Washing Machine Size Guide

يعد اختيار حجم الغسالة المناسب أمرًا ضروريًا لضمان كفاءة الغسيل، وتوفير فواتير المرافق، والحفاظ على الانسجام في تخطيط منزلك. سيساعد هذا الدليل الأسر السعودية على فهم قدرات الغسالة وأبعادها وكيفية اختيار الطراز المثالي لاحتياجاتها.
لماذا الحجم مهم في المنازل السعودية
✔ كفاءة الغسيل وفواتير المرافق وتخطيط منزلك
يمكن أن يؤدي تحديد حجم الغسالة المناسب إلى تحسين كفاءة الغسيل بشكل كبير، وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه، وضمان أن جهازك يتناسب بسلاسة مع تصميم منزلك.
✔ الاحتياجات الفريدة للغسيل المنزلي السعودي
غالبًا ما يكون لدى الأسر السعودية متطلبات فريدة للغسيل، مثل الغسيل المتكرر للعباءات والأرواب وبياضات الضيوف. تتطلب هذه العناصر سعات أسطوانة أكبر ورعاية لطيفة، مما يجعل الحجم والتكنولوجيا اعتبارات رئيسية.
كيف تحدد السعة المناسبة لغسالتك
ما الكمية الفعلية من الغسيل التي يمكنها استيعابها؟
ماذا تعني سعة الغسالة (كجم)؟
تشير سعة الكيلوجرام (كجم) إلى الحد الأقصى لوزن الملابس الجافة التي يمكن للغسالة التعامل معها في دورة واحدة. على سبيل المثال، 1 كجم يساوي حوالي خمسة قمصان. يساعد ذلك المستخدمين على تقدير كمية الغسيل التي يمكنهم غسلها بكفاءة.
مطابقة السعة مع حجم عائلتك وعادات الغسيل
بالنسبة للأفراد أو الأزواج، قد تكفي الغسالة التي تتراوح سعتها بين 6 و7 كجم. يجب على الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 3 و4 أفراد مراعاة طرازات تتراوح سعتها بين 8 و10 كجم، في حين قد تستفيد الأسر الأكبر من 11 كجم أو أكثر. ضع في اعتبارك تكرار الغسيل وأنواع الملابس عند اختيار السعة.
أنواع غسالات LG
الأبعاد القياسية لغسالة الملابس في المملكة العربية السعودية
1. الغسالات أمامية التحميل
عادةً ارتفاع 85 سم، عرض 60 سم، عمق 56-65 سم.
2. الطرازات علوية التحميل
غالبًا ما تكون أطول وأضيق من الطرازات أمامية التحميل.
3. حوض مزدوج / غسالات-مجففات مدمجة / WashTower™
تختلف الأبعاد. تحقق دائمًا من مواصفات المنتج.
أحجام غسالات LG
ابتكارات مصممة لتناسب حياتك ومنزلك السعودي الحديث
نظرة عامة على مجموعة LG المتنوعة: السعات والأبعاد لكل أسرة سعودية
توفر LG مجموعة واسعة من الغسالات المصممة خصيصًا للأسر السعودية - بدءًا من الطرازات الصغيرة للشقق الصغيرة إلى الوحدات كبيرة السعة للعائلات الكبيرة. تم تصميم كل طراز مع مراعاة راحة المستخدم وأدائه.
التقنيات الذكية من LG: سعة أكبر في مساحة أقل؟
تكتشف تقنية AI DD™ من LG أنواع الأقمشة ووزن الحمولة لتحسين أداء الغسيل. توفر بعض الطرازات سعات أكبر للاسطوانة ضمن الأبعاد القياسية، مما يزيد من كفاءة المساحة دون التأثير على النتائج.
قائمة المراجعة
أسئلة أساسية تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح
✓ كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في منزلك؟
✓ كم مرة تقوم بالغسيل وما أنواع العناصر؟
✓ ما الأبعاد الدقيقة لمساحة الغسيل لديك؟
✓ هل يمكن للغسالة المرور عبر المداخل والممرات؟
✓ هل تفضل الطرازات أمامية التحميل أم علوية التحميل؟
تفضل بزيارة قائمة منتجات غسالات LG أو الموزعين المعتمدين مثل شاكر لاستكشاف المجموعة الكاملة من الغسالات. تقدم المعارض مقارنات عملية لمساعدتك على اختيار الأنسب لمنزلك.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل سعة غسالة لعائلة مكونة من 4 أفراد في المملكة العربية السعودية؟
بالنسبة لعائلة مكونة من 4 أفراد، يوصى عادةً بغسالة سعتها من 8 إلى 10 كجم. توفر طرازات LG في هذه الفئة دورات متخصصة للملابس الرقيقة والغسيل السريع.
ما المساحة التي أحتاجها فعليًا لغسالة LG القياسية أمامية التحميل؟
يبلغ عرض الغسالة القياسية أمامية التحميل من LG حوالي 60 سم وارتفاعها 85 سم، وتتراوح الأعماق من 56 إلى 65 سم. تأكد من أن لديك مساحة كافية للتركيب وخلوص الباب.
هل يمكنني تركيب غسالة LG كبيرة السعة في شقة صغيرة في المملكة العربية السعودية؟
نعم. تقدم LG طرازات عالية السعة مع بصمة صغيرة. يعد قياس المساحة الدقيقة ومقارنة النموذج أمرًا أساسيًا. تتميز تصميمات الغسالات أمامية التحميل بكفاءة المساحة بشكل خاص.
هل تشير سعة الكيلوغرامات في الغسالة إلى الملابس الجافة أم المبللة؟
تشير سعة الكيلوغرامات إلى وزن الملابس الجافة التي يمكن للغسالة غسلها بفعالية في دورة واحدة.