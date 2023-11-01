*免責聲明︰

1) 自動殺菌

-直通水管及出水口90% 的殺菌功效

(1) 實驗機構：Korea Testing & Research Institute (2024.03和2024.04)

(2) 試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌

(3) 實驗結果可能因室溫、環境或使用情況之不同而有差異

-每週一次自動以高溫清潔內部的不鏽鋼水管。

-殺菌流程分為2種: 出水口高溫殺菌，過程約1分鐘，以及內部管路清潔，過程約 10 分鐘，並可透過 LG ThinQ™ 應用程式追蹤。

-您可用LG ThinQ™ 應用程式預約自動殺菌的時間。

-自動殺菌開始前, 請在出水口下方放置至少 500ml 的容器承接熱水。

2) UVnano™紫外線殺菌

-UVnano™ 是「UV（紫外線）」和「nanometer（長度單位）」的組合。

-實驗機構：Korea Testing & Research Institute(2023.11)。

-試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌

-測試方法：比較出水口在 24小時(每1小時運作UV LED 10分鐘)後的細菌減少數。

- 實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。

3) 四重全淨過濾系統 (All-Puri Filter System)

-通過WQA檢驗NSF/ANSI Standards 42及53

-通過SGS檢驗，可濾除9種重金屬 (砷、鉛、硒、鉻、鎘、鋇、銻，鎳，汞)，及15種揮發性有機物 (三氯乙烯、四氯化碳、1,1,1三氯乙烷、1,2二氯乙烷、氯乙烯、苯、1,4二氯苯, 1,1二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯苯、甲苯、二甲苯、順1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、四氯乙烯)。

-諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 (2020年)，採用 2.0 LPM(Liter per minute) 流速，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。

4) WQA 認證

-認證適用於LG Purification System V2，而非飲水機產品。

-型號：LG Purification System V2

-實驗機構：WQA (2023年 10月)

-實驗標準：塑膠微粒過濾性能是根據NSF/ANSI 42-2021 版本 (第 1 類) 之標準進行實驗。

5) 自訂出水溫度與水量

可調整溫度-熱水的溫度範圍如下所示。然而，實際溫度可能因使用者的環境與使用模式而有差異。• 85℃: 80–90℃• 75℃：70–80℃• 40℃：35–45℃-因中間的流動路徑，熱水出水時最長可能需要等候 10 秒，而在此期間，熱水圖示將會閃爍。-在出冷水或淨水後第一杯熱水的溫度可能會低於所選的溫度。-因中間的流動路徑，冷水出水時最長可能需要等候 1 秒，而在此期間，冷水圖示將會閃爍。-在出熱水或淨水後第一杯冷水的溫度可能會高於平常的溫度。-基於安全考量，熱水無連續出水功能。

6) LG ThinQ™ 應用程式

-需要使用住家 Wi-Fi 環境才能在 LG ThinQ 應用程式中註冊電器。

-請從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG ThinQ™ 應用程式，然後連線至 Wi-Fi 以使用 LG ThinQ™ 功能。

-在最初設定時，智慧型手機與飲水機須連線至相同的 Wi-Fi 網路。飲水機必須連線至註冊的 Wi-Fi 網路，才能持續運作。

7) 濾芯寄送服務

-濾芯寄送服務僅限於選擇家電租賃方案的自行清潔保養服務使用者使用。