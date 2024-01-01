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شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 86 إنش إل جي
ارتقِ إلى مستوى تعليمي جديد في حجرة الدراسة مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية
يجري شرح درس تعليمي في حجرة الدراسة، وتُعرض شاشة المواد التعليمية على شاشة LG CreateBoard التفاعلية المثبتة على جدار الحجرة مع مشاركتها على الأجهزة اللوحية للطلاب.
نماذج متنوعة للتدريس
يحل الطلاب مسائل رياضية باستخدام نماذج متنوعة من المسطرة عبر قائمة شاشة LG CreateBoard التفاعلية.
اللمس المتعدد
*يمكن التعرُّف على 32 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Android، في حين يُتعرَف على 40 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Windows.
*يمكن التعرُّف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.
يظهر في الصورة العديد من الطلاب بحجرة الدراسة يكتبون على شاشة LG CreateBoard التفاعلية في آنٍ واحدٍ.
سهولة الحفظ / الاستيراد / التصدير
يمكن مشاركة المواد التعليمية المستخدمة في الدرس من خلال وظيفة الاستيراد والتصدير المزودة بشاشة LG CreateBoard التفاعلية بعد انتهاء الدرس.
وظيفة مشاركة الشاشة ScreenShare اللاسلكية
* تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة بلا تطبيق لأجهزة الكمبيوتر (عبر موقع الويب) والأجهزة الجوَّالة المتصلة بشبكة واحدة.
* لضمان اتصال أكثر ثباتًا، يوصى بتثبيت تطبيق مخصص (تطبيق المشاركة LG CreateBoard Share).
تُسهِّل شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة الشاشات مع أجهزة متعددة في الوقت الفعلي عبر التطبيق وموقع الويب.
ميزة LG ConnectedCare DMS
* يلزم شراء «LG ConnectedCare DMS» بشكل منفصل.
* يختلف مدى توافر خدمة «LG ConnectedCare DMS» بحسب المنطقة، ولذلك يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات LG في منطقتك لمعرفة المزيد من التفاصيل.
* تدعم ميزة LG ConnectedCare DMS سلسلة طرازات TR3DJ/TR3PJ/TR3DK حتى الآن (سيُضاف إلى ذلك مزيد من الطرازات) في بيئة سحابية.
تعمل مسؤولة تكنولوجيا معلومات على إدارة/التحكم في حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية من خلال ميزة LG ConnectedCare DMS.
اتصال Bluetooth
يمكن توصيل شاشة LG CreateBoard التفاعلية لاسلكيًا بالأجهزة، مثل لوحات المفاتيح والماوس والسماعات عبر تقنية Bluetooth.
اتصال C-type
*تُباع كابلات USB Type-C على نحو منفصل.
تنقل شاشة LG CreateBoard التفاعلية البيانات بسهولة عبر اتصال USB-C، كما يمكن إجراء الشحن من خلالها بقدرة تصل إلى 65 واط.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
86
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
390nit (Typ., without Glass)
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
5,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 68%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
50,000 (L30) ساعة
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
16/7
-
رأسي/أفقي
لا/نعم
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2
-
مدخل جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
نعم
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
لا
-
مدخل USB
USB3.0 من النوع A (4 لكل وحدة)، USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)، USB من النوع C (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
نعم
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
USB2.0 من النوع B (2 لكل وحدة)
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 15/15/15/44mm
-
الوزن (الرأس)
58.6Kg
-
وزن العبوة
75.9Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1957 × 1160 × 100mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
2110 × 1283 × 225mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
800 x 600 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
32GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
نعم
-
مستشعر درجة الحرارة
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مؤشر الطاقة
نعم
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
الميزات - البرامج
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
PIP
نعم
-
PBP
نعم (2 صورة بجانب صورة)
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
لا
-
Crestron Connected
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
لا
-
HDMI-CEC
لا
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 90 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
385W
-
الحد الأقصى
580W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1314 BTU/Hr(Typ.), 1979 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (15W × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ErP / Energy Star
نعم/نعم
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (الفتحة)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
نعم
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
الملحقات
-
أساسية
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
اختياري
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø2 mm ↑
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
5ms ↓
-
الدقة (النوع)
±1mm
-
واجهة
USB2.0
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
3mm (Anti-Glare)
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
0.88
-
دعم نظام التشغيل
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 40 نقطة (Windows)، الحد الأقصى 32 نقطة (Android)
الميزات المخصَّصة - لوحة إنشاء
-
وحدة المعالجة المركزية
Quad core A55
-
الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)
4GB
-
وحدة معالجة الرسومات
Mail G52 Multicore 2
-
المخزن
32GB
-
اتصال Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
-
LAN
شبكة جيجابت LAN
-
عبر تقنية Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
إصدار نظام التشغيل (Android)
Android 11
-
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