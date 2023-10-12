رابطة الدول المستقلة: استخدم القائمة الشائعة رقم 4



1. امزج قطعة الدجاج بالمايونيز والملح والفلفل.

2. تضاف المكونات المتبقية في وعاء عميق وكبير وتخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية للطهي. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.