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موقد غاز مدمج يحتوي على 5 شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

مميزات

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موقد غاز مدمج يحتوي على 5 شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

موقد غاز مدمج يحتوي على 5 شعلات لطهي أسهل وأكثر كفاءة

CG5Z3626SJ
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  • front
  • knob
  • power
  • lifestyle
  • lifestyle
  • left
  • top
  • top knob closeup
  • close up knob
  • logo close up
front
knob
power
lifestyle
lifestyle
left
top
top knob closeup
close up knob
logo close up

الميزات الرئيسية

  • تحكم آمن ودقيق في الحرارة.
  • طهي سريع بقوة 4.0 كيلوواط.
  • تصميم أنيق لأي مطبخ.

هل أنت مستعد لمطبخ يخدمك بكل كفاءة؟

صورة ليد تدير مقبض الغاز.

ارفع درجة الحرارة

تحكم آمن ودقيق في الحرارة.

تُظهر هذه الصورة القوة النارية لموقد الغاز من LG.

ارتقِ بطبخك

طهي سريع بقوة 4.0 كيلوواط.

هذه صورة المطبخ من الداخل مع تركيب موقد الغاز من LG.

تصميم أنيق

تصميم أنيق لأي مطبخ.

تحكم عبر المقبض

ارفع درجة الحرارة، وخفف من المخاطر

اضبط الحرارة على الدرجة التي تريدها بالضبط باستخدام مفاتيح التحكم وثق بالإشعال التلقائي للحفاظ على سلامتك.

طاقة 4.0 كيلوواط

اطبخ بقوة أداء تمنحك نتائج مذهلة في كل مرة

مع قوة 4.0 كيلوواط، يغلي الماء في لحظات، وتُجهز الوجبات بشكل أسرع، لتقضي وقتًا أقل في المطبخ وأكثر على المائدة.

صورة للماء يغلي بقوة اللهب العالية في موقد الغاز من LG. يتم تسليط الضوء على الموقد المركزي للحصول على أقصى قوة نيران.

تصميم مبتكر

هذه صورة لمطبخ من الداخل وهو مزود بفرن مُدمج وشفاط وموقد من LG.

أناقة وتناغم

صورة علوية لموقد الغاز.

متانة الفولاذ المقاوم للصدأ

صورة مُقرَّبة تُبرز تفاصيل إطار موقد الغاز المصنوع من الحديد الزهر.

قضبان قوية للعمل الشاق

دليل تركيب موقد الغاز المدمج

اضغط لمعرفة كيف يتناسب موقد الغاز المدمج مع مطبخك، مع دليل شامل للمقاسات ونصائح مهمة يجب الانتباه لها.

1. قياس مساحة التركيب

يُنصح بترك مسافة 50 ملم حول الجهاز لضمان التهوية والأمان. لضمان السلامة، يجب أن تفصل مسافة لا تقل عن 700 ملم بين قمة الموقد (بما فيها الشعلات) وأي سطح أفقي يعلوه مباشرةً.

توضح هذه الصورة أبعاد موقد الغاز.

2. احتياطات التركيب

لضمان التهوية والأمان، اترك فراغًا يتراوح بين 25 و74 ملم تحت الجهاز.

توضح هذه الصورة أبعاد لموقد الغاز.

قطع الغيار والكماليات

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.

صورة صندوق على طاولة مطبخ.

ما هي محتويات الصندوق؟

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

صور للملحقات وقطع الغيار الخاصة بموقد الغاز.

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

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