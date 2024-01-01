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شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 65 إنش إل جي

الميزات

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شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 65 إنش إل جي

55TR3DK-B

شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 65 إنش إل جي

(5)
منظر أمامي بصورة معروضة على الشاشة

ارتقِ إلى مستوى تعليمي جديد في حجرة الدراسة مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية

* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

يجري شرح درس تعليمي في حجرة الدراسة، وتُعرض شاشة المواد التعليمية على شاشة LG CreateBoard التفاعلية المثبتة على جدار الحجرة مع مشاركتها على الأجهزة اللوحية للطلاب.

نماذج متنوعة للتدريس

تقدم شاشة LG CreateBoard التفاعلية مجموعة متنوعة من النماذج والوسائل التعليمية، مثل المسطرة والجداول وقصاصات الملاحظات اللاصقة، مما يتيح تفاعلاً نشطًا للطلاب ويضمن شرح الدروس ببساطة. كما أصبح من السهل مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية إدخال تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو، ويمكن مشاركة الموارد المتاحة بسهولة مع الآخرين عن طريق رموز QR.

يحل الطلاب مسائل رياضية باستخدام نماذج متنوعة من المسطرة عبر قائمة شاشة LG CreateBoard التفاعلية.

اللمس المتعدد

يمكن لشاشة LG CreateBoard التفاعلية التعرُّف على ما يصل إلى 40 نقطة في آن واحدٍ بواسطة وظيفة اللمس المتعدد، وهو ما يتيح تجربة لمس محاكية للواقع ويساعد الطلاب على التأقلم بسهولة والتفاعل بحق في الدروس التعليمية. وتحقق هذه الوظيفة أقصى مستوى من التركيز والتفاعل النشط للطلاب.


* يمكن التعرُّف على 32 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Android، في حين يُتعرَف على 40 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Windows.
* يمكن التعرُّف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.

يظهر في الصورة العديد من الطلاب بحجرة الدراسة يكتبون على شاشة LG CreateBoard التفاعلية في آنٍ واحدٍ.

سهولة الحفظ / الاستيراد / التصدير

تأتي شاشة LG CreateBoard التفاعلية مزودة بوظائف سهلة الاستخدام للاستيراد والتصدير. يمكن حفظ الموارد وتصديرها إلى مساحة التخزين Google Drive أو OneDrive واستيرادها مباشرة منها، ويمكن استيراد الملف من محرك أقراص USB (يستطيع المستخدمون تصفح الموارد المحفوظة على وسيطة تخزين USB).

يمكن مشاركة المواد التعليمية المستخدمة في الدرس من خلال وظيفة الاستيراد والتصدير المزودة بشاشة LG CreateBoard التفاعلية بعد انتهاء الدرس.

وظيفة مشاركة الشاشة ScreenShare اللاسلكية

تتيح شاشة LG CreateBoard التفاعلية للمستخدمين عرض ما يصل إلى 9 شاشات مشتركة أو أحد الملفات على شاشة في الوقت الفعلي عند تثبيت تطبيق مشاركة LG CreateBoard على الجهاز. ويمكن أيضًا إرسال الملفات من الجهاز المضيف إلى أي أجهزة أخرى بسهولة عبر تطبيق المشاركة LG CreateBoard Share، كما يتوفر العديد من عناصر التحكم السريعة في الجهاز المضيف.


* تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة بلا تطبيق لأجهزة الكمبيوتر (عبر موقع الويب) والأجهزة الجوَّالة المتصلة بشبكة واحدة.
* لضمان اتصال أكثر ثباتًا، يوصى بتثبيت تطبيق مخصص (تطبيق المشاركة LG CreateBoard Share).

تُسهِّل شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة الشاشات مع أجهزة متعددة في الوقت الفعلي عبر التطبيق وموقع الويب.

ميزة LG ConnectedCare DMS

ميزة LG ConnectedCare DMS هو حل سحابي لمتابعة حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية في البيئات التعليمية والتحكم فيها وإدارتها عن بُعد. وتتيح هذه الميزة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تشغيل الموارد المهمة وإدارتها عبر الأجهزة المستخدمة دون حاجتهم إلى زيارة المواقع بأنفسهم.


* يلزم شراء «LG ConnectedCare DMS» بشكل منفصل.
* يختلف مدى توافر خدمة «LG ConnectedCare DMS» بحسب المنطقة، ولذلك يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات LG في منطقتك لمعرفة المزيد من التفاصيل.
* تدعم ميزة LG ConnectedCare DMS سلسلة طرازات TR3DJ/TR3PJ/TR3DK حتى الآن (سيُضاف إلى ذلك مزيد من الطرازات) في بيئة سحابية.

تعمل مسؤولة تكنولوجيا معلومات على إدارة/التحكم في حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية من خلال ميزة LG ConnectedCare DMS.

يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات التحكم في الأجهزة عن بُعد داخل بحجرة الدراسة، مثل وظائف التشغيل/الإيقاف والجدولة والسطوح وقفل الشاشة.

التحكم عن بُعد / الجدولة

يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل عناصر التحكم شائعة الاستخدام، مثل وظائف التشغيل/الإيقاف والجدولة والسطوح وقفل الشاشة.
يمكن إرسال الرسائل والإعلانات التنبيهية من النظام الرئيسي إلى كل جهاز من الأجهزة الموجودة في حجرة الدارسة.

البث / رسائل التنبيه

يمكن إرسال الرسائل وغيرها من أنواع المحتوى الأخرى من النظام الرئيسي إلى كل جهاز من الأجهزة الموجودة في بحجرة الدراسة المتصلة بميزة LG ConnectedCare DMS. وفي حالة الحوادث الطارئة كاشتعال حريق أو وقوع حادثة طبيعية، يمكن إرسال رسائل تنبيهية لتعميمها يدويًا عبر النظام، ما يتيح للمعلمين والطلاب اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة في الحال.

 

&quot;يمكن للمستخدم تعيين حد أدنى لاستلام إشعار تحذير/خطأ لثماني فئات: درجة حرارة الشاشة واستخدام المعالج وغيرهما. يُشار إلى الحالة القائمة للمشكلة في الفئات ذات الصلة، ما يتيح استجابة سريعة في الوقت الفعلي. يمكن إدارة المشكلات عن بُعد بواسطة ميزة LG ConnectedCare DMS solution.&quot;

إعدادات الحد الأدنى

يمكن للمستخدمين تعيين قيم للحد الأدنى في ثماني فئات تشمل درجة حرارة الشاشة أو استخدام الذاكرة أو الإشارة، كما يتسنى لهم استقبال إشعارات التحذير أو الخطأ بناءً على إعدادات الحد الأدنى.

"يمكن للمستخدم تعيين حد أدنى لاستلام إشعار تحذير/خطأ لثماني فئات: درجة حرارة الشاشة واستخدام المعالج وغيرهما. يُشار إلى الحالة القائمة للمشكلة في الفئات ذات الصلة، ما يتيح استجابة سريعة في الوقت الفعلي. يمكن إدارة المشكلات عن بُعد بواسطة ميزة LG ConnectedCare DMS solution."

المتابعة وتشخيص الأعطال

يمكن لأحد المهندسين التحقق من حالة النظام في الوقت الفعلي وتشخيص المشكلات عن بُعد. كما من الممكن تصنيف الحالة القائمة للمشكلات لتسهيل عرضها والاستجابة لها سريعًا.
إدارة المشكلات

إدارة المشكلات

يمكن إدارة المشكلات عن بُعد باستخدام حل LG ConnectedCare DMS. وهذا يجعل عملية الإدارة أكثر أمانًا وكفاءة، ما يضمن استقرار العملية التعليمية داخل حجرة الدراسة.

اتصال Bluetooth

تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية اتصالات Bluetooth اللاسلكية بأجهزة متنوعة، مثل السماعة والماوس ولوحة المفاتيح وما إلى ذلك. وتُعد ميزة الاتصال اللاسلكي هذه مثالية لإنشاء بيئة تفاعل مختلطة بحيث يمكن تقديم الدروس التعليمية -سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو بدونه- بكل سهولة.

يمكن توصيل شاشة LG CreateBoard التفاعلية لاسلكيًا بالأجهزة، مثل لوحات المفاتيح والماوس والسماعات عبر تقنية Bluetooth.

اتصال C-type

يعمل اتصال USB-C تسهيل عمليتي الشحن وإرسال البيانات في آنٍ واحدٍ عبر التوصيل بكابل واحد.


*تُباع كابلات USB Type-C على نحو منفصل.

تنقل شاشة LG CreateBoard التفاعلية البيانات بسهولة عبر اتصال USB-C، كما يمكن إجراء الشحن من خلالها بقدرة تصل إلى 65 واط.

يمكن تسجيل الدخول بسهولة من خلال رمز QR، ما يوفر الوقت المستغرق في إعداد الدروس، ويحسِّن الأمان للبيانات الشخصية عن طريق تسجيل الخروج بسهولة.

استخدم رمز QR للدخول إلى الخدمات السحابية بسهولة

يعمل رمز QR على الشاشة الرئيسية على تقليل الوقت المستغرق في إعداد الدروس التعليمية بتمكين التحقق من الأجهزة الشخصية. ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات على شاشة LG CreateBoard التفاعلية، بما في ذلك مساحتي التخزين Google Drive وOneDrive عن طريق عملية تحقق واحدة لرمز QR دون أي إجراءات إضافية لتسجيل الدخول. وبمجرد الانتهاء من الدرس، يمكن للمستخدمين الضغط على زر تسجيل الخروج "Logout" لقطع الاتصال؛ ومن ثم تقليل احتمال حدوث تسريب للبيانات الشخصية.
بفضل وظيفة الحماية من الوميض بشاشة LG CreateBoard التفاعلية، يمكنك أن تنعم بمستوى أعلى من الراحة حتى مع التحديق بها لفترات طويلة من الوقت.

ميزة متقدمة للعناية بالعينين

تقدم شاشة LG CreateBoard التفاعلية وظيفة مخصصة للحماية من الوميض. ومع ميزة تقليل وميض الإضاءة الخلفية للشاشة، يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز بمستوى أعلى من الراحة حتى في حالة استخدامه لفترات طويلة.

شاشة LG CreateBoard التفاعلية مزودة بمنافذ أمامية، مثل منفذ USB ومنفذ HDMI.

تصميم منافذ الاتصال الأمامية

تأتي شاشة LG CreateBoard التفاعلية مزودةً بمنافذ للعرض ومكبرات صوت مثالية للمعلمين والطلاب، إذ تتيح عرض المحتوى على نحو أكثر سهولة بنظام صوتي غامر للحواس.

تتيح فتحة OPS المدمجة تركيب جهاز OPS بسهولة لينعم المستخدمين بالمزيد من الوظائف الموسَّعة دون الحاجة إلى استخدام أجهزة سطح مكتب خارجية.

فتحة OPS مدمجة

تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية منافذ OPS التي تتيح لك تركيب جهاز سطح مكتب OPS في الجزء الخلفي من هذه الشاشة بطريقة سهلة ومريحة دون الاضطرار إلى التوصيل بجهاز سطح مكتب خارجي، علمًا بأن هذه الميزة توفر المزيد من الوظائف الأوسع نطاقًا. * ‏OPS : المواصفات المفتوحة القابلة للتوصيل

يتضمن وظيفة العرض الذكي وضع النوافذ المتعددة التي تعرض البيانات بشكل متجاور، إلى جانب وضع صورة داخل صورة الذي يسمح بعرض بيانات أخرى على البيانات المعروضة على الشاشة.

عرض ذكي

"تتيح ميزة العرض الذكي بشاشة LG CreateBoard التفاعلية التدريس بفعالية. ويمكن عرض مادتين تعليميتين أو أكثر على الشاشة ذاتها دون الحاجة إلى تكرار الضغط على Alt-tab، ما يجعل عملية التدريس أكثر راحة وفعالية. كما أنه من الممكن عرض مادتين تعليميتين بشكل متجاور (وضع النوافذ المتعددة)، أو عرض مادة متراكبة على مادة أخرى (وضع صورة داخل صورة). * لا يعمل وضع النوافذ المتعددة مع بعض التطبيقات. * وضع صورة داخل صورة (PIP) متاح مع المصدر الخارجي.
إذا لم يستقبل الجهاز إشارة لفترة معينة من الوقت، ينتقل إلى وضع الاستعداد، ويمكن تشغيله أو إيقافه تلقائيًا بضبط الوقف بهدف توفير الطاقة.

توفير الطاقة

يدخل الجهاز في وضع الاستعداد عندما لا يتلقى إشارة إدخال خارجية لمدة معينة من الوقت يحددها المستخدم. كما يمكن تشغيل الأجهزة أو إيقافها في وقت أو يوم معين يحدده المستخدم توفيرًا للطاقة.

كما تتيح لك وظيفة قفل الشاشة &quot;Screen Lock&quot; قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

قفل الشاشة

يمكن للمعلمين قفل الشاشة باستخدام وظيفة قفل الشاشة "Screen Lock"، وإلغاء قفلها بإدخال كلمة مرور. ويتسنى للمستخدمين تعيين ميزة قفل الشاشة "Screen Lock" من قائمة الإعدادات "Settings" لحماية الجهاز من وصول مستخدمين مجهولين.

الوضع الآمن لحظر عرض المحتويات غير المصرَّح بها

الوضع الآمن

تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية تشغيل الوضع الآمن لتعطيل وظيفة LG CreateBoard Share لمنع عرض المحتوى غير المسموح به على أجهزة متنوعة.

يمكن ضبط شاشة LG CreateBoard التفاعلية لتعطيل منافذ USB المتصلة بالشاشات لأغراض الحماية.

وضع قفل USB

يُعد وضع قفل نقل البيانات عبر USB ميزة أمان مفيدة لمنع نسخ البيانات على أجهزة غير مصرح بها، ولا غني عن استخدام هذا الوضع في الأماكن التي يكون فيها الالتزام بإجراءات الحماية ضروريًا.

كما يمكن ضبط شاشة LG CreateBoard التفاعلية لحذف الملفات تلقائيًا بعد مرور مدة زمنية معينة.

إزالة الملفات تلقائيًا

يتمتع المستخدمون بإمكانية ضبط شاشة LG CreateBoard التفاعلية لحذف الملفات بصفة دورية لتحسين مستوى الأمان.
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    390nit (Typ., without Glass)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    5,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 مليون لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 25%

  • العمر الافتراضي

    50,000 (L30) ساعة

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    16/7

  • رأسي/أفقي

    لا/نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    نعم

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB3.0 من النوع A ‏(4 لكل وحدة)، USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)، USB من النوع C ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    نعم

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    USB2.0 من النوع B ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 18/18/18/45mm

  • الوزن (الرأس)

    26.1Kg

  • وزن العبوة

    34.5Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1271 × 774 × 87mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1401 × 859 × 220mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    400 x 200 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    32GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

الميزات - البرامج

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (2 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    لا

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • HDMI-CEC

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 90 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    170W

  • الحد الأقصى

    395W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    580 BTU/Hr(Typ.), 1348 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (15W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (الفتحة)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    نعم

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai

الملحقات

  • أساسية

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • اختياري

    Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø2 mm ↑

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    5ms ↓

  • الدقة (النوع)

    ±1mm

  • واجهة

    USB2.0

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    3mm (Anti-Glare)

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    0.88

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 40 نقطة (Windows)، الحد الأقصى 32 نقطة (Android)

الميزات المخصَّصة - لوحة إنشاء

  • وحدة المعالجة المركزية

    Quad core A55

  • الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

    4GB

  • وحدة معالجة الرسومات

    Mail G52 Multicore 2

  • المخزن

    32GB

  • اتصال Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

  • LAN

    شبكة جيجابت LAN

  • عبر تقنية Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • إصدار نظام التشغيل (Android)

    Android 11

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