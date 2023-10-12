البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم7

1. ضع إلى المعكرونة في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف مع الماء المغلي وملعقة زيت.

2. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية.

3. عندما يرن الجرس، يُخلط جيداً.

4. معالجة الطماطم في الخلاط والمصفاة.

5. أضف الأعشاب والملح والسكر والبصل والثوم واستمر في الطهي من 30 إلى 40 دقيقة.

6. نشر صلصة الطماطم على المعكرونة في طبق. نثر جبنة البارميزان المبشورة.