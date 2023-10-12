LG 30L NeoChef™ (MS3032JAS, أسود)

*لقد تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل %99.999) بُناءً على اختبار SGS للنشاط المُضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) التابع لمعيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا.