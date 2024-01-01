شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 65 إنش إل جي

يمكن لشاشة LG CreateBoard التفاعلية التعرُّف على ما يصل إلى 40 نقطة في آن واحدٍ بواسطة وظيفة اللمس المتعدد، وهو ما يتيح تجربة لمس محاكية للواقع ويساعد الطلاب على التأقلم بسهولة والتفاعل بحق في الدروس التعليمية. وتحقق هذه الوظيفة أقصى مستوى من التركيز والتفاعل النشط للطلاب.





* يمكن التعرُّف على 32 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Android، في حين يُتعرَف على 40 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Windows.

* يمكن التعرُّف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.