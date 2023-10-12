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LG 30L NeoChef™ (MS3032JAS, أسود)
نظافة فائقة دون عناء
|يقضي EasyClean™ على %99.99 من البكتيريا. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي بالماء وإزالة أي بقايا دون عناء، ودون الحاجة إلى منظفات أو مواد كيميائية قاسية.
نظافة فائقة دون عناء
*لقد تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل %99.999) بُناءً على اختبار SGS للنشاط المُضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) التابع لمعيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا.
تصميم بسيط يشغل أصغر مساحة ممكنة
|يندمج بسلاسة في أي ديكور مطبخ، مع توفير مساحة واسعة للأطباق الطويلة أو الكبيرة بفضل تصميمه الأنيق وحجمه المضغوط.
تصميم بسيط يشغل أصغر مساحة ممكنة
عبقرية تفي بالغرض: مصباح LED وتصميم عملي
|يُظهر مصباح LED الأبيض الداخلي حالة الطعام بشكل أوضح لسهولة متابعته. يعمل NeoChef™ بلمسة بسيطة من إصبعك على سطحه الأملس.
عبقرية تفي بالغرض: مصباح LED وتصميم عملي
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MS2032GAS
LG 30L NeoChef™ (MS3032JAS, أسود)