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شاشة تفاعلية CreateBoard دقة فائقة 75 إنش إل جي
ارتقِ إلى مستوى تعليمي جديد في الفصل المدرسى مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية
يجري شرح درس تعليمي في حجرة الدراسة، وتُعرض شاشة المواد التعليمية على شاشة LG CreateBoard التفاعلية المثبتة على جدار الحجرة مع مشاركتها على الأجهزة اللوحية للطلاب.
نماذج متنوعة للتدريس
يحل الطلاب مسائل رياضية باستخدام نماذج متنوعة من المسطرة عبر قائمة شاشة LG CreateBoard التفاعلية.
اللمس المتعدد
*يمكن التعرُّف على 32 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Android، في حين يُتعرَف على 40 نقطة بحد أقصى في نظام التشغيل Windows.
*يمكن التعرُّف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.
يظهر في الصورة العديد من الطلاب بحجرة الدراسة يكتبون على شاشة LG CreateBoard التفاعلية في آنٍ واحدٍ.
سهولة الحفظ / استيراد ملف / تصدير ملف
يمكن مشاركة المواد التعليمية المستخدمة في الدرس من خلال وظيفة الاستيراد والتصدير المزودة بشاشة LG CreateBoard التفاعلية بعد انتهاء الدرس.
وظيفة مشاركة الشاشة ScreenShare اللاسلكية
* تدعم شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة بلا تطبيق لأجهزة الكمبيوتر (عبر موقع الويب) والأجهزة الجوَّالة المتصلة بشبكة واحدة.
* لضمان اتصال أكثر ثباتًا، يوصى بتثبيت تطبيق مخصص (تطبيق المشاركة LG CreateBoard Share).
تُسهِّل شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة الشاشات مع أجهزة متعددة في الوقت الفعلي عبر التطبيق وموقع الويب.
ميزة LG ConnectedCare DMS
* يلزم شراء «LG ConnectedCare DMS» بشكل منفصل.
* يختلف مدى توافر خدمة «LG ConnectedCare DMS» بحسب المنطقة، ولذلك يُرجى التواصل مع ممثل مبيعات LG في منطقتك لمعرفة المزيد من التفاصيل.
* تدعم ميزة LG ConnectedCare DMS سلسلة طرازات TR3DJ/TR3PJ/TR3DK حتى الآن (سيُضاف إلى ذلك مزيد من الطرازات) في بيئة سحابية.
تعمل مسؤولة تكنولوجيا معلومات على إدارة/التحكم في حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية من خلال ميزة LG ConnectedCare DMS.
اتصال Bluetooth
يمكن توصيل شاشة LG CreateBoard التفاعلية لاسلكيًا بالأجهزة، مثل لوحات المفاتيح والماوس والسماعات عبر تقنية Bluetooth.
اتصال C-type
*تُباع كابلات USB Type-C على نحو منفصل.
تنقل شاشة LG CreateBoard التفاعلية البيانات بسهولة عبر اتصال USB-C، كما يمكن إجراء الشحن من خلالها بقدرة تصل إلى 65 واط.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
"75
-
تقنية لوحة العرض
IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض
16:09
-
الدقة الأصلية
3840x2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
شمعة (بدون طبقة زجاجية، الحد الأقصى)، 390 شمعة (بدون طبقة زجاجية، قياسي) 400 شمعة (بطبقة زجاجية، قياسي)، 350 شمعة (بطبقة زجاجية، قياسي) 440
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
5000:1
-
التدرج اللوني
معيار إن تي إس سي ٪72
-
زاوية المشاهدة (أفقي × رأسي)
(H/V)178°
-
عمق اللون
10 بت (8 بت + FRC)
-
التحكم في وقت الاستجابة
ملي ثانية 8
-
معالجة السطح (الضبابية)
الضبابية %25
-
العمر الافتراضي
50 ألف ساعة (L30)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
16/7
-
عمودي / أفقي
نعم / لا
الاتصال(واجهة منافذ الاتصال)
-
مدخل
منفذ HDMI (3, HDCP2.2) ومنفذ RGB (1, VGA)، مدخل Audio In ومدخل RS232C IN ومنفذ RJ45(LAN) ومنفذ USB3.0 Type A(4) ومنفذ USB2.0 Type A(1) وUSB Type-C (1, USB-PD, DP-Alt,)
-
مخرج
مخرج DP (مخرج HDMI) ومخرج Audio (1، Optical 1 (SPDIF)) ومنفذ Touch USB (2) ومنفذ RJ45(LAN)
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
أسود
-
عرض الحواف (علي/يمين/يسار/سفلي)
أعلى/يمين/يسار/أسفل 15/15/15/44 مم
-
الوزن (جسم الشاشة)
كجم47.3
-
وزن العبوة
كجم60.6
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1709 × 1020 × 88 مم
-
أبعاد الصندوق الكرتوني (العرض × الارتفاع × العمق) (الحجم الخارجي للصندوق)
1863 × 1140 × 225 مم
-
مقبض
نعم
-
واجهة الحامل القياسي VESA™
800×400 مم
المزايا الرئيسية
-
المكونات المادية
ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، تقنية Wi-Fi مدمجة (من نوع الفتحة)، مستشعر السطوع التلقائي، مؤشر الطاقة
-
SW
نظام التشغيل إصدار WebOS (Android 11.0)، صورة الخلفية (صورة شعار بدء التشغيل)، شاشة متعددة (صورة داخل صورة PIP (مصدر خارجي 1))، صورة بجانب صورة PBP (مصدر خارجي 1)، مشاركة الشاشة (تطبيق LG CreateBoard Share)، الطاقة (توفير الطاقة الذكي (ميزة توفير الطاقة))
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
-
نسبة رطوبة التشغيل
رطوبة نسبية %90 ~ 10
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
100-240فولت ~ 50/60 هرتز 4.0 أمبير
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
نموذجي
225
-
بحد أقصى
430
-
(وحدة حرارية بريطانية) BTU
وحدة حرارية بريطانية/الساعة (قياسي)، 1467 وحدة حرارية بريطانية/الساعة (الحد الأقصى) 768
-
DPM
0.5واط
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5واط
الصوت
-
مكبر الصوت
نعم (15 واط × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB/NTRL
-
EMC
FCC فئة "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم/نعم
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (الفتحة)
-
طاقة OPS مدمجة
نعم
التوافق مع البرامج
-
من إل جي ConnectedCare
نعم
-
ميزة LG ConnectedCare DMS
نعم (DMS)
اللغة
-
العرض على الشاشة
الإنجليزية، الدنماركية، الفنلندية، الألمانية، الكورية، النرويجية، البولندية، البرتغالية (أوروبا)، البرتغالية (البرازيل)، الرومانية، الإسبانية، السويدية، المجرية، التايلاندية
الملحقات
-
أساسية
سلك الطاقة بطول 3 أمتار*1، كابل USB (Type A-Type B) بطول 5 أمتار*1، كابل HDMI 3 أمتار*1، قلم كتابة *قطعتان، كتيب إرشادات المستخدم، دليل المستخدم السريع، صندوق كرتوني، جهاز التحكم عن بُعد، (تتضمن بطارية من نوع 2ea)، وحدة Wifi
-
اختياري
دعامة التثبيت على الجدار (WM-L000S)، حامل أرضية (ST-000F)
ميزات خاصة
-
اللمس - حجم الكائن المتاح للمس
↑ مم Ø2
-
اللمس - وقت الاستجابة
مللي ثانية 5
-
اللمس - درجة الدقة
1 مم±
-
اللمس - الواجهة
منفذ USB2.0
-
اللمس - سُمك طبقة الحماية الزجاجية
(مقاومة التوهج) 3T
-
اللمس - نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
88%
-
اللمس - دعم نظام التشغيل
أنظمة التشغيل Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (تدعم أجهزة Linux/Mac وظيفة اللمس أحادي النقطة)
-
اللمس - نقاط اللمس المتعدد
نقطة بحد أقصى 40
نظام التشغيل ANDROID
-
معالج SoC
(رباعي النواة) Quad core A55
-
واجهة المستخدم الرسومية
وحدة معالجة الرسومات Mali G52MP2
-
الذاكرة الداخلية - التخزين
32 جيجابايت
-
الذاكرة الداخلية - ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
4 جيجابايت
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
-
شبكة المنطقة المحلية
شبكة جيجابت LAN
-
بلوتوث
تقنية Bluetooth 5.0
-
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