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™LG 30L NeoChef (MS3032JAS، أسود)
تنظيف سهل، دون ترك مكان للبقع
تقوم وظيفة ™EasyClean بالقضاء على %99.99 من البكتيريا. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي بالماء وإزالة أي بقايا بسهولة، دون الحاجة إلى منظفات أو مواد كيميائية مُضرة.
الشاشة التقليدية
*استنادًا إلى اختبار SGS للنشاط المضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) الذي يتبع معيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا، تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل 99.999%).
تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة
بفضل تصميمه الأنيق وحجمه الصغير، فإنه يندمج بسلاسة في أي ديكور للمطبخ، بينما يوفر مساحة واسعة للأطباق الطويلة أو الواسعة.
تصميم بسيط، استخدام عملي للمساحة
الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي
يضيء مصباح LED الأبيض الداخلي لترى حالة الطعام بشكل أكثر وضوحًا حتى يسهُل عليك مراقبته. قم بتشغيل ™NeoChef بلمسة بسيطة من إصبعك على سطحه الأملس.
الشكل الجمالي والوظائف يجتمعان في جهاز واحد: مصباح LED وتصميم عملي
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MS3032JAS
™LG 30L NeoChef (MS3032JAS، أسود)