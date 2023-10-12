400 جرام صدور دجاج (مقطعة)، 1/4 كوب زيت زيتون، 2 بصل (مفروم)، 4 فصوص ثوم (مسحوق)، 1 جذر زنجبيل (مقشر)، 1 عود قرفة، 2 فلفل أحمر مجفف، 1 ملعقة صغيرة من الكركم، 400 جرام صلصة طماطم، 1/2 كوب ماء أو مرق، 1/2 كوب لبن عادي، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملح وفلفل حسب الذوق

(نطاق الوزن 1.5 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)