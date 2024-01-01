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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜洗衣15公斤 (尊爵黑) (特定通路販售)

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LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜洗衣15公斤 (尊爵黑) (特定通路販售)

WD-S15TBB

LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫)｜洗衣15公斤 (尊爵黑) (特定通路販售)

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1 優惠組合

組合商品：1 件
正視圖

FD15TBB.WR100VB

洗乾衣機堆疊／蒸洗脫15公斤 除濕式乾衣10公斤(尊爵黑) (特定通路販售)

金級省水標章

蒸氣

直驅變頻馬達

10年保固

WiFi

LG ThinQ

父親與女兒在拿著乾淨的毛毯時，後台出現笑聲。畫面前方是一台白色滾筒洗衣機。

深層清潔，溫和洗滌

WM-TopGun2-02-D

滾筒洗衣機筒槽內正在洗滌一件白色衣物。

智慧洗滌新科技
提升14.5%衣物保護力

AI智慧直驅變頻馬達創造最高洗衣效能，同時延長衣物壽命。

*Intertek 於 2020 年 1 月測試。
以標準行程清洗2公斤貼身衣物與 LG 傳統洗衣機標準行程相比之測試結果。結果因衣物及環境而異。

該三列分別表示重量偵測、柔軟度偵測、最適洗衣行程，並各自展示偵測等級。此圖顯示AI DD自動選擇最適洗衣行程的流程。

什麼是AI DD™
AI智慧直驅變頻馬達 ？

AI DD™不僅能偵測重量，還能辨識衣物的柔軟度，透過大數據分析自行選擇最適洗滌行程。

灰色背景前有一台滾筒洗衣機，水漩渦從前部湧出，形成了直驅變頻機械構造。

AI 智慧直驅變頻馬達
更耐用 低震動 低噪音

AI智慧直驅變頻馬達安靜、可靠，享10年保固。

*當您的產品用於非正常用途(如商業用途或娛樂設施)，或不當使用而造成的維修需求，不在此限。

房子裏有一台洗衣機，旁邊有一條毯子。 洗衣機的中間部分帶有馬達，給人一種透明的效果，展示了洗衣機的內部。

更大容量

一次搞定大批衣物，節省更多空間及時間。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*與600mm寬的LG傳統滾筒洗衣機相比較

柔軟的白色長袍和絨毛玩偶已由滾筒洗衣機的蒸氣清洗。

蒸氣殺菌 去除99.9%過敏原

蒸氣洗衣去除99.9%過敏原，讓您對穿上的衣物更有信心

*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

強化玻璃門與全不鏽鋼攪拌翼

更耐用 更衛生

強化玻璃門與全不鏽鋼攪拌翼
更耐用更衛生

強化玻璃門 一體成型全不鏽鋼筒槽及攪拌翼（99％抗菌*）

*經Intertek於2013年7月進行測試，可在12天內將附著於不鏽鋼上的綠膿桿菌減少至初始量。

在現代風格家居展示 TWINWash™ 雙能洗。一張圖片顯示門關閉時的洗衣機前方，兩張圖片顯示底部抽屜開啟。

上下衣起洗　雙倍好效率

有了LG 迷你洗衣機，可同時處理清洗2批衣物

*LG迷你洗衣機可能不適用於所有國家或當地零售商。

LG ThinQ 讓生活更美好

ThinQ App遠端操控，並可下載最新行程。

*Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家及環境設定而異。
**ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

使用者見證

這台TWINWash我推坑很多朋友買，可以一次洗完你要洗的衣服！像我很多黑色衣服，怕一起洗時染色到嫂子白色衣服，分開洗很方便，這台我很推！！<br/>

洗衣機 #LGTWINWash雙能洗 讓我很驚艷！竟然能上下一起洗 簡直雙倍好效率！看到這點很感動 家有寶寶、毛小孩、愛運動的人有福了

我總結了TWINWash幾個優點：蒸氣殺菌，上下分離的大小洗衣機，還有21公斤的大容量，這台顯著提升了我的生活品質，推薦給最近有需要新洗衣機的各位

自從換了TWINWash上下兩台的洗衣機，有個超棒的好處，下置小台的洗衣機，大台的洗衣機往上之後完全不用彎腰，超級方便!!

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
15
最大乾衣容量 (kg)
0
產品尺寸 (寬x高x深mm)
645 x 940 x 770
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

所有規格

顏色和材質

  • 機身顏色

    尊爵黑

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃
    內蓋：強化玻璃

容量

  • 最大洗衣容量 (kg)

    15

  • 最大乾衣容量 (kg)

    -

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    觸控面板+旋鈕

  • 門鎖指示燈

    Yes

規格

  • TurboWash 勁速洗

    TurboWash 勁速洗

  • 洗淨模式

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • 馬達類型

    AI DD™智慧直驅變頻馬達

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 筒內燈

    No

  • 壓花內筒

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 水平調整支腳

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 筒槽材質

    全不鏽鋼筒槽

  • 蒸氣洗

    Yes

  • 排水方式

    強制排水

  • 振動感應器

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

行程

  • 過敏防護

    Yes

  • 嬰兒衣物

    Yes

  • 冷水洗衣

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 棉麻衣物

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 强力標準

    Yes

  • 防皺

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗

    Yes

  • 柔洗 / 羊毛

    Yes

功能選項

  • 提示音 開啟/關閉

    Yes

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 冷水洗衣

    Yes

  • 預約洗衣

    Yes

  • 筒內燈

    No

  • 預洗

    Yes

  • 遠端啟動

    Yes

  • 洗清次數

    5段

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 脫水轉速

    5段

  • 蒸氣洗

    Yes

  • 水溫調整

    5段

  • 滾筒保養

    Yes

  • TurboWash 勁速洗

    TurboWash 勁速洗

  • 洗衣動作

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • Wi-Fi

    Yes

  • 防皺

    Yes

智慧科技

  • 雲端客製行程下載

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端啟動和行程監控

    Yes

  • 智慧診斷

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

尺寸與重量

  • 產品深度(mm)

    -

  • 產品開蓋深度(mm)

    -

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    645 x 940 x 770

  • 重量 (kg)

    78

選項/配件

  • LG TWINWash 相容

    WT-SD200AHW / WT-SD200AHV

使用者評論

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