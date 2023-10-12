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أرجل الدجاج مع البرقوق

أرجل الدجاج مع البرقوق

الخضراوات

الخضراوات

الأعشاب/ التوابل

الأعشاب/ التوابل

الفواكه

الفواكه

الدواجن

الدواجن

المكونات

 

الوجبات: 3~4

1 بصل (شرائح)، 1 جزر (شرائح)، 500 جرام من أرجل الدجاج، 15 برقوق منقوع (نصفين)، 1 كوب مرق دجاج، ملح وفلفل حسب الذوق 

(نطاق الوزن) 1.2 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)

صورة للضغط على زر القائمة.

الطهي الآلي

الاتحاد الأوروبي: استخدم القائمة الشائعة رقم 1

 

 

1. أضف جميع المكونات في وعاء عميق وكبير واخلط جيداً. غطِ الطعام بغطاء بلاستيكي، وقم بتهويته.

2.  ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة واضغط على البداية. قلبي مرتين على الأقل أثناء الطهي.

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صورة المطبخ موجود به الفرن وNeoChef ™

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