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*產品圖像僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
對淨水器的時尚新詮釋
體驗極致純淨
徹底濾淨每一滴水
體驗極致便利
隨時享用潔淨的冷水與熱水，溫度自由調配。
廚下嵌入式設計
簡約龍頭可完美融入不同居家風格
LG ThinQ™ 智慧串聯
隨時隨地，即可透過手機操作淨水器。
熱水清洗水管及出水口
進行機體自動清潔
無須支付昂貴保養費用，一鍵即可對內部不鏽鋼水管及出水口進行高溫殺菌，去除孳生細菌。 1)
*經高溫殺菌後之出水為高溫熱水,請務必小心,避免燙傷
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UVnano™紫外線殺菌
持續淨化到最後一刻
內建UVnano紫外線殺菌功能，每小時自動循環運作，安全去除出水口的細菌，使出水潔淨衛生，每日安心飲用無虞。2)
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四道全淨過濾系統
體驗水的純淨滋味
內建多重過濾系統，去除重金屬及諾羅病毒與細菌，改善水質與口感。3)
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WQA 水質認證
全淨過濾系統經WQA 認證，可有效濾除水中雜質，9種重金屬，諾羅病毒與99.9%細菌。經美國水質協會 (WQA) 認證，可濾除水中的塑膠微粒與雜質。4)
依需求自由變換龍頭方向
180度自由旋轉龍頭，有效運用廚房空間。
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自訂出水
根據自訂選項 自由調整出水量
輕觸按鈕，即可依照您所需的水量出水，輕鬆簡便。
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*基於安全考量，熱水有連續出水的水量限制。
水溫自由調整
使用預設溫度，輕鬆飲用冷熱水
僅需輕觸按鍵，即可輕鬆飲用冰水與 40℃、75℃ 和 85℃ 的溫熱水。5)
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清潔提示燈
濾芯更換通知
當濾芯需要更換時，智慧清潔燈會自動亮起，讓您知道何時要更換濾網。
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簡約出水龍頭
可完美融入不同居家風格
飲水機置於流理檯櫃體中，僅留出水龍頭，設計感外型可融入各式居家風格。打造乾淨、敞亮的廚房空間。
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隨時隨地 一手掌控
使用LG ThinQTM 應用程式，隨時隨地查看LG淨水器狀態。6)
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一鍵即可清潔您的飲水機，確保日常飲水純淨
您可以自行操作Uvnano™ 自動抑菌與高溫清潔模式，讓日常飲水每杯都安心純淨。
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*免責聲明︰
1) 自動殺菌
-直通水管及出水口90% 的殺菌功效
(1) 實驗機構：Korea Testing & Research Institute (2024.03和2024.04)
(2) 試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
(3) 實驗結果可能因室溫、環境或使用情況之不同而有差異
-每週一次自動以高溫清潔內部的不鏽鋼水管。
-殺菌流程分為2種: 出水口高溫殺菌，過程約1分鐘，以及內部管路清潔，過程約 10 分鐘，並可透過 LG ThinQ™ 應用程式追蹤。
-您可用LG ThinQ™ 應用程式預約自動殺菌的時間。
-自動殺菌開始前, 請在出水口下方放置至少 500ml 的容器承接熱水。
2) UVnano™紫外線殺菌
-UVnano™ 是「UV（紫外線）」和「nanometer（長度單位）」的組合。
-實驗機構：Korea Testing & Research Institute(2023.11)。
-試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
-測試方法：比較出水口在 24小時(每1小時運作UV LED 10分鐘)後的細菌減少數。
- 實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。
3) 四重全淨過濾系統 (All-Puri Filter System)
-通過WQA檢驗NSF/ANSI Standards 42及53
-通過SGS檢驗，可濾除9種重金屬 (砷、鉛、硒、鉻、鎘、鋇、銻，鎳，汞)，及15種揮發性有機物 (三氯乙烯、四氯化碳、1,1,1三氯乙烷、1,2二氯乙烷、氯乙烯、苯、1,4二氯苯, 1,1二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯苯、甲苯、二甲苯、順1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、四氯乙烯)。
-諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 (2020年)，採用 2.0 LPM(Liter per minute) 流速，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。
4) WQA 認證
-認證適用於LG Purification System V2，而非飲水機產品。
-型號：LG Purification System V2
-實驗機構：WQA (2023年 10月)
-實驗標準：塑膠微粒過濾性能是根據NSF/ANSI 42-2021 版本 (第 1 類) 之標準進行實驗。
5) 自訂出水溫度與水量
可調整溫度-熱水的溫度範圍如下所示。然而，實際溫度可能因使用者的環境與使用模式而有差異。• 85℃: 80–90℃• 75℃：70–80℃• 40℃：35–45℃-因中間的流動路徑，熱水出水時最長可能需要等候 10 秒，而在此期間，熱水圖示將會閃爍。-在出冷水或淨水後第一杯熱水的溫度可能會低於所選的溫度。-因中間的流動路徑，冷水出水時最長可能需要等候 1 秒，而在此期間，冷水圖示將會閃爍。-在出熱水或淨水後第一杯冷水的溫度可能會高於平常的溫度。-基於安全考量，熱水無連續出水功能。
6) LG ThinQ™ 應用程式
-需要使用住家 Wi-Fi 環境才能在 LG ThinQ 應用程式中註冊電器。
-請從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ™ 應用程式，然後連線至 Wi-Fi 以使用 LG ThinQ™ 功能。
-在最初設定時，智慧型手機與飲水機須連線至相同的 Wi-Fi 網路。飲水機必須連線至註冊的 Wi-Fi 網路，才能持續運作。
7) 濾芯寄送服務
-濾芯寄送服務僅限於選擇家電租賃方案的自行清潔保養服務使用者使用。
常見問題
我如何殺菌水管/出水口？
水管的高溫殺菌功能每週會自動為流過冷熱水與淨水的水管進行消毒。此過程約為 30 分鐘，包括每四週的冷水模組。
將出水頭殺菌時，由於會出熱水，因此請在出水頭下方放置 500 ml 以上的容器、按住「殺菌出水頭」按鈕至少 3 秒，然後按下「出水」按鈕。
您可以透過 LG ThinQ 應用程式檢查殺菌歷史紀錄。若您在 LG ThinQ 應用程式中關閉高溫水管殺菌預定功能，則不會自動啟用高溫水管殺菌功能。
*高溫水管殺菌範圍僅限於從濾網到出水閥門之間的水管。
我如何使用智慧型手機應用程式預定高溫水管殺菌作業？
1. 點選 LG ThinQ 應用程式中的淨水器圖示。
2. 選擇高溫殺菌視窗中的「>」圖示，或選擇設定中的「預定高溫水管殺菌」。
3. 點選「預定殺菌」中的「>」圖示。
4. 按需要設定預定時間，然後點選「儲存」按鈕。
水管高溫殺菌功能無法運作。
若在供水水源的閥門或水龍頭的供水閥關閉，則水管殺菌功能無法運作。請打開水源水閥或供水閥。
安裝產品時需要多少空間？
若要安裝水龍頭，您需要在水槽或流理台中鑽 28 mm 的小孔，並留下足夠的空間給裝飾環 (52 mm) 與管件 (60 mm) 使用。
除了產品尺寸 (W 170 mm x D 410 mm x H 420 mm) 之外，水槽底部約需要 10 公分的空間。
如何使用智慧型手機應用程式設定淨化器的音效並調整音量？
1. 點選 LG ThinQ 應用程式中的淨水器圖示。
2. 點選螢幕右上角的「ⓘ」圖示，然後點選「設定」視窗。
3. 在「設定」頁面，選擇「產品音效設定」，以開啟或關閉淨水器的音效。您無法調整音量。
水龍頭觸控功能無法運作。
飲水水龍頭是透過觸控操作，圖片與文字區域都會對觸控發出反應。
「出水」按鈕上的指示燈顏色改變。
此功能會在用水量接近有效的水量時，提醒您何時要更換濾網。
您可以繼續照常使用產品，即使燈號顏色改變，但請盡快更換濾網，以享用更乾淨的水質。
我如何保養水龍頭的外觀？
水龍頭是電子裝置，不應倒水清潔，但應使用乾布和少量的水擦拭清潔。
請勿使用菜瓜布清潔，以免刮傷外觀或清除印刷文字。
我如何清潔水龍頭？
水龍頭會在我們到府檢查時清潔。若您想要清潔，您可以使用軟布擦拭外觀，然後使用我們到府檢查時提供的刷子清潔內部，或使用市售的大型齒縫牙刷清潔內部。
(清潔後，請排水並在使用前放掉特定水量 (約 30 秒)。)
所有規格
主要規格
-
產品安裝類型
廚下型
-
龍頭尺寸 (ØXHXD, mm)
48 x 264 x 188
-
彈性安裝
不可
-
產品設計
不可
-
產品尺寸 (WxHxD, mm)
170 x 420 x 410
-
多角度面板
不可
-
供水型態
直水
功能
-
上下左右移動龍頭
不可
-
兒童安全鎖
不可
-
外接式殺菌保養(租賃服務)
是
-
濾芯
Pre前置活性碳濾芯, UF中空絲膜濾芯
-
濾芯更換指示
是
-
加熱方式
感應加熱器
-
熱水溫度(℃)
85, 75, 40
-
主要濾芯型態
UF中空絲膜
-
內部管線高溫清潔(自動)
是
-
內部管線高溫清潔(手動)
不可
-
壓縮機(10年保固)
是
-
保養方法
到府清潔(每半年一次)/自行清潔
-
出水口高溫清潔(手動)
是
-
上下移動式龍頭
不可
-
語音引導
不可
智慧科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
使用者評論
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