Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
QNED 4K AI 語音物聯網智慧電視/75吋 (可壁掛)/2023

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 免費壁掛安裝，搭贈壁掛架OLW480B(價值$4500)

QNED 4K AI 語音物聯網智慧電視/75吋 (可壁掛)/2023

75QNED81SRA

QNED 4K AI 語音物聯網智慧電視/75吋 (可壁掛)/2023

(4)
帶填充影像和產品標誌的 LG QNED 電視前視圖
QNED提高影像亮度與細節

色彩更明亮的QNED
純淨畫質再升級

Quantum Dot 量子點結合 NanoCell 一奈米的強大技術，體驗超凡的畫面色彩。

彩色粉末爆炸的場景在電視螢幕上重疊。

*QNED86 擁有 QNED Color Pro。
*QNED81/75 擁有 QNED Color。

控光技術Pro及超高對比度

卓越的色彩表現

LG QNED 採用強大的深度學習演算法，以提高對比度比率並增強亮度，
呈現清晰自然的影像，同時最大程度地減少光暈效應。

有兩個電視螢幕——一個在左邊，另一個在右邊。每台電視上都有相同的彩色水晶影像。左邊的影像有些泛白，而右邊的影像非常生動。右圖電視左下角有處理器晶片圖。

*QNED86全系列及86QNED81搭載精準控光技術。
*QNED81及QNED75全系列搭載區域控光技術。
*QNED81/75 擁有控光技術Pro。
*模擬影像以加強對功能的理解。

α7 第六代 4K AI影音處理晶片

掌控影音品質

α7 第六代 4K AI影音處理晶片是LG最先進處理器，透過深度學習的AI智慧大腦，
再一次為您締造璀璨奪目的絢麗影像。

*QNED86/81 配備了 α7 第 6 代 4K AI影音處理晶片
*QNED75 配備了 α5 第 6 代 4K AI影音處理晶片。

AI影像 Pro

使用AI影像 Pro，完美的畫面比以往都更容易取得。
升級過的AI超級升頻技術會使用AI技術來分析並恢復低解析度內容中失去的資訊，以確保您觀看的一切都處於最佳的狀態。

透過左右畫面分割顯示一張向日葵圖片。啟用AI影像 Pro 的右側圖片顯得更明亮、更清晰。

*QNED86/81 擁有AI影像 Pro。
*QNED86/81 擁有AI智慧升頻。
*AI影像 Pro 不適用於 OTT 服務上的任何受版權保護的內容。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*升頻內容的畫質將根據來源解析度而改變。
*模擬影像以加強對功能的理解。

（無圖片）

AI音效 Pro

透過對音訊資料進行深度學習，處理器可以識別語音、音訊效果和音訊頻率，進而可以根據您正在觀看的內容類型最佳化聲音，以享有更身臨其境的空間聲音。

啟用AI音效 Pro 並顯示一張圖片，彷彿豐富的聲音用音效充滿了空間。

*QNED86/81/75擁有虛擬環繞 5.1.2 聲道混合。

（無圖片）

用低角度華麗呈現 QNED 的超大螢幕。

超寬廣大螢幕

超寬廣大螢幕，體驗前所未見

在QNED令人驚嘆的大螢幕上，以鮮豔的色彩將觀影體驗進化到全新境界。

纖薄機身設計

QNED 機身比以往更纖薄，確保善用空間。

螢幕邊角特寫，凸顯纖薄設計。

*QNED80 (75/65/55/50") 採用纖薄機身設計。
*適用型號可能因應不同地區而異。

（無圖片）

以優質音效 提供更完整的娛樂體驗

LG Soundbar

沉浸式影音體驗的最佳搭配

LG Soundbar專門設計與您的 LG 電視無縫協作，搭配在一起以提供完美的娛樂體驗。

透過相配電視和音箱的特寫鏡頭呈現完美搭配。

*電視音效模式分享可能因電視型號而異。
*電視AI處理器版本因電視型號而異。
*音箱模式控制可能因音箱型號而異。
*LG 電視遙控器的使用僅限於特定功能。

WOW 介面

多元化設定

只要連接至LG電視，Soundbar即會自動切換至相應模式，更會帶來額外的音效設定，享受電視及Soundbar同時帶來的音效體驗。

電視螢幕上顯示更改設定的介面。

*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG Soundbar型號而異。

ThinQ AI 與 webOS

最懂你心的智慧功能

搭載個人化提醒、客製化推薦等智慧功能，讓您一開機就能快速享受最愛影音內容，強大AI智慧功能，讓娛樂更直觀進化。

*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。

我的個人設定

每位家庭成員都能自訂個人化設定，直接享受最愛的影音節目。個人化推薦功能不只能針對喜好為您推薦量身訂做的節目，還能快速儲存您最常用的應用程式。
電視螢幕上播放著啟動「我的個人設定」的畫面。

*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。

（無圖片）

快捷介面

輕鬆快速地儲存您喜愛的應用程式和影音節目！您還可為不同的使用者進行快捷介面設定，免除再次尋找喜愛影音與程式的困擾。
電視螢幕上播放著啟動 Quick Card 功能的畫面。
AI影像設定精靈

全自動調整畫面
完美符合您的喜好

AI影像設定精靈將分析 8500 萬種潛在設定，好找到最佳的影像解析。透過AI人工智慧的深度學習，瞭解觀賞者喜歡的影像類型與顏色偏好，自動調整以符合您的喜好。

*QNED86/81 支援AI影像設定精靈。

AI個人化推薦

懂您的需要

個人化影音推薦。AI個人化推薦功能會根據以往的電視使用情況和語音搜尋紀錄來推薦熱門關鍵字，好讓您獲得更多喜愛的內容。

電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。

*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。

支援AirPlay 與 HomeKit，無縫接軌您的APPLE設備

通過 Matter、Apple Airplay 及 HomeKit 等支援服務，無縫連接和輕松操控 LG 電視。

hey google 的標誌 支援 Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
*Amazon Alexa 的支援或因應不同地區而有所差異。

（無圖片）

螢幕多重顯示

畫面並排

使您的螢幕更多樣化。 借助畫面並排功能，可在螢幕上同時享受兩個畫面的各種內容，並通過 LG Smart Cam 使用更多互動服務。

子母畫面

使用子母畫面，在觀看內容的同時觀察自己。 只需連接 Smart Cam，即可在居家鍛煉時檢查自己的動作。

雙螢幕功能

發現更多利用雙輸入模式工作的方法。同時從兩個 HDMI 輸入需參考和訪問的資料，實現終極工作設置。

*應用程式/輸入組合或因應不同服務而有所差異。
*兩個螢幕上的畫質/音效設定相同。
*「LG Fitness」設有子母畫面功能，配合應用程式中的 USB 鏡頭。
*圖像輸出僅限於一個螢幕。

LG電視智慧攝影機

直覺式簡易安裝和纖薄的一體化極簡設計，LG電視智慧攝影機就是您遠端會議的好幫手。

圖像顯示了安裝在米色空間電視上的 LG 電視智慧攝影機的特寫視圖。

一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。

*LG 智慧相機另行販售。

（無圖片）

一個人坐在沙發上享受牆上的大電視播放的電影。

劇院級影音享受

媲美真正劇院的沉浸感受

開啟LG QNED 把劇院搬進您家中，樂享驚豔的電影體驗。

男人盯著外面，看起來很生氣。影像分為兩部分。左半邊的影像顯得暗淡，色彩不夠鮮豔，而右半邊的影像看起來更鮮豔，色彩更豐富。左上角寫著「傳統」，右上角寫著「HDR 10 PRO」。

超高對比，細膩色彩
HDR10 Pro 創造逼真驚豔

HDR10 Pro 的進階優化技術，逐幀自動提升影像的對比度和清晰度，
進而提高立體感、銳利度和表現力。

*模擬影像以加強對功能的理解。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

電影製作人模式(FILMMAKER Mode™)

呈現最原始的電影畫面，本模式將保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。

*對製作人模式的支援可能因國家 / 地區而異。

（無圖片）

每個標誌旁都有串流媒體服務平台的標誌和對應的影片片段。顯示 Netflix 的《星期三》、Apple TV 的《泰德·拉索》、Disney Plus 的《國家寶藏》和 PRIME VIDEO 的《力量之戒》之圖片。

娛樂

無窮無盡
集結所有您最愛的娛樂串流平台

開啟 LG QNED ，輕鬆享受最大串流媒體平台的最新影音。

*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。 (c) 2022 迪士尼及其相關實體。
*Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms，了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。

牆上有一台大電視，而且可以看到螢幕裡的賽車遊戲畫面。電視前可看到專注玩遊戲的人的雙手和搖桿。

遊戲體驗再進化

嘆為觀止，刺激有趣的遊戲體驗

專為次世代遊戲而生的ＬＧ電視，就是為了創造極致視聽娛樂享受而存在。

遊戲最佳化設定和遊戲儀表板

遊戲最佳化設定將您的所有遊戲設定儲存在易於使用的功能表中，而新的遊戲儀表板可讓您快速存取目前設定。

儀表板的圖片顯示在遊戲畫面上——它的調色盤顯示遊戲狀態、黑暗模式、應用程式上的應用程式、遊戲優化器、所有設定和使用者指南的圖示。

*軟體更新可用性可能依據型號和地區而異。
*遊戲最佳化設定功能表中的項目可能因系列而不同。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用

（無圖片）

4K 120Hz & ALLM & eARC

透過具有4K 120Hz HDR、ALLM及eARC等最新的HDMI 2.1規格，
可實現流暢、低延遲、減少運動模糊和殘影現象的次世代遊戲畫面。

有一架紅色的戰機，畫面一分為二 — 左半邊畫面色彩較淡，略陰暗，而右半邊畫面較亮，色彩較豐富。影像的左上角是傳統，右上角是 LG QNED 標誌。

*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以加強對功能的理解。

（無圖片）

QNED 電視立在紅牆前——螢幕上顯示兩名球員在打籃球。正下方有兩個影像方塊。左側顯示 VRR 關閉並顯示相同影像的模糊畫面，右側則顯示 VRR 開啟並顯示相同的影像。

讓人驚艷的流暢體驗

AMD FreeSync Premium 最佳化功能，有效減少畫面的閃爍延遲與撕裂，
完美體驗電競飆速感。

QNED 電視立在紅牆前——螢幕上顯示兩名球員在打籃球。正下方有兩個影像方塊。左側顯示 VRR 關閉並顯示相同影像的模糊畫面，右側則顯示 VRR 開啟並顯示相同的影像。

畫面不再延遲

開啟VRR功能，讓你享受低延遲不卡頓，超流暢的遊戲快感。

*QNED86/81 擁有 AMD FreeSync™ Premium。
*QNED86/81 擁有 VRR。

HGiG

LG 與遊戲業界的知名人士合作，為您帶來活靈活現，擁有強烈逼真感和視覺震撼的 HDR 遊戲。

影像顯示女子手持一把槍，戴著全罩面罩。左半邊影像較淡，色彩較少，而右半邊影像相對色彩更豐富。

*HGiG 來自遊戲和電視顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。

（無圖片）

電視周圍冒出火焰，您可在裡面看到《電馭叛客》的遊戲畫面。電視頂端有個 Geforce now 標誌。

雲端遊戲

豐富遊戲體驗，讓每個瞬間都驚嘆

LG QNED 與 GeForce NOW合 作，為您帶來一系列的新遊戲。

*支援的合作夥伴可能因國家 / 地區而異。

QNED 包裝箱被放置在粉紅色、綠色的背景上，其中長著草，且有蝴蝶從裡面飛出來。

永續環保的QNED

友善地球，綠色環保

LG考量地球永續，以綠色環保思維重新設計 QNED 外包裝，採單色印刷和可回收的紙材。

*包裝箱的內容可能因型號或國家 / 地區而異。

KOL 推薦

【TechTeller科技說】 11.5萬位訂閱者

「LG 推出最新智慧型電視 QNED 81，搭載比 Q-LED 更新的面板顯色技術 QNED，結合 Quantum Dot 量子點跟 LG 獨家 NanoCell 一奈米雙層面板技術，讓整個畫面有更高的亮度、更深沉的黑色和準確的色彩表現！ 」
了解更多

【科技狗 3C Dog】 14.5萬位訂閱者

「旗艦 G3 有的 HDMI 機能，像是影視業界用的4:4:4通過，還有超順 QMS 快速媒體切換它都有，4K@120Hz HDR 要當 PC 電競顯示器配索尼遊戲機完全夠格阿。如果你是 Xbox 玩家請直上 QNED86 就能大解放全部都支援，這台出廠色準和面板均勻度都很優秀。」
了解更多

LG OLED G3 evo 在黑暗的空間中閃耀著光芒。右上角有一個慶祝 OLED 誕生 10 週年的標誌。

LG OLED evo G3

更好的選擇

把您的眼光放得更高，探索 LG OLED evo 的璀璨視界

*來源：Omdia。2013-2022 年的單位出貨量。結果不代表獲得 LG Electronics 的背書。任何依賴這些結果的風險均由第三方承擔。更多詳細資訊請前往 https://www.omdia.com/。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    QNED Color

  • 影像處理器

    α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 965 x 30.9

  • 重量不含底座 (kg)

    33.3

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    QNED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像

    AI 影像 Pro

  • AI 影像升頻

    4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光

  • Motion

    Motion Pro

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI)

遊戲

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 965 x 30.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 1042 x 370

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1820 x 1205 x 228

  • 底座 (WxD, mm)

    380 x 370

  • 重量不含底座 (kg)

    33.3

  • 重量含底座 (kg)

    41.5

  • 外箱重量 (kg)

    52.4

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    400 x 300

音效

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 3)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（2個連接埠））

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1組

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 藝廊模式

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 23

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (可拆卸)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦