LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜21公斤｜WD-S21VDB (尊爵黑)

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。

*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和動作標示是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

*智慧功能和語音助手產品可能因國家和型號而異。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。

*不包括支援語音的智慧喇叭設備。