括 NETFLIX、Amazon Prime Video、Disney+、Apple TV+ 等等。如此多樣化的選擇，您的電影之夜肯定有您喜愛的內容。
4 個影像如下 – 每個都有串流媒體平台標誌和畫面影像。畫面呈現《獵魔士》的 Netflix 標誌、有波巴·費特的 Disney plus 標誌、畫面呈現《基地》的 Apple TV plus 標誌，以及畫面呈現《湯姆·克蘭西之冷血悍將》的 Prime Video 標誌。
*OTT 服務需要單獨訂閱。
*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。Disney+ 需要另行訂閱。 (c) 2022 迪士尼及其相關實體。
Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和/或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。
具革命性的科技
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