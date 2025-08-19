موقد كهربائي مسطح عرض 60 سم لون أسود من إل جي + شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أضف لمسات مريحة واحترافية على مطبخك مع LG
توفر LG أجهزة مدمجة فائقة الجودة تتميز بتصميم أنيق متعدد الاستخدامات وعناصر تحكم سهلة. لقد راعينا في تصميم هذه الأجهزة الالتزام بأعلى المعايير في وسائل الراحة ومعدات المطبخ الحديثة. تضفي أجهزة LG المدمجة لمسة متناغمة مع ديكورك الداخلي أيًّا كان طرازه.