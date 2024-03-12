Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
مرشح تنقية الهواء PuriCare™ 360 درجة V

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

مرشح تنقية الهواء PuriCare™ 360 درجة V

ADQ75153455

مرشح تنقية الهواء PuriCare™ 360 درجة V

()
  • طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
  • طريقة العرض الأمامية
  • صورة جانبية
  • طريقة عرض علوية
طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
طريقة العرض الأمامية
صورة جانبية
طريقة عرض علوية

الميزات الرئيسية

  • مرشح أصلي لأجهزة تنقية الهواء من LG

مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

عند فتح الغطاء الخلفي للمنتج يتم تثبيته على الجزء السفلي

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

امسك الطرف العلوي من الغطاء الأمامي للمنتج الذي يحمل شعار LG واسحبه قليلاً لتحقيق الفصل.

امسك الطرف العلوي من الغطاء الأمامي للمنتج الذي يحمل شعار LG واسحبه قليلاً لتحقيق الفصل

الخطوة 2

قم بتركيب المرشح في الجهاز مع توجيه الجانب الذي يتم تركيب مقبض المرشح فيه لأعلى.

قم بتركيب المرشح في الجهاز مع توجيه الجانب الذي يتم تركيب مقبض المرشح فيه لأعلى

الخطوة 3

قم بإدخال جزء التثبيت الموجود في أسفل الغطاء في أخاديد التثبيت الموجودة في أسفل المنتج وأغلق الغطاء.

قم بإدخال جزء التثبيت الموجود في أسفل الغطاء في أخاديد التثبيت الموجودة في أسفل المنتج وأغلق الغطاء

كيفية التنظيف

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

قم بإزالة الجزيئات من المرشح فائق الدقة باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.

قم بإزالة الجزيئات من المرشح فائق الدقة باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    ADQ75153455

الأبعاد والأوزان

  • الطول (سم)

    17.9

  • القطر (سم)

    28.2

  • الوزن الصافي (جم)

    800

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا