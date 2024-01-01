We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜洗衣15公斤 (尊爵黑) (特定通路販售)
WM-TopGun2-02-D
*Intertek 於 2020 年 1 月測試。
以標準行程清洗2公斤貼身衣物與 LG 傳統洗衣機標準行程相比之測試結果。結果因衣物及環境而異。
*當您的產品用於非正常用途(如商業用途或娛樂設施)，或不當使用而造成的維修需求，不在此限。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*與600mm寬的LG傳統滾筒洗衣機相比較
*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。
*經Intertek於2013年7月進行測試，可在12天內將附著於不鏽鋼上的綠膿桿菌減少至初始量。
*LG迷你洗衣機可能不適用於所有國家或當地零售商。
LG ThinQ 讓生活更美好
*Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家及環境設定而異。
**ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
摘要
所有規格
顏色和材質
-
機身顏色
尊爵黑
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
15
-
最大乾衣容量 (kg)
-
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
觸控面板+旋鈕
-
門鎖指示燈
Yes
規格
-
TurboWash 勁速洗
TurboWash 勁速洗
-
洗淨模式
6 Motion 智慧模擬手洗
-
馬達類型
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
筒內燈
No
-
壓花內筒
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
No
-
泡沫偵測系統
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
水平調整支腳
Yes
-
重量偵測
Yes
-
筒槽材質
全不鏽鋼筒槽
-
蒸氣洗
Yes
-
排水方式
強制排水
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
行程
-
過敏防護
Yes
-
嬰兒衣物
Yes
-
冷水洗衣
Yes
-
護色
Yes
-
棉麻衣物
Yes
-
雲端客製
Yes
-
被子
Yes
-
高溫去污
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
靜音洗滌
Yes
-
運動衣物
Yes
-
强力標準
Yes
-
防皺
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗
Yes
-
柔洗 / 羊毛
Yes
功能選項
-
提示音 開啟/關閉
Yes
-
兒童安全鎖
Yes
-
冷水洗衣
Yes
-
預約洗衣
Yes
-
筒內燈
No
-
預洗
Yes
-
遠端啟動
Yes
-
洗清次數
5段
-
洗清+脫水
Yes
-
脫水轉速
5段
-
蒸氣洗
Yes
-
水溫調整
5段
-
滾筒保養
Yes
-
TurboWash 勁速洗
TurboWash 勁速洗
-
洗衣動作
6 Motion 智慧模擬手洗
-
Wi-Fi
Yes
-
防皺
Yes
智慧科技
-
雲端客製行程下載
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端啟動和行程監控
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
尺寸與重量
-
產品深度(mm)
-
-
產品開蓋深度(mm)
-
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
645 x 940 x 770
-
重量 (kg)
78
選項/配件
-
LG TWINWash 相容
WT-SD200AHW / WT-SD200AHV