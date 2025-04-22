موقد غاز مدمج يحتوي على 5 شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

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هل أنت مستعد لمطبخ يخدمك بكل كفاءة؟
ارفع درجة الحرارة
تحكم آمن ودقيق في الحرارة.
ارتقِ بطبخك
طهي سريع بقوة 4.0 كيلوواط.
تصميم أنيق
تصميم أنيق لأي مطبخ.
تحكم عبر المقبض
ارفع درجة الحرارة، وخفف من المخاطر
اضبط الحرارة على الدرجة التي تريدها بالضبط باستخدام مفاتيح التحكم وثق بالإشعال التلقائي للحفاظ على سلامتك.
طاقة 4.0 كيلوواط
اطبخ بقوة أداء تمنحك نتائج مذهلة في كل مرة
مع قوة 4.0 كيلوواط، يغلي الماء في لحظات، وتُجهز الوجبات بشكل أسرع، لتقضي وقتًا أقل في المطبخ وأكثر على المائدة.
صورة للماء يغلي بقوة اللهب العالية في موقد الغاز من LG. يتم تسليط الضوء على الموقد المركزي للحصول على أقصى قوة نيران.
تصميم مبتكر
دليل تركيب موقد الغاز المدمج
اضغط لمعرفة كيف يتناسب موقد الغاز المدمج مع مطبخك، مع دليل شامل للمقاسات ونصائح مهمة يجب الانتباه لها.
1. قياس مساحة التركيب
يُنصح بترك مسافة 50 ملم حول الجهاز لضمان التهوية والأمان. لضمان السلامة، يجب أن تفصل مسافة لا تقل عن 700 ملم بين قمة الموقد (بما فيها الشعلات) وأي سطح أفقي يعلوه مباشرةً.
توضح هذه الصورة أبعاد موقد الغاز.
2. احتياطات التركيب
لضمان التهوية والأمان، اترك فراغًا يتراوح بين 25 و74 ملم تحت الجهاز.
توضح هذه الصورة أبعاد لموقد الغاز.
قطع الغيار والكماليات
عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.
صورة صندوق على طاولة مطبخ.
ما هي محتويات الصندوق؟
صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.
صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.
صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.
صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.
قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.
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