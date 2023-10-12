فلاتر HEPA المتطورة، تعمل فلاتر HEPA على إزالة ما يصل إلى 93.8% من الغبار الناعم بقطر 2.5 مايكرومتر، وتنقية 99.7% من الفيروسات و99% من البكتيريا و99.1% من حبوب اللقاح ومسببات الحساسية، يُفترض استخدامه لمدة 10 ساعات في اليوم، الوزن 0.012 كجم، السعه 0 لتر