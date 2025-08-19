Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
موقد كهربائي مسطح عرض 60 سم لون أسود من إل جي + شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

موقد كهربائي مسطح عرض 60 سم لون أسود من إل جي + شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

موقد كهربائي مسطح عرض 60 سم لون أسود من إل جي + شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

CBEZ2414B.HCEZ2
Bundle front view
Front View
Hoods
Bundle front view
Front View
Hoods

الميزات الرئيسية

  • مؤقت الشُعلات
  • زر التحكم باللمس المتعدد
  • الأجزاء فائقة المتانة
  • ThinQ (ربط موقد الحث بالشفاط)
  • التحكم من خلال اللمس
  • شفط قوي
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
front view

CBEZ2414B

موقد كهربائي مسطح عرض 60 سم لون أسود من إل جي

Filter

HCEZ2426S

شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG

أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG

توفر LG أجهزة مدمجة فائقة الجودة تتميز بتصميم أنيق متعدد الاستخدامات وعناصر تحكم سهلة. لقد راعينا في تصميم هذه الأجهزة الالتزام بأعلى المعايير في وسائل الراحة ومعدات المطبخ الحديثة. تضفي أجهزة LG المدمجة لمسة متناغمة مع ديكورك الداخلي أيًّا كان طرازه.

الطبخ الذكي

تناغم موقد الحث مع الشفّاط

من خلال تطبيق ™LG ThinQ تُمكِّنك مزامنة موقد الحث والشفاط من التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي بقية المهام. يتيح لك تطبيق ™ThinQ تشغيل/إيقاف تشغيل الشفاط ومراقبة حالة التشغيل والتحكم في وضع السرعة من هاتفك.

صورة لشفَّاط وهاتف ذكي متصل من خلال ThinQ. هناك أيقونة تعبّر عن وظائف ThinQ، تشغيل/إيقاف التشغيل، والتحكم عن بُعد، والمراقبة.

طباعة

كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.